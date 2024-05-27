Враг пытается штурмовать Липцы, проходят бои в районе Волчанска, - Генштаб

Наибольшее количество боевых столкновений сегодня, 27 мая, происходит на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск российских захватчиков и на отдельных участках проводят активные меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении агрессор и в дальнейшем направляет штурмовые действия в сторону населенного пункта Липцы. Также происходят бои в районе Волчанска. В целом враг, при поддержке авиации, совершил здесь пять атак. Под авиаударами захватчиков оказывались Слобожанское и Волчанск. Ситуация под контролем наших войск.

На Покровском направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до восьми. Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлово. Ситуация напряженная.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении российские оккупанты совершили еще одну попытку штурма, вторую за день, возле села Старомайорское. Получили огневое поражение и отошли.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши воины дают российским оккупантам достойный отпор, держат врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва его захватнических планов.