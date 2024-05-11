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Новости Война
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"Белые Ангелы" попали под прицельный удар рашистов во время эвакуации раненых из Красногоровки Донецкой области

Автомобіль Білих Янголів потрапив під обстріл РФ в Красногорівці

Во время эвакуации раненых гражданских из Красногоровки Донецкой области экипаж полиции "Белый Ангел" оказался под прицельным ударом российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Вражеские снаряды "легли" в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям. Полицейские не растерялись и быстро вывезли людей из-под огня", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что экипаж "Белый Ангел", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят о спасении.

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Эвакуация жителей

Отмечается, что "Белые Ангелы" неоднократно предлагали эвакуацию 60-летней женщине, но получали отказ. Во время очередной вражеской атаки гражданка чудом осталась живой - снаряды попали в дом, разрушив его до основания. Жительница получила осколочные ранения.

Еще один спасенный - 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Человеку прошило руку осколками. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.

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Автор: 

обстрел (26975) Нацполиция (16434) Донецкая область (9557) Ясногоровка (102)


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Зазначається, що "Білі Янголи" неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової ворожої атаки громадянка дивом залишилася живою - снаряди влучили в будинок, зруйнувавши його вщент. Жителька зазнала осколкових поранень. Джерело:

мало спроб було, ну і назва(((((
на 5-ту спробу, жителька таки спромоглася навести ракету орків, щиро потім думаючи - А міня та за што?
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11.05.2024 13:41 Ответить
Это любимая расеянская фразочка " а нас то за что"
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11.05.2024 14:37 Ответить
Моя пошана справжнім поліцейським -Героям !
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11.05.2024 13:41 Ответить
таким полыцейським пошана...
ганьба пыдарам на трасах з радаром
тим що бабусь з петрушкою ганяють.
але э питання...
коли падаэ снаряд за м, то про це треба написати статтю
а як до того що щоденно гинуть сотны выйськових ЗСУ???
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11.05.2024 18:07 Ответить
здала якась скотина..
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11.05.2024 13:42 Ответить
Ждунів вивозять і то не з першого разу виходить.
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11.05.2024 13:58 Ответить
Ну вот.
Ктотна фронте кровь проливает а кто в тырит как ЗЕкрысы ненасытные.
Система прогнила и нада менять
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11.05.2024 14:36 Ответить
так иди и меняй, Калдыров почти сдох, можешь сделать чет как Пригожин, оно и посып)л(ется
чего ты тут кричишь то?
Адвокат Савченко, это вЫ?
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11.05.2024 14:50 Ответить
Жаль, что полицаи рискуют жизнью ради ждунячего гамна (((
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11.05.2024 20:24 Ответить
 
 