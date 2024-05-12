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Новини Війна
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ЗСУ у Красногорівці відрізали окупантів на вогнетривкому заводі - вони без БК та підтримки, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ

У Красногорівці Донецької області росіяни заховалися у залишках вогнетривкого заводу, вони відрізані від постачання боєкомплекту та підтримки бронетехніки. Місто контролюється захисниками 59 окремої механізованої бригади

Про це повідомив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

"Місто контролюється нашими військовослужбовцями 59 ОМБр. Була спроба ворожої групи вчергове прорватися на сході міста, частково вони забігли у Красногорівський вогнетривкий завод, заховалися на території залишків підприємства і перебувають відрізані від "благ цивілізації", тобто від постачання БК, підтримки бронетехніки", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стримують просування ворога як вглиб Красногорівки, так і по околицях. Ситуація під контролем, - ОСУВ "Хортиця"

За словами військового, захисники "повністю відрізали логістичні шляхи" загарбникам, контролюють ситуацію – під українським контролем дорога та підходи до заводу.

ЗСУ стримують просування окупантів углиб Красногорівки, місто повністю під контролем України, акцентував Волошин.

Загалом за добу на напрямку Невельського, Красногорівки та Нетайлового захисники знищили 35 окупантів й автотягач, а 42 військових РФ отримали поранення, повідомив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Красногорівка під контролем Сил оборони, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

За його даними, впродовж дня росіяни здійснили 200 артилерійських і мінометних обстрілів позицій українських захисників, провели 10 штурмових дій, тричі вдарили авіацією та тричі дронами по місту.

Окрім цього, загарбники здійснили 92 скиди боєприпасів з безпілотників по Красногорівці та околицях, повідомив військовий.

Автор: 

