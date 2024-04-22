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Український екіпаж БМП M2A2 "Bradley" нищить російських окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис із фрагментом бойової роботи українського екіпажу американської БМП M2A2 "Bradley" поблизу Авдіївки.

Бойову роботу українських бійців на півночі від населеного пункту Бердичі зняв безпілотник, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади обстріляли російські позиції, прикрили та евакуювали наших поранених та знесилених піхотинців з поля бою. Виконавши завдання, бойова машина піхоти висунулась у напрямку Новобахмутівки.

Також дивіться: Спецпризначенці атакували позиції окупантів на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) БМП (409) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+17
Козаки!!
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22.04.2024 18:01
+13
Наші Воїни молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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22.04.2024 18:04
+10
Ну що тут скажеш- Гароям слава!
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22.04.2024 18:20
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Козаки!!
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22.04.2024 18:01 Відповісти
Наші Воїни молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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22.04.2024 18:04 Відповісти
До речі, цих бредлі вже точно з десяток русня затрофеїла. Причому деякі навіть на ходу та з боєкомплектом. Кажуть, що їх та іншу захоплену бронетехніку вони хочуть показати на своєму гей-падаі 9 травня.
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22.04.2024 18:14 Відповісти
Звідки статистика ?
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22.04.2024 18:22 Відповісти
Відео з телеграму. Сам нарахував вже з десяток.
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22.04.2024 18:33 Відповісти
Це ж кацап
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22.04.2024 19:17 Відповісти
кацапская пропаганда
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22.04.2024 19:16 Відповісти
В этой войне тяжелые БМП намного полезней пехоте чем танки.
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22.04.2024 18:20 Відповісти
Ну що тут скажеш- Гароям слава!
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22.04.2024 18:20 Відповісти
умнички , вот что значит братство.
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22.04.2024 18:24 Відповісти
Пораненому одужання ! Команді бредлі повага !Про це класика кино спасти рядового Райна поклали більше взводу ,тому що у кожного повинна бути надія
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22.04.2024 18:27 Відповісти
Екіпаж - герої! Мужні воїни... А козак який допомагав побратиму добратися до Бредлі - має яйці.... ГероЙ!
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22.04.2024 18:37 Відповісти
Мабуть, резніков з бакановим, десь поряд…
Вони, досвідчено на посади ризначалися Зеленським, аби кого попало єрмак не висуває…
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22.04.2024 19:08 Відповісти
Чому, щоб подивитися відео, я повинен встановлювати телеграм?
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22.04.2024 19:18 Відповісти
встановите телеграм - а там хто? зеленська із своїм каналом....
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22.04.2024 19:49 Відповісти
У меня есть телеграмм,но видео нет
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22.04.2024 19:36 Відповісти
А де відео???
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22.04.2024 22:21 Відповісти
а відео де?
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22.04.2024 22:48 Відповісти
Гарна робота хлопцi!!!
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23.04.2024 07:28 Відповісти
чудом не підірвався і 200х не підібрав. будуть значить рахуватися ЗБВ...
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23.04.2024 09:51 Відповісти
 
 