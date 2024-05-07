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За сутки на фронте - 97 боестолкновений, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 30 вражеских атак, - Генштаб

Ситуація на фронті 6 травня 2024 року

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 97 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье, Ворожба Сумской области; Золочев, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Дружба, Прогресс, Старая Николаевка, Калиново, Новоалександровка, Ивановка, Новоселовка Первая, Сокол, Волчье, Евгеновка, Новопокровское, Антоновка, Водяное, Урожайное Донецкой области и Красный Маяк и Ивановка на Херсонщине.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 87 боевых столкновений. На Авдеевском направлении отбито 22 атаки россиян, - Генштаб

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Обстановка на Востоке

Как отмечают в Генштабе, на Купянском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Также отмечается, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

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Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Автор: 

Генштаб ВС (6208) боевые действия (3956)


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