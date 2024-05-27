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Додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше, - Боррель

Додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше, - Боррель

Надання Україні додаткових систем протиповітряної оброни, зокрема Patriot, а також зняття обмежень на удари західною зброєю по цілях на території РФ, все частіше обговорюються союзниками.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, пише "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Боррель, до засідання міністрів закордонних справ ЄС по відеозв'язку долучився очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він показав своїм колегам наслідки російських ударів по цивільним об'єктам, зокрема по торговому центру "Епіцентр" у Харкові.

За словами Борреля, деякі зображення "досить шокували" присутніх дипломатів.

Читайте також: Необхідно збільшити і пришвидшити виробництво зброї в Україні, - Боррель

Боррель також зазначив, що дипломати ЄС обговорили з Кулебою потреби України, зокрема більше постачання більше систем протиповітряної оборони. За його словами, це питання, а також зняття обмеження для України на удари по території РФ західним озброєнням, союзники обговорюють все більше.

"З Кулебою ми обговорювали потреби України в продовженні самооборони, зокрема, як ви знаєте, більше систем протиповітряної оборони, зокрема, більше Patriot, а також зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових в Росії. Це все більше і більше обговорюється, і ми беремо до уваги той факт, що Україна повинна протистояти нападу, який був здійснений на її територію з території Росії", - заявив Боррель.

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Заборона на удари України західною зброєю по території РФ

Як відомо, більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
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Топ коментарі
+6
зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше

...А потім обговорюватимуться ще більше... І ще більше... І ЩЕ БІЛЬШЕ!
Просто "Диханіє спирає!"
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27.05.2024 20:23
+4
Якщо після кожного "обговорення" вбивати по одному "обговорнику",ситуація зміниться дуже швидко на користь України?
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27.05.2024 20:25
+3
ти опудало з реєстрацією 27 травня 2024, гуляй звідси.
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27.05.2024 20:54
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зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше

...А потім обговорюватимуться ще більше... І ще більше... І ЩЕ БІЛЬШЕ!
Просто "Диханіє спирає!"
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27.05.2024 20:23 Відповісти
Скоро буде пік!
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27.05.2024 20:54 Відповісти
И все громче!
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28.05.2024 00:19 Відповісти
Якщо після кожного "обговорення" вбивати по одному "обговорнику",ситуація зміниться дуже швидко на користь України?
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27.05.2024 20:25 Відповісти
Дякуємо, капітан очевидність .

А як перейти до кроку 2 , коли "уже поняли" і треба перейти від пафосних слів до діла?
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27.05.2024 20:37 Відповісти
ти опудало з реєстрацією 27 травня 2024, гуляй звідси.
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27.05.2024 20:54 Відповісти
Так сильно обговариваются что кушать не могут. День и ночь говорят говорят. А теперь еще сильней !
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27.05.2024 20:30 Відповісти
Година "Ікс" все ближче - да - Боррель
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27.05.2024 20:34 Відповісти
меньше базікать та більше робити треба.
а то як в приказці. закінчуєм батько торгувати, бо вже і здачу давати нічим.
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27.05.2024 20:36 Відповісти
Інсайд про доповідь начальнитка гш рф Герасимова ******* щодо термінів війни рашистської пітьми із НАТО і не тільки:

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27.05.2024 20:45 Відповісти
З пальця висмоктану проблему, про яку по-нормальному ніхто б і не знав, вивели прямо в топ політики.
Хто взагалі видумав цю заборону і звідки вона взялась?
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27.05.2024 21:02 Відповісти
Путлєр і його банда головорізів придумали цю проблему ,
а ті вирішили зробити вигляд , що щось вирішують 😡
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27.05.2024 22:48 Відповісти
Тошнит уже от этого ******* мусорных бюрократов...
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27.05.2024 21:07 Відповісти
Як влада зеленского перекидає свою відповідалтність та бездіяльність з виробництва власної, далекобійної зброї на інші країни у котрих нема війни. Міліон дронів, заявила гнида, буде у ЗСУ у 24 році. міністр федоров ще накинув міліон - вийшло вже два. На кінець травня вже повинно бути десь приблизно 800000 різних дронів у ЗСУ. На запит ЕС до МО України - всього надійшло 142000 - тут і волонтери і іноземні партнери і якась кількість від зелених гнид. Він вбиває українців.
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27.05.2024 21:10 Відповісти
Поки вони обговорюють, ми гинем. Але їм до 3,14Zди, у них все добре, лише "квас" подорожчав.
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27.05.2024 21:29 Відповісти
А это уже почти успех! Еще пообсуждаете годик- другой или больше надо времени?
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27.05.2024 21:46 Відповісти
ЯЗИК БЕЗ КІСТОК.
БОРЕЛІ ДОВЕЛИ, ЩО ПУТЛО У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЕФЕКТИВНІШІЙ ЗА УСІ КОНГРЕСИ, ЩТАБИ НАТО, ООН, ЕВРОРАДИ РАЗОМ УЗЯТІ.
ПАДЛИ...
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27.05.2024 22:25 Відповісти
Говорили балакали , сіли ср@ти й заплакали

Може досить говорити в той час , коли русофашисти
цілодобово знищують нашу націю ?!🙁
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27.05.2024 22:45 Відповісти
Все як і у випадку з США.Якщо допомога Україні-то обов*язково в пакеті з захистом від емігрантів з Латинської Америки.Результат-до травня ніякої, від США, допомоги від слова "взагалі."Так і тут -ні ППО,ні ракет великого радіусу дії...
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27.05.2024 23:12 Відповісти
Та не забороняють штати бити зброєю по рф.Після епіцентру в харкові треба було нахрен розхерачити ракетами той воронежський аеродром,ні нічого б в сша не сказали.Це наші зрадники в опу просто хочуть з себе відповідальність скинути через провал в харківській обл.і розказують ну нам ж не дають бити.Вам такого не казали,сша до цього не заохочують а це дві великих різниці!Те саме було з нпз!і нічого все норм!
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27.05.2024 23:51 Відповісти
 
 