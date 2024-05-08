Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 477 430 осіб (+970 за добу), 7418 танків, 12 317 артсистем, 14246 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 477 430 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2)
Топ коментарі
+18 Qq Qqq #455433
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+15 володимир омельянов
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+12 Сергій Малецький
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Дорогие подписчики и гости канала! "Удивительное дело", бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на допросах уверяет, что на протяжении многих лет отдавал "долю" от коррупционных доходов Геннадию Тимченко, который являлся "кошельком Путина". Тимченко якобы гарантировал ему неприкосновенность и покровительство от имени президента. По словам Тимура Иванова, при личных встречах Тимченко прямым текстом ему заявлял, что часть получаемых средств идёт Владимиру Путину лично. Эту же информацию подтверждал Иванову и его руководитель министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как утверждает Иванов, Шойгу также имел свою долю во всех коррупционных схемах, которые он курировал. После таких откровений бывшего заместителя министра обороны, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев распорядился предоставить ему все материалы, которые есть на Сергея Шойгу.
104! одиниці техніки та 970 чумардосів.
Арта 30, броня 32, логістика 40.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 477 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
Мангуст 3-6 фсбешників
Раптор 2 екіпаж і 20 десант
а чому не рахують хто зна.