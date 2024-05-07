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За добу на фронті - 97 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 30 ворожих атак, - Генштаб

Ситуація на фронті 6 травня 2024 року

Протягом минулої доби на фронті в Україні відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетні та 83 авіаційні удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

Як зазначається, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області; Золочів, Петроавплівка, Борова Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк і Іванівка на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 87 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку відбито 22 атаки росіян, - Генштаб

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Обстановка на Сході

Як зазначають у Генштабі, на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщинві та Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Також зазначається, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони за добу відбили 125 атак на шести напрямках. Найбільше на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському, - Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Також читайте: Ворог атакував ЗСУ на 7 напрямках, уночі ППО збила 23 "шахеди" з 24, - Генштаб

Удари по ворогу

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) бойові дії (3711)


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