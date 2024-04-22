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Спецпризначенці атакували позиції окупантів на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

На Мелітопольському напрямку працюють запорізькі поліцейські-спецпризначенці, які нищать окупантів за допомогою різних засобів ураження.

Відео влучної роботи показала Національна поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Залізні пташки" в умілих руках — смертоносна зброя проти ворожої армії. Жива сила противника, фортифікаційні споруди, бронетехніка і не тільки — "мавіки" та FPV-дрони нещадні до тих, хто прийшов загарбати нашу землю", — йдеться у повідомленні.

Дивіться: Ворог нерідко атакує розумно, але бувають і "м’ясні штурми", - воїни FPV-групи "Регбісти" про бої на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) Запорізька область (3599)


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Спецпризначенці призначені для контактних боїв , а FPV дроном можна і дрища якогось посадити керувати . Отож вгодовані мусора медальки ні за нєхєр получать , а реально штурмувати позиції рашистів погонять якихось трактористів і будівельників .
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22.04.2024 17:22 Відповісти
Але не треба всіх в один кошик. Я особисто знаю ментів патріотів.
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22.04.2024 18:41 Відповісти
Може серед патрульних і є такі , але ті що вищі за званням і в кабінетах то 100% лайно , які тільки і чекають щоб прийшли рашисти і вірно їм служити .Мусора які залишились на окупованих територіях тому доказ .
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22.04.2024 19:02 Відповісти
Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.


Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.

І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.
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22.04.2024 19:57 Відповісти
спец в поліції і в ЗСУ - різні речі!
В поліції є навіть управління СТРаТЕГІЧНИХ розслідвань....
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22.04.2024 18:46 Відповісти
Подяка бійцям!
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23.04.2024 04:09 Відповісти
мені цікаво менти вже пробили дно? чи ще залишалася крапля поваги для цих поліцаїв, воюють маленький відсоток поліцаїв , і зараз керівництво МВС буде активно показувати які вони герої
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23.04.2024 10:46 Відповісти
мєнти, вояки так собі.. прикордонники набагато кращі. мєнтів в якості штурмовиків в бабахмуті я не бачив. а от прикордонники ходили на позиції...
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23.04.2024 10:49 Відповісти
 
 