У Чорнобаївці росіяни на початку вторгнення розстріляли на околиці 10 людей, - Нацполіція. ФОТО 18+
В перші чотири дні повномасштабного вторгення росіяни розстріляли на околиці Чорнобаївки, що на Херсонщині, 10 чоловіків віком від 23 до 53 років.
Про це повідомили в поліції Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.
"З 24.02.2022 по 28.02.2022 військовослужбовці рф перебуваючи на околиці с. Чорнобаївка Херсонської області, зі сторони перехрестя об’їзної дороги, розстріляли з вогнепальної зброї десятьох місцевих мешканців, а саме чоловіків віком від 23 до 53 років", - йдеться у повідомленні.
Зараз поліцейські збирають докази та встановлюють свідків або очевидців події.
Як відомо, восени 2022 року ЗСУ визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.
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Занадто толерантними виявились.
Що ти тут робишь -- мокшаська коханка кадирки й усії аварських джигітів ?!
Ви сьогодні скільки задонатили?
Він не чує і не бачить. Або нічого не може вдіяти. Або вважає, що так нам і треба за нашу дурість у 2019, 2010, 1991.
Але кількості прокльонів, які роками летять на русню з усього світу, достатньо для того, щоб випалити там кожний квадратний метр землі.
І що, і де?
Вони під захистом темних сил.
- і Зєля Підєрмацька хоче продовженя "праздніка ЇХ жЫдзні".. а дехто з квартальського лохторату готовий Й ДОСІ продлєвать це антиукраїнське блдство зевлади