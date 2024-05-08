Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 477 430 осіб (+970 за добу), 7418 танків, 12 317 артсистем, 14246 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 477 430 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,

танків ‒ 7418 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,

артилерійських систем – 12317 (+30) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+0) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),

крилаті ракети ‒ 2151 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 2019 (+2)

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