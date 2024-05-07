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Новости Видео Война
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Российская БМП подрывается на противотанковой мине на Донетчине. ВИДЕО

Российская БМП наезжает на противотанковую мину возле села Соловьево в Донецкой области и взрывается.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Минирование сделали саперы 1-й мб 47-й ОМБр, сняли - пилоты подразделения "Божа справа" 47-й отдельной механизированной бригады.

Также смотрите: Военные 47 ОМБр уничтожили российский расчет БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

БМП (399) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+15
Протимінних "мангалів" кацапи ще робить не навчилися...
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07.05.2024 20:49
+8
смачно рвануло...
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07.05.2024 20:57
+6
красиво не доехал
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07.05.2024 21:05
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Протимінних "мангалів" кацапи ще робить не навчилися...
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07.05.2024 20:49 Ответить
Так дивно. Навіть сковорідка не допомогла. Русофобія якась.
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07.05.2024 21:11 Ответить
Та ладна., Ярик, не падйобуй, хорошо пашла, аж брюхом вверх лягла. Живым всяко никто не ушёл
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07.05.2024 21:30 Ответить
Дык, не БМП, а эквилибрист какой-то - такое полу сальто с чмобиками отчубучить.
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07.05.2024 20:51 Ответить
Згорів покидьок свиноматкі. А білі та й взагалі любих кольорів лади давно закінчились. Йди матка сама воювати, тобі, *****, тільки ногу відірве, щоб не дуже за соціалкою бігала
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07.05.2024 20:54 Ответить
смачно рвануло...
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07.05.2024 20:57 Ответить
Треба було під днищем мангал наварити… От кацапи дурні, мозок а немає, голова не варить….
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07.05.2024 20:59 Ответить
Типо, БМП на воздушной подушке?
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07.05.2024 21:05 Ответить
Можна і так сказати…. Коротше кажучи з надувному у дупу…
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07.05.2024 21:12 Ответить
Наддувом у дупу
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07.05.2024 21:13 Ответить
"Мозку немає"
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08.05.2024 03:39 Ответить
красиво не доехал
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07.05.2024 21:05 Ответить
ох, как смачно!!!
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07.05.2024 21:07 Ответить
тут лади не буде , тіла випарувались
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07.05.2024 21:34 Ответить
Ніхєрасобі, напевно бмп була нафарширована ************.
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07.05.2024 21:40 Ответить
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07.05.2024 21:51 Ответить
І мангал не допоміг.
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07.05.2024 21:52 Ответить
Мангал - це щоб організми далі епіцентру не розліталися
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07.05.2024 22:09 Ответить
Ну а як би вони палали на перешийку аби не розмінували. Коли вже суд
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08.05.2024 00:11 Ответить
 
 