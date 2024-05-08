БМП Bradley ракетою TOW знищив російський танк Т-80. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на БМП Bradley знищили російський танк Т-80 протитанковою ракетою TOW.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Довідка:

Bradley – основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки.

Озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий — 600. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння — спарений з гарматою кулемет M240C.

Згідно зі звітом Державного департаменту США Україні поставили більше 200 одиниць БМП Bradley.

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