Красногорівка (108) 59 окрема мотопіхотна бригада (126) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+28
Добити підарасів. Сил та здоров'я нашим Українським Козакам.
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12.05.2024 16:33
+11
Нафіг звиздіти?! Покажіть сотні утилізованих окупантів та тисячі полонених в Красногорівці, а лише потім прозвиздіть на весь світ! Єпаний єдиний лохотрон!
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12.05.2024 16:38
+10
Лучше сделать им дымовуху чтобы они никогда и никуда уже не вылезли
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12.05.2024 16:57
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кажуть до харкова, 25 км.
то, що там з харківщиною?
де, отой рік підготовки?
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12.05.2024 16:33 Відповісти
Два роки
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12.05.2024 16:39 Відповісти
Не зчуєтися, як Засирський за півроку здасть всю Україну , на радість земерзоті. Хоть щось чули про харківщину в дебіломарафоні ? Ні пари з вуст. Бравурні марші і пес Патрон буде танцювати аж поки ворог знов буде під Київом . А хрипатий наркаш буде вже з Польші віщати про безпекові угоди. Дорого заплатите за розіп'яття Залужного.....
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12.05.2024 16:51 Відповісти
залужний не розпятий а списаний інвалід ..
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12.05.2024 17:10 Відповісти
Инвалид тут только один, умственный. Подсказать или у тебя дупа - вещун?
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12.05.2024 17:43 Відповісти
Два ростролі між собою пінг- понг розіграли із метою побільше зради розбризкати.
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12.05.2024 22:08 Відповісти
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12.05.2024 17:06 Відповісти
Да не розповсюджуйте ІПСо, зараз ривок до Харкова не можливий, про це і Бутусов казав. Якщо хоч одна сторона піде швидким маршем, то FPV дрони швидко все роз*уярять. Тактика русні не змінилась, знищувати села КАБами, а потім на руїни заводити піхоту, а не це їм треба час.
Звісно я це написав не для того щоб захищати владу, бо сам факт просування русні це не підготовлені позиції та розкрадені кошти в 0.
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12.05.2024 18:16 Відповісти
"Кажуть" чужими руками добре жар загрібати, може підеш покажеш як потрібно захищати. Чи так і будеш скавчати з дивана воїн?
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12.05.2024 18:28 Відповісти
добре!
а ти де?
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12.05.2024 18:51 Відповісти
Хто каже ?
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12.05.2024 23:05 Відповісти
Добити підарасів. Сил та здоров'я нашим Українським Козакам.
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12.05.2024 16:33 Відповісти
Зараз з ОПи прийде команда забезпечити їм зелений коридор, як з Київщини випускали
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12.05.2024 16:34 Відповісти
То треба було приїхати і добити. На дивані всі герої
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12.05.2024 17:29 Відповісти
Хоч якась позитивна новина.
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12.05.2024 16:34 Відповісти
це кончена брехня
сьогодні було відео від наших захисників , де виродки спокійно їздять на мотоциклах майже по півмісту
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12.05.2024 16:46 Відповісти
А ще шашлики жарять кацапи там прямо під відкритим небом, слухають музичку і загорають. І баби до них табунами бігають... А потім виявляється, що це не в тій Красногорівці, а в іншій
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12.05.2024 17:39 Відповісти
Сам выдумал, дурачек? Или методичка подъехала?
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12.05.2024 18:10 Відповісти
Хай з них "шамот" роблять!
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12.05.2024 16:35 Відповісти
Та вони вже там тиждень сидять - зробити ім якусь димовуху - нехаи вилазять
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12.05.2024 16:36 Відповісти
Лучше сделать им дымовуху чтобы они никогда и никуда уже не вылезли
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12.05.2024 16:57 Відповісти
Нафіг звиздіти?! Покажіть сотні утилізованих окупантів та тисячі полонених в Красногорівці, а лише потім прозвиздіть на весь світ! Єпаний єдиний лохотрон!
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12.05.2024 16:38 Відповісти
Наводку дають , щоб спасали
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12.05.2024 18:09 Відповісти
Приезжай сюда,все увидишь. Или тебе курьера с фотоотчётом прислать?
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12.05.2024 18:11 Відповісти
Котел
Казан
казанок.....
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12.05.2024 16:38 Відповісти
це кончена брехня
сьогодні було відео від наших захисників , де виродки спокійно їздять на мотоциклах майже по півмісту
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12.05.2024 16:41 Відповісти
Спамишь?
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12.05.2024 17:50 Відповісти
В Очеретино теж так було...
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12.05.2024 16:41 Відповісти
Зазвичай такі новини постять перед відходом на більш вигідні позиції.
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12.05.2024 16:57 Відповісти
Ага. Сначала добейте их скину пару КАБов. А то я уже где то слышал и не раз что ЗСУ окружили рашистов. А потом вместо того чтобы рашистов уничтожить, рашисты каким то чудесным образом уходили из кольца или захватывали наши позиции.
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12.05.2024 16:53 Відповісти
Героям слава!!!
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12.05.2024 16:57 Відповісти
Від одного пекла - й до іншого. Так і живуть лапті. А зрештою їх десь у вигрібних ямах чемно склеюють.
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12.05.2024 17:00 Відповісти
ви їх ще в полон візьміть
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12.05.2024 17:14 Відповісти
Читали що сьогодні кацапський фашист мільчаков сказав що нікого у полон брати не треба. Ну то і нам треба также ж робити
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12.05.2024 17:35 Відповісти
Ви його не дослухали. Він сказав, що вбити полоненого - це прояв гуманізму. І це дійсно так, бо краще здохнути, ніж багато років у пеклі кацапського полону
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12.05.2024 17:41 Відповісти
це вже якась брехня по Оруеллу, до навпаки
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12.05.2024 17:40 Відповісти
Теперь бы сделать этим выродкам Азовсталь там.
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12.05.2024 21:58 Відповісти
Плацдарм, в класичному розумінні. Творцям, звісно, не позаздриш.
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12.05.2024 22:09 Відповісти
 
 