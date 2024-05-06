Необходимо увеличить и ускорить производство оружия в Украине, - Боррель

Для ЕС очень важно интегрировать украинскую оборонную промышленность с европейской и наладить производство военной техники в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, перед началом Форума оборонной промышленности ЕС-Украина заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"У нас более 140 фирм, прибывших из 25 стран. Цель - взвесить способности украинской промышленности и европейской промышленности, посмотреть на возможности использования европейского финансирования с целью производить больше и быстрее. Если возможно - непосредственно в Украине. Это важно, чтобы это производство осуществлялось в Украине, украинскими фирмами, при европейской поддержке. Мы сэкономим на транспортировке и мы будем производить просто там, где эта продукция необходима", - сказал Боррель.

Он напомнил, что это уже третье подобное мероприятие, на котором поднимаются вопросы развития украинского ОПК. Первый форум состоялся в Украине, второй - в США. Боррель надеется, что результатом форума в Брюсселе станет оценка возможностей в финансировании украинского оборонного производства с использованием средств Фонда мира, где создан специальный фонд по поддержке Украины.

Первоочередная задача для развития украинского ОПК

Кроме этого, задачей для представителей 140 компаний является не только развертывание в Украине промышленных возможностей для наращивания оборонного производства, но и обеспечение возможностей для их надежной защиты. Это является первоочередной задачей, после выполнения которой уже можно будет говорить о второй составляющей процесса - кто именно будет больше производить в Украине и как укреплять связь между оборонной промышленностью Украины и европейской оборонной промышленностью.

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"Украина является страной в войне, она не производит в нормальных условиях. Именно поэтому представители промышленности должны понимать, что, во-первых, это новые возможности, во-вторых - что есть риск, и третье - что есть финансирование. Все три вещи вместе, чтобы делиться технологиями. Например, у вас есть хорошее производство дронов, вероятно, ЕС должен поучиться у вас. Но мы имеем способности, которые могут быть развернуты в Украине. Мы уже производим в Европе, но мы должны быть способны производить на вашей территории, чтобы сократить стоимость (транспортировки), сократить время поставки и лучше отвечать на ваши потребности", - отметил высокий представитель ЕС.

Напомним, 6 мая в Брюсселе открылся Форум оборонной промышленности ЕС-Украина.