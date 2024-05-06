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Необхідно збільшити і пришвидшити виробництво зброї в Україні, - Боррель

Жозеп Боррель

Для ЄС дуже важливо інтегрувати українську оборонну промисловість з європейською та налагодити виробництво військової техніки в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, перед початком Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми маємо понад 140 фірм, що прибули з 25 країн. Мета - зважити на спроможності української промисловості та європейської промисловості, подивитися на можливості використання європейського фінансування з метою виробляти більше та швидше. Якщо можливо – безпосередньо в Україні. Це важливо, щоб це виробництво здійснювалося в Україні, українськими фірмами, за європейської підтримки. Ми заощадимо на транспортуванні й ми будемо виробляти просто там, де ця продукція є необхідною", - сказав Боррель.

Він нагадав, що це вже третій подібний захід, на якому підіймаються питання розвитку української ОПК.  Перший форум відбувся в Україні, другий - в США. Боррель сподівається, що результатом форуму в Брюсселі стане оцінка можливостей у фінансуванні українського оборонного виробництва з використанням коштів Фонду миру, де створений спеціальний фонд з підтримки України.

Першочергове завдання для розвитку українського ОПК

Окрім цього, завданням для представників 140 компаній є не лише розгортання в Україні промислових спроможностей для нарощування оборонного виробництва, але й забезпечення спроможностей для їх надійного захисту. Це є першочерговим завданням, після виконання якого вже можна буде говорити про другу складову процесу – хто саме буде більше виробляти в Україні і як зміцнювати зв'язок між оборонною промисловістю України та європейською обороною промисловістю.

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"Україна є країною у війні, вона не виробляє у нормальних умовах. Саме тому представники промисловості мають розуміти, що, по-перше, це нові можливості, по-друге - що є ризик, і третє – що є фінансування. Всі три речі разом, щоб ділитися технологіями. Наприклад, ви маєте добре виробництво дронів, ймовірно, ЄС має повчитися від вас. Але ми маємо спроможності, які можуть бути розгорнуті в Україні. Ми вже виробляємо в Європі, але ми маємо бути здатними виробляти на вашій території, щоб скоротити вартість (транспортування), скоротити час постачання та краще відповідати на ваші потреби", - зазначив високий представник ЄС.

Нагадаємо, 6 травня у Брюселі відкрився Форум оборонної промисловості ЄС-Україна. 

Автор: 

ОПК (210) Боррель Жозеп (1074)


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06.05.2024 12:58 Відповісти
(зивовано):
Гм!
І дійсно!!!
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06.05.2024 13:15 Відповісти
Зелені уйоб**-мародери на крові наших солдат будують (крадуть) дороги - нічого, що щоденні обстріли та ворог за 20 км, але нічого, це ж не укріплення будувати. Краматорськ.
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06.05.2024 13:38 Відповісти
Якщо вдасться оминути ЗЄрмака і ту шоблу ненаситну, то справа може вигоріти, але це майже неможливий квест, бо ті присоски і вампіри не пропустять таку нагоду і зруйнують всю схему поставок для ЗСУ, якщо це хоч якось поставить їх поза потоками лаве в їхні кармани.
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06.05.2024 13:41 Відповісти
Дело не в жадности а в службе х-лу.
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06.05.2024 14:10 Відповісти
Кому ти говориш,Боррель?
воно ж зеленого поняття немає
скажи про шаурму,або асфальт - воно пре зе дент!
(вийшло щось про зуби ) )
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06.05.2024 13:49 Відповісти
Все геніальне - просте!
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06.05.2024 14:10 Відповісти
Ще один "гігант мислі" (*** твою мать - і до таких євроПЕЙСІВ нас ведуть...)
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06.05.2024 14:26 Відповісти
 
 