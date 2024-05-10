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Новини Фото Війна
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У Чорнобаївці росіяни на початку вторгнення розстріляли на околиці 10 людей, - Нацполіція. ФОТО 18+

В перші чотири дні повномасштабного вторгення росіяни розстріляли на околиці Чорнобаївки, що на Херсонщині, 10 чоловіків віком від 23 до 53 років.

Про це повідомили в поліції Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24.02.2022 по 28.02.2022 військовослужбовці рф перебуваючи на околиці с. Чорнобаївка Херсонської області, зі сторони перехрестя об’їзної дороги, розстріляли з вогнепальної зброї десятьох місцевих мешканців, а саме чоловіків віком від 23 до 53 років", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Судитимуть трьох військових РФ, які катували цивільних під час окупації Київщини, - Офіс генпрокурора

Російські окупанти розстріляли на початку вторгнення мирних мешканців Чорнобаївки

Зараз поліцейські збирають докази та встановлюють свідків або очевидців події.

Як відомо, восени 2022 року ЗСУ визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.

Дивіться: Ідентифіковано російського окупанта, який розстріляв цивільну автівку у Гостомелі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Нацполіція (15164) воєнні злочини (1860) Чорнобаївка (79) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+27
Це наслідки 2019
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10.05.2024 14:13
+16
Шашлики боком вилазять.
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10.05.2024 14:15
+12
руськомовна тварина, зареєструвалося два дні тому, щоб срати тут?
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10.05.2024 14:24
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Це наслідки 2019
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10.05.2024 14:13 Відповісти
Шашлики боком вилазять.
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10.05.2024 14:15 Відповісти
руськомовна тварина, зареєструвалося два дні тому, щоб срати тут?
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10.05.2024 14:24 Відповісти
Нет кацап! Єто послєдствія кацапсячої агресії *****, якого підтримує все кацапсяче бидло на кацапії.
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10.05.2024 14:25 Відповісти
Дійсно. Не дочавили тоді московську сволоту у владних структурах.
Занадто толерантними виявились.
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10.05.2024 14:26 Відповісти
На УКРАЇНСЬКИХ майданчиках ********** їбуть в дупу ножкою стільця !

Що ти тут робишь -- мокшаська коханка кадирки й усії аварських джигітів ?!
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10.05.2024 14:40 Відповісти
Єто послєдствия Великой Октябрськой
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10.05.2024 14:43 Відповісти
Господе! Скільки ще нам чекати божої кари для орків?
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10.05.2024 14:15 Відповісти
Хто лише на бога сподівається, той завжди програє.
Ви сьогодні скільки задонатили?
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10.05.2024 14:27 Відповісти
більше ніж твій червонець
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10.05.2024 15:11 Відповісти
Донатьте далі, на бога не сподівайтесь.
Він не чує і не бачить. Або нічого не може вдіяти. Або вважає, що так нам і треба за нашу дурість у 2019, 2010, 1991.
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10.05.2024 15:14 Відповісти
Судячи з реакції русні на слово "Порошенко", вибір не найгіршим був.
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10.05.2024 15:26 Відповісти
Ти не правий.Задоначене війско єгипетського фараона ,Господь Бог втопив,своєю справедливістю, в Мертвому морі.
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10.05.2024 15:30 Відповісти
А потім 40 років богообраних у пустелі манкою годував.
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10.05.2024 15:34 Відповісти
так про що хочеш поговорити??Про потоплене війско фараона,а чи про манку???
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10.05.2024 15:38 Відповісти
Я не теолог.
Але кількості прокльонів, які роками летять на русню з усього світу, достатньо для того, щоб випалити там кожний квадратний метр землі.
І що, і де?
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10.05.2024 15:42 Відповісти
СКАЗАНО ТАК-"коли чаша прокльонів буде наповнена до верху, я її відправлю на голову того, хто для себе їх назбирав ,бо я Є БОГ." я не теолог, але вірю,що побачиш і Ти і побачитьукраїнський народ
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10.05.2024 15:48 Відповісти
Якась бездонна у русні та чаша. Немов надра Сибіру, звідки вони беруть ресурси для своєї орди.
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10.05.2024 15:50 Відповісти
Лукавий,чи то антихрист опікується своїми "слугами"
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10.05.2024 15:53 Відповісти
Тоді чхати русні на всі прокльони і заклики до бога.
Вони під захистом темних сил.
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10.05.2024 15:57 Відповісти
Так, китайці їм допомагають, іранці, корейці північні.
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10.05.2024 16:42 Відповісти
Всі "обіжєнниє цівілізацієй".
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10.05.2024 16:43 Відповісти
до пори до часу-"Чаша наповнена проклинаннями не тільки українського народу ,до краю , буде відправлена їм на голову"
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10.05.2024 19:38 Відповісти
скільки цілувалися з ними та їздили на заробітки.
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10.05.2024 16:31 Відповісти
а тих хто оркам здав Південь за 1 день,нічого? хай і далі над нами царюють?
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10.05.2024 17:58 Відповісти
Великий хароший асфальт, Велике оманське розмінівниЦтво, Великі верещучкіни шатли, Великі шашлики - маємо прогнозований результат масового дебілізму лохів та жлобів на Вироку-2019Ю що вилилися у національну Українську трагедію...
- і Зєля Підєрмацька хоче продовженя "праздніка ЇХ жЫдзні".. а дехто з квартальського лохторату готовий Й ДОСІ продлєвать це антиукраїнське блдство зевлади
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10.05.2024 14:24 Відповісти
мабуть тероборона.без зброї і кинуті брехнею напризволяще.
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10.05.2024 15:06 Відповісти
Все зрозуміло, що кацапські ботферми намагаються розколоти суспільство та перевести всі стрілки на владу, таким чином демотивуючи українців, зриваючи мобілізацію та сіючи хаос і зневіру. В нас історична година, коли ми не самі, а разом із цілим Світом маємо змогу помститись за мільйони вбитих та закатованих москалями українців. Сказали б воїнам УПА, що ******* козаки воюють не проти цілого срср, а лише проти рашки, що вся Україна задіяна, а не лише Західна частина, Що весь Світ допомагає, то, як ви гадаєте, що б відповіли наші предки-українці. Впевнений, вони б були щасливі жити в такі історічні часи, коли закінчуєтся час москальскої недоімперії !
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10.05.2024 15:12 Відповісти
 
 