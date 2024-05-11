"Білі Янголи" потрапили під прицільний удар рашистів під час евакуації поранених з Красногорівки на Донеччині

Під час евакуації поранених цивільних з Красногорівки Донецької області екіпаж поліції "Білий Янгол" опинився під прицільним ударом російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Ворожі снаряди "лягли" за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зауважили, що екіпаж "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку.

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Евакуація мешканців

Зазначається, що "Білі Янголи" неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової ворожої атаки громадянка дивом залишилася живою - снаряди влучили в будинок, зруйнувавши його вщент. Жителька зазнала осколкових поранень.

Ще один врятований - 68-річний чоловік. Пенсіонер йшов в магазин, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками. Поліцейські доставили постраждалого до лікарні.

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