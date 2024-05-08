БМП Bradley ракетой TOW уничтожил российский танк Т-80. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на БМП Bradley уничтожили российский танк Т-80 противотанковой ракетой TOW.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Справка:

Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки.

Вооружена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster. Снаряженный боекомплект составляет 300 снарядов, возимый – 600. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы. Также у Bradley есть пусковая установка ПТРК TOW. Дополнительное вооружение – спаренный с пушкой пулемет M240C.

Согласно отчету Государственного департамента США, Украина поставила более 200 единиц БМП Bradley.

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