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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 477 430 осіб (+970 за добу), 7418 танків, 12 317 артсистем, 14246 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 477 430 осіб (+970 за добу), 7418 танків, 12 317 артсистем, 14246 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 477 430 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  477430 (+970) осіб,
  • танків ‒ 7418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
  • артилерійських систем  – 12317 (+30) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
  • крилаті ракети   ‒ 2151 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 16549 (+40) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2019 (+2)

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Втрати армії РФ на 8 травня

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) знищення (7154)


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Топ коментарі
+18
Минув 3727 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 970 чумардосів.
Арта 30, броня 32, логістика 40.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 477 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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08.05.2024 08:41
+15
Дякуємо! єдине що радує як наші ЗСУ знищують рашиську нечисть Слава ЗСУ !
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08.05.2024 08:01
+12
Слава ЗСУ.
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08.05.2024 08:05
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Дякуємо! єдине що радує як наші ЗСУ знищують рашиську нечисть Слава ЗСУ !
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08.05.2024 08:01 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! "Удивительное дело", бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на допросах уверяет, что на протяжении многих лет отдавал "долю" от коррупционных доходов Геннадию Тимченко, который являлся "кошельком Путина". Тимченко якобы гарантировал ему неприкосновенность и покровительство от имени президента. По словам Тимура Иванова, при личных встречах Тимченко прямым текстом ему заявлял, что часть получаемых средств идёт Владимиру Путину лично. Эту же информацию подтверждал Иванову и его руководитель министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как утверждает Иванов, Шойгу также имел свою долю во всех коррупционных схемах, которые он курировал. После таких откровений бывшего заместителя министра обороны, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев распорядился предоставить ему все материалы, которые есть на Сергея Шойгу.
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08.05.2024 09:44 Відповісти
Слава ЗСУ.
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08.05.2024 08:05 Відповісти
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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08.05.2024 08:07 Відповісти
Минув 3727 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 970 чумардосів.
Арта 30, броня 32, логістика 40.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 477 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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08.05.2024 08:41 Відповісти
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08.05.2024 08:45 Відповісти
От кляті капцапи, царю показали дулю, а вони не хочуть за нього здихать, менше тисячі чумардосів. Техніка просідає, проте з початку місяця вже є тисяча наземки з якої сотня танки.
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08.05.2024 08:41 Відповісти
ну насчёт пепелаца - понятно - он сам упал... а где скоростной катер?
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08.05.2024 08:59 Відповісти
Мабуть таку дрібноту не рахують
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08.05.2024 09:11 Відповісти
Рахували раптори, а вони значно меньше.
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08.05.2024 13:23 Відповісти
Ну не значно, три метри по довжині і пів метра по ширині
Мангуст 3-6 фсбешників
Раптор 2 екіпаж і 20 десант
а чому не рахують хто зна.
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08.05.2024 13:52 Відповісти
 
 