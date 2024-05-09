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Новости Война
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Россияне создают определенную группировку войск на севере, однако оснований для эвакуации из Харькова нет, - Синегубов

Попри ситуацію на фронті підстав для евакуації з Харкова немає

Российские войска создают определенную группировку на севере Харьковской области, однако оснований говорить об эвакуации из облцентра нет.

Об этом сказал глава обладминистрации Олег Синегубов в эфире национального марафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем за северными территориями, поскольку по восточному направлению враг возобновил активные штурмовые действия после того, как провел замену своих военных подразделений, провел там слаживание", - рассказал он.

Несмотря на это, по словам главы ОВА, на этом направлении россияне до сих пор не имеют успехов.

"По северу: действительно, враг создает определенную группировку войск. Будем анализировать для вероятного удара с севера или для других территорий, как это уже было неоднократно", - добавил Синегубов.

Однако он подчеркнул, что "пока нет никаких оснований, даже теоретических, говорить об эвакуации из Харькова".

Также смотрите: Семь человек, в том числе 4 детей, пострадали вследствие обстрела оккупантами Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Харьков (7459) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+5
Ага, "не треба нагнітати, поїдемо всі на шашлики" чули чули.
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09.05.2024 06:31
+5
Шашлики2
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09.05.2024 06:32
+3
Понятно что основной массой будут на бамбаское направление давить.все харьковы.сумы для отвлечении сил ну и ипсоха для тупорезов и борщеварок заточенных на панику не более.сердобольные уже год назад про купянск так верещали и 100к фарша и танков )короче ничего нового.
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09.05.2024 05:40
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Понятно что основной массой будут на бамбаское направление давить.все харьковы.сумы для отвлечении сил ну и ипсоха для тупорезов и борщеварок заточенных на панику не более.сердобольные уже год назад про купянск так верещали и 100к фарша и танков )короче ничего нового.
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09.05.2024 05:40 Ответить
Ага, "не треба нагнітати, поїдемо всі на шашлики" чули чули.
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09.05.2024 06:31 Ответить
Шашлики2
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09.05.2024 06:32 Ответить
Сінєгубатий щойно вийшов з барбершопа одразу проаналізував і спрогнозував, що робитимуть орки
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09.05.2024 07:20 Ответить
Не не массово, але де хто їде і це нормально. Люди бояться.
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09.05.2024 07:49 Ответить
Eвакуація мільйонника неможлива.Таке місто або охороняють, або здають,або нищать.
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09.05.2024 07:49 Ответить
а потом окажется уже поздно
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09.05.2024 08:13 Ответить
Вчера читал статью на ukr.net шо у властей Харькова есть план эвакуации.Вобщем как сказала Inna vid шашлыки2
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09.05.2024 08:29 Ответить
Цікаво, а чи готовий очільник обладміністрації Олег Синєгубов здійснити сеппуку на центральній площі в разі помилки?
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09.05.2024 09:06 Ответить
 
 