Спецпризначенці атакували позиції окупантів на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО
На Мелітопольському напрямку працюють запорізькі поліцейські-спецпризначенці, які нищать окупантів за допомогою різних засобів ураження.
Відео влучної роботи показала Національна поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Залізні пташки" в умілих руках — смертоносна зброя проти ворожої армії. Жива сила противника, фортифікаційні споруди, бронетехніка і не тільки — "мавіки" та FPV-дрони нещадні до тих, хто прийшов загарбати нашу землю", — йдеться у повідомленні.
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Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.
І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.
В поліції є навіть управління СТРаТЕГІЧНИХ розслідвань....