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БМП Bradley ракетою TOW знищив російський танк Т-80. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на БМП Bradley знищили російський танк Т-80 протитанковою ракетою TOW.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Довідка:

Bradley – основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. 

Озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий — 600. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння — спарений з гарматою кулемет M240C.

Згідно зі звітом Державного департаменту США Україні поставили більше 200 одиниць БМП Bradley.

Також дивіться: Український екіпаж БМП M2A2 "Bradley" нищить російських окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) БМП (410) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+25
Тут звичйно зслуга екіпажу, які на повну використли американську зброю. Велика подяка нашим військовим!!!
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08.05.2024 19:51
+23
Bradley працює за своїм прямим призначенням....
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08.05.2024 19:37
+15
Бєлая Лада в студію!
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08.05.2024 19:37
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Бєлая Лада в студію!
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08.05.2024 19:37 Відповісти
Три як мінімум.
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08.05.2024 19:41 Відповісти
Та не, за влучний пострiл тре в студiю мiнiмум GMC Terrain.
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08.05.2024 19:42 Відповісти
Bradley працює за своїм прямим призначенням....
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08.05.2024 19:37 Відповісти
Типо , охотник за танками.
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08.05.2024 19:43 Відповісти
+ +
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08.05.2024 20:38 Відповісти
екіпаж мужніх захисників ...Бережи їх Бог
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08.05.2024 19:37 Відповісти
Тут звичйно зслуга екіпажу, які на повну використли американську зброю. Велика подяка нашим військовим!!!
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08.05.2024 19:51 Відповісти
Т-80 того... Той... ТОW)
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08.05.2024 20:01 Відповісти
Оце дав...
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08.05.2024 20:19 Відповісти
Дякуємо захисникам України!! Тренований екіпаж БРЕДЛІ, це танкова смерть московітам!
Але ж це, повинні/зобов'язані, ЗНАТИ і керовніки у ланці, бригада-батальйон-рота! Бо тоді, знову, - ТІЛЬКИ ГЕРОЇЗМ екіпажу, але без осмисленої роботи командирів…. Посада їх, зобов'язує думати/турбуватися про Захисників України!!
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08.05.2024 20:27 Відповісти
Американці купили у Ізраїля 100 систем нового захисту від ПТУРСІВ та БПЛА для Бредлі. Сам ЦАХАЛ стверджує що захист ідеальний. Бабуїни будуть стогнати==
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08.05.2024 20:32 Відповісти
"

На вопрос о том, насколько прочны и надежно защищены танки ЦАХАЛа для боев в секторе Газы, бригадный генерал ответил: "Враг бросает серьезный вызов нашей бронетехнике, но, к счастью, безуспешно. Бойцы в этих машинах защищены широким и многослойным спектром защитных приборов, причем они задействованы одновременно, так что не бывает ситуации, при которой имеется лишь один вид защиты. Это одна из причин нашего успеха в нынешней войне".

По словам бригадного генерала, ни одна угроза, с которой танкистам пришлось столкнуться в секторе Газы, не стала для ЦАХАЛа сюрпризом. Удивило лишь огромное количество припасенного террористами оружия.

"Их практически неиссякаемые резервы боеприпасов стали для нас неожиданностью, - признался Гибер. - Они выпустили по нам немыслимое количество противотанковых ракет, не идущее ни в какое сравнение с тем, что они запускали в прошлые войны. Удивило и количество боеприпасов, обнаруженных нашими военными на их складах. Это свидетельствует, с какой тщательностью ХАМАС готовился к войне".

На вопрос, какими видами оружия террористы больше всего пользуются, генерал ответил, что RPG разного производства, которые приведены в соответствия с целями ХАМАСа. Например, они обладают двойным боеголовками и имеют усовершенствованную систему наведения на разные дистанции.

Гибер отметил, что, благодаря современным защитным механизмам, теперь не приходится наблюдать танки, разрушенные вражескими снарядами или взрывчаткой. "Среди военнослужащих, находящихся в бронетанковых машинах, теперь гораздо меньше пострадавших, чем было во Второй ливанской войне", - поясняет генерал.

По его словам, защитная система "Ветровка" ("Меиль руах"), установленная на ряде бронетанковых средств ЦАХАЛа, является лишь одним из уровней защиты танкистов."
https://www.vesty.co.il/main/article/by3njhist Генерал ЦАХАЛа: наши солдаты лучше защищены благодаря урокам войны России с Украиной (vesty.co.il)
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08.05.2024 20:56 Відповісти
не мешало бы к башне fpv прикрутить )))
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08.05.2024 20:33 Відповісти
Krasivo.Tow ne tak kak javelin udar s verxu, po priamoj idiot
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08.05.2024 20:50 Відповісти
Джавеліни б ..єх
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08.05.2024 21:04 Відповісти
Вражаюче потужний ПТУР.
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08.05.2024 22:08 Відповісти
 
 