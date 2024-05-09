Росіяни створюють певне угруповання військ на півночі, однак підстав для евакуації з Харкова немає, - Синєгубов

Російські війська створюють певне угруповання на півночі Харківської області, однак підстав говорити про евакуацію з облцентру немає.

Про це сказав очільник обладміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного марафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо за північними територіями, оскільки по східному напрямку ворог відновив активні штурмові дії після того, як провів заміну своїх військових підрозділів, провів там злагодження", - розповів він.

Попри це за словами очільника ОВА, на цьому напрямку росіяни досі не мають успіхів.

"По півночі – дійсно, ворог створює певне угруповання військ. Будемо аналізувати для ймовірного удару з півночі або для інших територій, як це вже було неодноразово", - додав Синєгубов.

Проте він підкреслив, що "наразі немає жодних підстав, навіть теоретичних, говорити про евакуацію з Харкова".

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