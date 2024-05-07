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Новини Відео Війна
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Російська БМП підривається на протитанковій міні на Донеччині. ВIДЕО

Російська БМП наїжджає на протитанкову міну біля села Соловйове на Донеччині та вибухає.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Мінування зробили сапери 1 мб 47-ї ОМБр, зняли - пілоти підрозділу "Божа справа" 47-ї окремої механізованої бригади.

Також дивіться: Детонація БК російської БМП-1 після прильоту українського FPV-дрона на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

БМП (410) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+15
Протимінних "мангалів" кацапи ще робить не навчилися...
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07.05.2024 20:49
+8
смачно рвануло...
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07.05.2024 20:57
+6
красиво не доехал
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07.05.2024 21:05
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Протимінних "мангалів" кацапи ще робить не навчилися...
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07.05.2024 20:49 Відповісти
Так дивно. Навіть сковорідка не допомогла. Русофобія якась.
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07.05.2024 21:11 Відповісти
Та ладна., Ярик, не падйобуй, хорошо пашла, аж брюхом вверх лягла. Живым всяко никто не ушёл
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07.05.2024 21:30 Відповісти
Дык, не БМП, а эквилибрист какой-то - такое полу сальто с чмобиками отчубучить.
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07.05.2024 20:51 Відповісти
Згорів покидьок свиноматкі. А білі та й взагалі любих кольорів лади давно закінчились. Йди матка сама воювати, тобі, *****, тільки ногу відірве, щоб не дуже за соціалкою бігала
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07.05.2024 20:54 Відповісти
смачно рвануло...
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07.05.2024 20:57 Відповісти
Треба було під днищем мангал наварити… От кацапи дурні, мозок а немає, голова не варить….
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07.05.2024 20:59 Відповісти
Типо, БМП на воздушной подушке?
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07.05.2024 21:05 Відповісти
Можна і так сказати…. Коротше кажучи з надувному у дупу…
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07.05.2024 21:12 Відповісти
Наддувом у дупу
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07.05.2024 21:13 Відповісти
"Мозку немає"
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08.05.2024 03:39 Відповісти
красиво не доехал
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07.05.2024 21:05 Відповісти
ох, как смачно!!!
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07.05.2024 21:07 Відповісти
тут лади не буде , тіла випарувались
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07.05.2024 21:34 Відповісти
Ніхєрасобі, напевно бмп була нафарширована ************.
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07.05.2024 21:40 Відповісти
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07.05.2024 21:51 Відповісти
І мангал не допоміг.
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07.05.2024 21:52 Відповісти
Мангал - це щоб організми далі епіцентру не розліталися
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07.05.2024 22:09 Відповісти
Ну а як би вони палали на перешийку аби не розмінували. Коли вже суд
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08.05.2024 00:11 Відповісти
 
 