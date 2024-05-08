БМП Bradley ракетою TOW знищив російський танк Т-80. ВIДЕО
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на БМП Bradley знищили російський танк Т-80 протитанковою ракетою TOW.
Відповідне відео опубліковано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Довідка:
Bradley – основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки.
Озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий — 600. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння — спарений з гарматою кулемет M240C.
Згідно зі звітом Державного департаменту США Україні поставили більше 200 одиниць БМП Bradley.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж це, повинні/зобов'язані, ЗНАТИ і керовніки у ланці, бригада-батальйон-рота! Бо тоді, знову, - ТІЛЬКИ ГЕРОЇЗМ екіпажу, але без осмисленої роботи командирів…. Посада їх, зобов'язує думати/турбуватися про Захисників України!!
На вопрос о том, насколько прочны и надежно защищены танки ЦАХАЛа для боев в секторе Газы, бригадный генерал ответил: "Враг бросает серьезный вызов нашей бронетехнике, но, к счастью, безуспешно. Бойцы в этих машинах защищены широким и многослойным спектром защитных приборов, причем они задействованы одновременно, так что не бывает ситуации, при которой имеется лишь один вид защиты. Это одна из причин нашего успеха в нынешней войне".
По словам бригадного генерала, ни одна угроза, с которой танкистам пришлось столкнуться в секторе Газы, не стала для ЦАХАЛа сюрпризом. Удивило лишь огромное количество припасенного террористами оружия.
"Их практически неиссякаемые резервы боеприпасов стали для нас неожиданностью, - признался Гибер. - Они выпустили по нам немыслимое количество противотанковых ракет, не идущее ни в какое сравнение с тем, что они запускали в прошлые войны. Удивило и количество боеприпасов, обнаруженных нашими военными на их складах. Это свидетельствует, с какой тщательностью ХАМАС готовился к войне".
На вопрос, какими видами оружия террористы больше всего пользуются, генерал ответил, что RPG разного производства, которые приведены в соответствия с целями ХАМАСа. Например, они обладают двойным боеголовками и имеют усовершенствованную систему наведения на разные дистанции.
Гибер отметил, что, благодаря современным защитным механизмам, теперь не приходится наблюдать танки, разрушенные вражескими снарядами или взрывчаткой. "Среди военнослужащих, находящихся в бронетанковых машинах, теперь гораздо меньше пострадавших, чем было во Второй ливанской войне", - поясняет генерал.
По его словам, защитная система "Ветровка" ("Меиль руах"), установленная на ряде бронетанковых средств ЦАХАЛа, является лишь одним из уровней защиты танкистов."
https://www.vesty.co.il/main/article/by3njhist Генерал ЦАХАЛа: наши солдаты лучше защищены благодаря урокам войны России с Украиной (vesty.co.il)