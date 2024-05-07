Российская БМП подрывается на противотанковой мине на Донетчине. ВИДЕО

Российская БМП наезжает на противотанковую мину возле села Соловьево в Донецкой области и взрывается.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Минирование сделали саперы 1-й мб 47-й ОМБр, сняли - пилоты подразделения "Божа справа" 47-й отдельной механизированной бригады.

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