Російська БМП підривається на протитанковій міні на Донеччині. ВIДЕО
Російська БМП наїжджає на протитанкову міну біля села Соловйове на Донеччині та вибухає.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Мінування зробили сапери 1 мб 47-ї ОМБр, зняли - пілоти підрозділу "Божа справа" 47-ї окремої механізованої бригади.
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