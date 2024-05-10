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Новости Фото Война
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В Чернобаевке россияне в начале вторжения расстреляли на окраине 10 человек, - Нацполиция. ФОТО 18+

В первые четыре дня полномасштабного вторжения россияне расстреляли на окраине Чернобаевки, что на Херсонщине, 10 мужчин в возрасте от 23 до 53 лет.

Об этом сообщили в полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

"С 24.02.2022 по 28.02.2022 военнослужащие рф находясь на окраине с. Чернобаевка Херсонской области, со стороны перекрестка объездной дороги, расстреляли из огнестрельного оружия десять местных жителей, а именно мужчин в возрасте от 23 до 53 лет", - говорится в сообщении.

Читайте: Будут судить трех военных РФ, которые пытали гражданских во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора

Російські окупанти розстріляли на початку вторгнення мирних мешканців Чорнобаївки

Сейчас полицейские собирают доказательства и устанавливают свидетелей или очевидцев происшествия.

Как известно, осенью 2022 года ВСУ освободили правобережную часть Херсонской области, в частности город Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно захвачена российскими войсками.

Смотрите: Идентифицирован российский оккупант, который расстрелял гражданскую машину в Гостомеле, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16459) военные преступления (1435) Чернобаевка (69) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+27
Це наслідки 2019
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10.05.2024 14:13
+16
Шашлики боком вилазять.
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10.05.2024 14:15
+12
руськомовна тварина, зареєструвалося два дні тому, щоб срати тут?
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10.05.2024 14:24
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Це наслідки 2019
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10.05.2024 14:13 Ответить
Шашлики боком вилазять.
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10.05.2024 14:15 Ответить
руськомовна тварина, зареєструвалося два дні тому, щоб срати тут?
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10.05.2024 14:24 Ответить
Нет кацап! Єто послєдствія кацапсячої агресії *****, якого підтримує все кацапсяче бидло на кацапії.
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10.05.2024 14:25 Ответить
Дійсно. Не дочавили тоді московську сволоту у владних структурах.
Занадто толерантними виявились.
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10.05.2024 14:26 Ответить
На УКРАЇНСЬКИХ майданчиках ********** їбуть в дупу ножкою стільця !

Що ти тут робишь -- мокшаська коханка кадирки й усії аварських джигітів ?!
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10.05.2024 14:40 Ответить
Єто послєдствия Великой Октябрськой
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10.05.2024 14:43 Ответить
Господе! Скільки ще нам чекати божої кари для орків?
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10.05.2024 14:15 Ответить
Хто лише на бога сподівається, той завжди програє.
Ви сьогодні скільки задонатили?
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10.05.2024 14:27 Ответить
більше ніж твій червонець
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10.05.2024 15:11 Ответить
Донатьте далі, на бога не сподівайтесь.
Він не чує і не бачить. Або нічого не може вдіяти. Або вважає, що так нам і треба за нашу дурість у 2019, 2010, 1991.
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10.05.2024 15:14 Ответить
Судячи з реакції русні на слово "Порошенко", вибір не найгіршим був.
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10.05.2024 15:26 Ответить
Ти не правий.Задоначене війско єгипетського фараона ,Господь Бог втопив,своєю справедливістю, в Мертвому морі.
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10.05.2024 15:30 Ответить
А потім 40 років богообраних у пустелі манкою годував.
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10.05.2024 15:34 Ответить
так про що хочеш поговорити??Про потоплене війско фараона,а чи про манку???
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10.05.2024 15:38 Ответить
Я не теолог.
Але кількості прокльонів, які роками летять на русню з усього світу, достатньо для того, щоб випалити там кожний квадратний метр землі.
І що, і де?
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10.05.2024 15:42 Ответить
СКАЗАНО ТАК-"коли чаша прокльонів буде наповнена до верху, я її відправлю на голову того, хто для себе їх назбирав ,бо я Є БОГ." я не теолог, але вірю,що побачиш і Ти і побачитьукраїнський народ
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10.05.2024 15:48 Ответить
Якась бездонна у русні та чаша. Немов надра Сибіру, звідки вони беруть ресурси для своєї орди.
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10.05.2024 15:50 Ответить
Лукавий,чи то антихрист опікується своїми "слугами"
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10.05.2024 15:53 Ответить
Тоді чхати русні на всі прокльони і заклики до бога.
Вони під захистом темних сил.
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10.05.2024 15:57 Ответить
Так, китайці їм допомагають, іранці, корейці північні.
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10.05.2024 16:42 Ответить
Всі "обіжєнниє цівілізацієй".
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10.05.2024 16:43 Ответить
до пори до часу-"Чаша наповнена проклинаннями не тільки українського народу ,до краю , буде відправлена їм на голову"
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10.05.2024 19:38 Ответить
скільки цілувалися з ними та їздили на заробітки.
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10.05.2024 16:31 Ответить
а тих хто оркам здав Південь за 1 день,нічого? хай і далі над нами царюють?
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10.05.2024 17:58 Ответить
Великий хароший асфальт, Велике оманське розмінівниЦтво, Великі верещучкіни шатли, Великі шашлики - маємо прогнозований результат масового дебілізму лохів та жлобів на Вироку-2019Ю що вилилися у національну Українську трагедію...
- і Зєля Підєрмацька хоче продовженя "праздніка ЇХ жЫдзні".. а дехто з квартальського лохторату готовий Й ДОСІ продлєвать це антиукраїнське блдство зевлади
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10.05.2024 14:24 Ответить
мабуть тероборона.без зброї і кинуті брехнею напризволяще.
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10.05.2024 15:06 Ответить
Все зрозуміло, що кацапські ботферми намагаються розколоти суспільство та перевести всі стрілки на владу, таким чином демотивуючи українців, зриваючи мобілізацію та сіючи хаос і зневіру. В нас історична година, коли ми не самі, а разом із цілим Світом маємо змогу помститись за мільйони вбитих та закатованих москалями українців. Сказали б воїнам УПА, що ******* козаки воюють не проти цілого срср, а лише проти рашки, що вся Україна задіяна, а не лише Західна частина, Що весь Світ допомагає, то, як ви гадаєте, що б відповіли наші предки-українці. Впевнений, вони б були щасливі жити в такі історічні часи, коли закінчуєтся час москальскої недоімперії !
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10.05.2024 15:12 Ответить
 
 