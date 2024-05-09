Россияне создают определенную группировку войск на севере, однако оснований для эвакуации из Харькова нет, - Синегубов

Российские войска создают определенную группировку на севере Харьковской области, однако оснований говорить об эвакуации из облцентра нет.

Об этом сказал глава обладминистрации Олег Синегубов в эфире национального марафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем за северными территориями, поскольку по восточному направлению враг возобновил активные штурмовые действия после того, как провел замену своих военных подразделений, провел там слаживание", - рассказал он.

Несмотря на это, по словам главы ОВА, на этом направлении россияне до сих пор не имеют успехов.

"По северу: действительно, враг создает определенную группировку войск. Будем анализировать для вероятного удара с севера или для других территорий, как это уже было неоднократно", - добавил Синегубов.

Однако он подчеркнул, что "пока нет никаких оснований, даже теоретических, говорить об эвакуации из Харькова".

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