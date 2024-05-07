Російська БМП підривається на протитанковій міні на Донеччині. ВIДЕО

Російська БМП наїжджає на протитанкову міну біля села Соловйове на Донеччині та вибухає.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Мінування зробили сапери 1 мб 47-ї ОМБр, зняли - пілоти підрозділу "Божа справа" 47-ї окремої механізованої бригади.

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