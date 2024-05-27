Силы обороны преуспевают на отдельных участках на Харьковском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. С начала текущих суток уже зафиксировано почти 30 боестолкновений. На Харьковщине украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

Как отмечается, в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 17 ракет, 61 авиаудар (в частности с применением 98 КАБов), более 3400 обстрелов из различных видов вооружения, в том числе 102 - с применением реактивных систем залпового огня. Также противник применил более тысячи дронов-камикадзе и других ударных БпЛА.

За прошедшие сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

Общие потери российских захватчиков составили около 1150 человек. Также враг потерял девять танков, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, одно средство ПВО, 42 БпЛА оперативно-тактического уровня, 12 ракет, 55 автомобилей и семь единиц специальной техники.

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Ситуация на фронте с начала суток 27 мая

С начала этих суток произошло 29 боевых столкновений. Захватчики совершили 706 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 24 - с применением РСЗО. Враг нанес три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб. Еще 51 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении наши воины сегодня отбили атаку агрессора в направлении Липцев. Украинские подразделения улучшают рубежи обороны, на отдельных участках имеют успех.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 191 оккупанта, среди которых 63 человека - это безвозвратные потери. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БпЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесены поражения также по 24 блиндажам противника.

На Купянском направлении с начала суток противник четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируемая.

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За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 114 человек, из них 42 - безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два склада боеприпасов. Повреждена еще одна артсистема противника.

Обстановка на Востоке

На Северском направлении украинские воины отражали пять штурмовых действий захватчиков. Остановлены три атаки. Продолжаются боевые столкновения в районах Спорного и Выемки. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении противник совершил неудачную попытку атаковать в районе Клещиевки.

На Покровском направлении Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

За минувшие сутки на этом направлении враг потерял 263 человека убитыми и ранеными. Уничтожен танк оккупантов, шесть боевых бронированных машин, два авто и два миномета. Кроме того, повреждены один танк, БТР и три автомобиля.

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На Кураховском направлении продолжается четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении сегодня ведется оборонительный бой неподалеку Старомайорского. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении штурмовых действий противника не происходило. В то же время агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие на позиции наших войск с целью вытеснения личного состава с переднего края обороны.

На Приднепровском направлении, а именно - на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка без существенных изменений.

Ранее сообщалось, что 26 мая на Харьковском направлении Силы обороны отбили 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжались также бои в районах Волчанска и Старицы.