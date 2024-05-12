ЗСУ у Красногорівці відрізали окупантів на вогнетривкому заводі - вони без БК та підтримки, - ОСУВ "Хортиця"

У Красногорівці Донецької області росіяни заховалися у залишках вогнетривкого заводу, вони відрізані від постачання боєкомплекту та підтримки бронетехніки. Місто контролюється захисниками 59 окремої механізованої бригади

Про це повідомив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

"Місто контролюється нашими військовослужбовцями 59 ОМБр. Була спроба ворожої групи вчергове прорватися на сході міста, частково вони забігли у Красногорівський вогнетривкий завод, заховалися на території залишків підприємства і перебувають відрізані від "благ цивілізації", тобто від постачання БК, підтримки бронетехніки", – заявив він.

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За словами військового, захисники "повністю відрізали логістичні шляхи" загарбникам, контролюють ситуацію – під українським контролем дорога та підходи до заводу.

ЗСУ стримують просування окупантів углиб Красногорівки, місто повністю під контролем України, акцентував Волошин.

Загалом за добу на напрямку Невельського, Красногорівки та Нетайлового захисники знищили 35 окупантів й автотягач, а 42 військових РФ отримали поранення, повідомив речник.

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За його даними, впродовж дня росіяни здійснили 200 артилерійських і мінометних обстрілів позицій українських захисників, провели 10 штурмових дій, тричі вдарили авіацією та тричі дронами по місту.

Окрім цього, загарбники здійснили 92 скиди боєприпасів з безпілотників по Красногорівці та околицях, повідомив військовий.