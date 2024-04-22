Спецпризначенці атакували позиції окупантів на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

На Мелітопольському напрямку працюють запорізькі поліцейські-спецпризначенці, які нищать окупантів за допомогою різних засобів ураження.

Відео влучної роботи показала Національна поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Залізні пташки" в умілих руках — смертоносна зброя проти ворожої армії. Жива сила противника, фортифікаційні споруди, бронетехніка і не тільки — "мавіки" та FPV-дрони нещадні до тих, хто прийшов загарбати нашу землю", — йдеться у повідомленні.

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