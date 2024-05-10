В Чернобаевке россияне в начале вторжения расстреляли на окраине 10 человек, - Нацполиция. ФОТО 18+
В первые четыре дня полномасштабного вторжения россияне расстреляли на окраине Чернобаевки, что на Херсонщине, 10 мужчин в возрасте от 23 до 53 лет.
Об этом сообщили в полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.
"С 24.02.2022 по 28.02.2022 военнослужащие рф находясь на окраине с. Чернобаевка Херсонской области, со стороны перекрестка объездной дороги, расстреляли из огнестрельного оружия десять местных жителей, а именно мужчин в возрасте от 23 до 53 лет", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские собирают доказательства и устанавливают свидетелей или очевидцев происшествия.
Как известно, осенью 2022 года ВСУ освободили правобережную часть Херсонской области, в частности город Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно захвачена российскими войсками.
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Занадто толерантними виявились.
Що ти тут робишь -- мокшаська коханка кадирки й усії аварських джигітів ?!
Ви сьогодні скільки задонатили?
Він не чує і не бачить. Або нічого не може вдіяти. Або вважає, що так нам і треба за нашу дурість у 2019, 2010, 1991.
Але кількості прокльонів, які роками летять на русню з усього світу, достатньо для того, щоб випалити там кожний квадратний метр землі.
І що, і де?
Вони під захистом темних сил.
- і Зєля Підєрмацька хоче продовженя "праздніка ЇХ жЫдзні".. а дехто з квартальського лохторату готовий Й ДОСІ продлєвать це антиукраїнське блдство зевлади