Враг пытается штурмовать Липцы, проходят бои в районе Волчанска, - Генштаб
Наибольшее количество боевых столкновений сегодня, 27 мая, происходит на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск российских захватчиков и на отдельных участках проводят активные меры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении агрессор и в дальнейшем направляет штурмовые действия в сторону населенного пункта Липцы. Также происходят бои в районе Волчанска. В целом враг, при поддержке авиации, совершил здесь пять атак. Под авиаударами захватчиков оказывались Слобожанское и Волчанск. Ситуация под контролем наших войск.
На Покровском направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до восьми. Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлово. Ситуация напряженная.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении российские оккупанты совершили еще одну попытку штурма, вторую за день, возле села Старомайорское. Получили огневое поражение и отошли.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Наши воины дают российским оккупантам достойный отпор, держат врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва его захватнических планов.
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