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"Білі Янголи" потрапили під прицільний удар рашистів під час евакуації поранених з Красногорівки на Донеччині

Автомобіль Білих Янголів потрапив під обстріл РФ в Красногорівці

Під час евакуації поранених цивільних з Красногорівки Донецької області екіпаж поліції "Білий Янгол" опинився під прицільним ударом російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Ворожі снаряди "лягли" за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зауважили, що екіпаж "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку.

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Евакуація мешканців 

Зазначається, що "Білі Янголи" неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової ворожої атаки громадянка дивом залишилася живою - снаряди влучили в будинок, зруйнувавши його вщент. Жителька зазнала осколкових поранень.

Ще один врятований - 68-річний чоловік. Пенсіонер йшов в магазин, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками. Поліцейські доставили постраждалого до лікарні.

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Автор: 

обстріл (28296) Нацполіція (15139) Донецька область (8368) Красногорівка (108)


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Зазначається, що "Білі Янголи" неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової ворожої атаки громадянка дивом залишилася живою - снаряди влучили в будинок, зруйнувавши його вщент. Жителька зазнала осколкових поранень. Джерело:

мало спроб було, ну і назва(((((
на 5-ту спробу, жителька таки спромоглася навести ракету орків, щиро потім думаючи - А міня та за што?
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11.05.2024 13:41 Відповісти
Это любимая расеянская фразочка " а нас то за что"
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11.05.2024 14:37 Відповісти
Моя пошана справжнім поліцейським -Героям !
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11.05.2024 13:41 Відповісти
таким полыцейським пошана...
ганьба пыдарам на трасах з радаром
тим що бабусь з петрушкою ганяють.
але э питання...
коли падаэ снаряд за м, то про це треба написати статтю
а як до того що щоденно гинуть сотны выйськових ЗСУ???
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11.05.2024 18:07 Відповісти
здала якась скотина..
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11.05.2024 13:42 Відповісти
Ждунів вивозять і то не з першого разу виходить.
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11.05.2024 13:58 Відповісти
Ну вот.
Ктотна фронте кровь проливает а кто в тырит как ЗЕкрысы ненасытные.
Система прогнила и нада менять
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11.05.2024 14:36 Відповісти
так иди и меняй, Калдыров почти сдох, можешь сделать чет как Пригожин, оно и посып)л(ется
чего ты тут кричишь то?
Адвокат Савченко, это вЫ?
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11.05.2024 14:50 Відповісти
Жаль, что полицаи рискуют жизнью ради ждунячего гамна (((
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11.05.2024 20:24 Відповісти
 
 