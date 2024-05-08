Силы обороны отразили 121 атаку россиян на семи направлениях. Больше всего вражеских штурмов на Авдеевском направлении, - Генштаб
Продолжаются восемьсот пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 121 боевое столкновение.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы территории Украины
В общем враг нанес 59 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода и Мостки Черниговской области; Прогресс, Искрисковщина, Басовка и Запселье Сумской области.
Обстановка на востоке
На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дружба, Пивничное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отраженыц 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Карловка и Московское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.
Обстановка на юге
На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра - совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 8 районам сосредоточения личного состава противника.
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Джерело https://t.me/Ukraine_365News/77474 повідомляє , що відділення російських розвідників потрапило у полон через своїх командирів. Це військовослужбовці розвідзвзводу 139-го окремого мотострілецького батальйону, яких відправили штурмувати укріпрайон ЗСУ без підготовки, підтримки та постачання. Результат закономірний - частина групи загинула, більш щасливі потрапили в полон. Найрозумніший із групи так взагалі виявив бажання приєднатися до Російського Добровольчого Корпусу.
Щодо решти, то на них чекає спокійне життя та робота в українському таборі для військовополонених. Оскільки від Росії реального бажання та зусиль щодо проведення обмінів військовополоненими немає, у полоні їм доведеться посидіти. Зате будуть живі.
ще ***, північними братами назвіть, чи сусідами...