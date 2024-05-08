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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 477 430 человек (+970 за сутки), 7418 танков, 12 317 артсистем, 14 246 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 477 430 человек (+970 за сутки), 7418 танков, 12 317 артсистем, 14 246 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 477 430 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 477430 (+970) человек,
  • танков - 7418 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 14246 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 12317 (+30) ед,
  • РСЗО - 1057 (+0) ед,
  • средства ППО - 792 (+0) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9728 (+11),
  • крылатые ракеты - 2151 (+2),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16549 (+40) ед,
  • специальная техника - 2019 (+2)

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Втрати армії РФ на 8 травня

Автор: 

армия РФ (19087) Генштаб ВС (6208) ликвидация (3494) уничтожение (6842)


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Топ комментарии
+18
Минув 3727 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 970 чумардосів.
Арта 30, броня 32, логістика 40.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 477 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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08.05.2024 08:41
+15
Дякуємо! єдине що радує як наші ЗСУ знищують рашиську нечисть Слава ЗСУ !
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08.05.2024 08:01
+12
Слава ЗСУ.
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08.05.2024 08:05
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Дякуємо! єдине що радує як наші ЗСУ знищують рашиську нечисть Слава ЗСУ !
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08.05.2024 08:01 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! "Удивительное дело", бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на допросах уверяет, что на протяжении многих лет отдавал "долю" от коррупционных доходов Геннадию Тимченко, который являлся "кошельком Путина". Тимченко якобы гарантировал ему неприкосновенность и покровительство от имени президента. По словам Тимура Иванова, при личных встречах Тимченко прямым текстом ему заявлял, что часть получаемых средств идёт Владимиру Путину лично. Эту же информацию подтверждал Иванову и его руководитель министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как утверждает Иванов, Шойгу также имел свою долю во всех коррупционных схемах, которые он курировал. После таких откровений бывшего заместителя министра обороны, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев распорядился предоставить ему все материалы, которые есть на Сергея Шойгу.
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08.05.2024 09:44 Ответить
Слава ЗСУ.
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08.05.2024 08:05 Ответить
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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08.05.2024 08:07 Ответить
Минув 3727 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 970 чумардосів.
Арта 30, броня 32, логістика 40.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 477 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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08.05.2024 08:41 Ответить
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08.05.2024 08:45 Ответить
От кляті капцапи, царю показали дулю, а вони не хочуть за нього здихать, менше тисячі чумардосів. Техніка просідає, проте з початку місяця вже є тисяча наземки з якої сотня танки.
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08.05.2024 08:41 Ответить
ну насчёт пепелаца - понятно - он сам упал... а где скоростной катер?
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08.05.2024 08:59 Ответить
Мабуть таку дрібноту не рахують
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08.05.2024 09:11 Ответить
Рахували раптори, а вони значно меньше.
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08.05.2024 13:23 Ответить
Ну не значно, три метри по довжині і пів метра по ширині
Мангуст 3-6 фсбешників
Раптор 2 екіпаж і 20 десант
а чому не рахують хто зна.
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08.05.2024 13:52 Ответить
 
 