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Новини Війна
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Росіяни створюють певне угруповання військ на півночі, однак підстав для евакуації з Харкова немає, - Синєгубов

Попри ситуацію на фронті підстав для евакуації з Харкова немає

Російські війська створюють певне угруповання на півночі Харківської області, однак підстав говорити про евакуацію з облцентру немає.

Про це сказав очільник обладміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного марафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо за північними територіями, оскільки по східному напрямку ворог відновив активні штурмові дії після того, як провів заміну своїх військових підрозділів, провів там злагодження", - розповів він.

Попри це за словами очільника ОВА, на цьому напрямку росіяни досі не мають успіхів.

"По півночі – дійсно, ворог створює певне угруповання військ. Будемо аналізувати для ймовірного удару з півночі або для інших територій, як це вже було неодноразово", - додав Синєгубов.

Проте він підкреслив, що "наразі немає жодних підстав, навіть теоретичних, говорити про евакуацію з Харкова".

Читайте: Сім осіб, зокрема 4 дитини, постраждали внаслідок обстрілу окупантами Харкова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (5572) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+5
Ага, "не треба нагнітати, поїдемо всі на шашлики" чули чули.
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09.05.2024 06:31
+5
Шашлики2
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09.05.2024 06:32
+3
Понятно что основной массой будут на бамбаское направление давить.все харьковы.сумы для отвлечении сил ну и ипсоха для тупорезов и борщеварок заточенных на панику не более.сердобольные уже год назад про купянск так верещали и 100к фарша и танков )короче ничего нового.
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09.05.2024 05:40
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Понятно что основной массой будут на бамбаское направление давить.все харьковы.сумы для отвлечении сил ну и ипсоха для тупорезов и борщеварок заточенных на панику не более.сердобольные уже год назад про купянск так верещали и 100к фарша и танков )короче ничего нового.
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09.05.2024 05:40 Відповісти
Ага, "не треба нагнітати, поїдемо всі на шашлики" чули чули.
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09.05.2024 06:31 Відповісти
Шашлики2
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09.05.2024 06:32 Відповісти
Сінєгубатий щойно вийшов з барбершопа одразу проаналізував і спрогнозував, що робитимуть орки
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09.05.2024 07:20 Відповісти
Не не массово, але де хто їде і це нормально. Люди бояться.
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09.05.2024 07:49 Відповісти
Eвакуація мільйонника неможлива.Таке місто або охороняють, або здають,або нищать.
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09.05.2024 07:49 Відповісти
а потом окажется уже поздно
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09.05.2024 08:13 Відповісти
Вчера читал статью на ukr.net шо у властей Харькова есть план эвакуации.Вобщем как сказала Inna vid шашлыки2
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09.05.2024 08:29 Відповісти
Цікаво, а чи готовий очільник обладміністрації Олег Синєгубов здійснити сеппуку на центральній площі в разі помилки?
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09.05.2024 09:06 Відповісти
 
 