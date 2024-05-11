"Белые Ангелы" попали под прицельный удар рашистов во время эвакуации раненых из Красногоровки Донецкой области
Во время эвакуации раненых гражданских из Красногоровки Донецкой области экипаж полиции "Белый Ангел" оказался под прицельным ударом российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Вражеские снаряды "легли" в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям. Полицейские не растерялись и быстро вывезли людей из-под огня", - говорится в сообщении.
В Нацполиции отметили, что экипаж "Белый Ангел", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят о спасении.
Эвакуация жителей
Отмечается, что "Белые Ангелы" неоднократно предлагали эвакуацию 60-летней женщине, но получали отказ. Во время очередной вражеской атаки гражданка чудом осталась живой - снаряды попали в дом, разрушив его до основания. Жительница получила осколочные ранения.
Еще один спасенный - 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Человеку прошило руку осколками. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.
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мало спроб було, ну і назва(((((
на 5-ту спробу, жителька таки спромоглася навести ракету орків, щиро потім думаючи - А міня та за што?
ганьба пыдарам на трасах з радаром
тим що бабусь з петрушкою ганяють.
але э питання...
коли падаэ снаряд за м, то про це треба написати статтю
а як до того що щоденно гинуть сотны выйськових ЗСУ???
Ктотна фронте кровь проливает а кто в тырит как ЗЕкрысы ненасытные.
Система прогнила и нада менять
чего ты тут кричишь то?
Адвокат Савченко, это вЫ?