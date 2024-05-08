Общие боевые потери РФ с начала войны – около 477 430 человек (+970 за сутки), 7418 танков, 12 317 артсистем, 14 246 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 477 430 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 477430 (+970) человек,
- танков - 7418 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 14246 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 12317 (+30) ед,
- РСЗО - 1057 (+0) ед,
- средства ППО - 792 (+0) ед,
- самолетов - 349 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9728 (+11),
- крылатые ракеты - 2151 (+2),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16549 (+40) ед,
- специальная техника - 2019 (+2)
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Дорогие подписчики и гости канала! "Удивительное дело", бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на допросах уверяет, что на протяжении многих лет отдавал "долю" от коррупционных доходов Геннадию Тимченко, который являлся "кошельком Путина". Тимченко якобы гарантировал ему неприкосновенность и покровительство от имени президента. По словам Тимура Иванова, при личных встречах Тимченко прямым текстом ему заявлял, что часть получаемых средств идёт Владимиру Путину лично. Эту же информацию подтверждал Иванову и его руководитель министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как утверждает Иванов, Шойгу также имел свою долю во всех коррупционных схемах, которые он курировал. После таких откровений бывшего заместителя министра обороны, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев распорядился предоставить ему все материалы, которые есть на Сергея Шойгу.
104! одиниці техніки та 970 чумардосів.
Арта 30, броня 32, логістика 40.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 477 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
Мангуст 3-6 фсбешників
Раптор 2 екіпаж і 20 десант
а чому не рахують хто зна.