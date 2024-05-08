Общие боевые потери РФ с начала войны – около 477 430 человек (+970 за сутки), 7418 танков, 12 317 артсистем, 14 246 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 477 430 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 477430 (+970) человек,

танков - 7418 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 14246 (+19) ед,

артиллерийских систем - 12317 (+30) ед,

РСЗО - 1057 (+0) ед,

средства ППО - 792 (+0) ед,

самолетов - 349 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9728 (+11),

крылатые ракеты - 2151 (+2),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16549 (+40) ед,

специальная техника - 2019 (+2)

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