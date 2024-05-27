Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій, - Генштаб ЗСУ

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80. Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ страном на 19:00.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжуються вже тривалий час. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 25 ударів КАБами. Зокрема дві такі авіабомби застосував по самому Харкову.

Українські війська беруть велику плату з росіян за їхні спроби просунутися на Харківському напрямку, зазначили у Генштабі. Загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. І також зазнали значних втрат – близько десятка окупантів убито, півсотні поранено. Серед знищеного озброєння загарбників – сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати.

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Бойові дії на сході

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на Краматорському – до восьми. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.

На Покровському напрямку наші воїни з початку доби відбивали 21 атаку окупантів. Українським захисникам нелегко, але ситуація контрольована.

На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію й КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбито дев’ять штурмових дій противника. По цих самих селах ворог завдавав також ударів з повітря.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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"Нашим угрупованням військ визначені та доведені завдання для посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", - зазначають у Генштабі.