На Авдеевском направлении за минувшие сутки отбито 27 атак врага, всего на фронте - 84 боестолкновения, - Генштаб

За сутки зафиксировано 64 боевых столкновения, из них 27 и 16 - на Авдеевском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 1 ракетный и 47 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, нанеся массированный ракетный удар. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется.

За минушие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Двуречанское, Синьковка Харьковской области; Новый, Дружба, Часов Яр, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Водяное, Урожайное, Константиновка, Парасковиевка Донецкой области; Камышеваха Запорожской области; Красный Маяк, Ивановка, Днепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на Юге

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. Силами обороны недопущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пальна Харьковской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 27 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления, 1 складу ГСМ и 5 районам сосредоточения личного состава противника.

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