В Чернобаевке россияне в начале вторжения расстреляли на окраине 10 человек, - Нацполиция. ФОТО 18+

В первые четыре дня полномасштабного вторжения россияне расстреляли на окраине Чернобаевки, что на Херсонщине, 10 мужчин в возрасте от 23 до 53 лет.

Об этом сообщили в полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

"С 24.02.2022 по 28.02.2022 военнослужащие рф находясь на окраине с. Чернобаевка Херсонской области, со стороны перекрестка объездной дороги, расстреляли из огнестрельного оружия десять местных жителей, а именно мужчин в возрасте от 23 до 53 лет", - говорится в сообщении.

Читайте: Будут судить трех военных РФ, которые пытали гражданских во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора

Сейчас полицейские собирают доказательства и устанавливают свидетелей или очевидцев происшествия.

Как известно, осенью 2022 года ВСУ освободили правобережную часть Херсонской области, в частности город Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно захвачена российскими войсками.

Смотрите: Идентифицирован российский оккупант, который расстрелял гражданскую машину в Гостомеле, - Офис генпрокурора. ФОТО