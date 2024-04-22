Український екіпаж БМП M2A2 "Bradley" нищить російських окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис із фрагментом бойової роботи українського екіпажу американської БМП M2A2 "Bradley" поблизу Авдіївки.

Бойову роботу українських бійців на півночі від населеного пункту Бердичі зняв безпілотник, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади обстріляли російські позиції, прикрили та евакуювали наших поранених та знесилених піхотинців з поля бою. Виконавши завдання, бойова машина піхоти висунулась у напрямку Новобахмутівки.

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