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Боррель (1074) Глобальний саміт миру (278)

Путін говорить про перемовини однак намагається зірвати Глобальний саміт миру, - Боррель

Боррель про Саміт миру: Путін намагається зірвати конференцію

Попри розмови про мирні перемовини російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати Глобальний саміт миру в Швейцарії.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін говорить про мирні переговори, але його армія розпочала ще один наступ проти Харкова. Вони обстрілюють щільно заселені цивільні будинки, намагаються підірвати майбутній Саміт миру в Швейцарії. Ми повністю підтримуємо цей саміт, який організований Швейцарією за запитом України. Його метою є сприяти майбутньому мирному процесу. Ми працюємо над якомога ширшою участю у цьому заході", - наголосив Боррель.

Також він нагадав, що одним із наслідків масованих атак російських військ проти України стали "катастрофічні пошкодження" електричних мереж, внаслідок чого у певні часи населення стикається із перериваннями у постачанні електроенергії.

"Це буде мати великий негативний ефект зараз та, на жаль, великий ефект протягом наступної зими. Так, ми наразі наближаємося до літа. Але число електричних станцій та електричних спроможностей, що були зруйновані росіянами, продовжує зростати", - зазначив політик.

Читайте: Додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше, - Боррель

Автор: 
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Топ коментарі
+4
перевдягнувся для почятку.
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27.05.2024 21:10
+3
Чесно кажучи, - якщо комусь, в даній ситуації, треба пояснювати де добро а де зло, то він або клінічний дебіл або покидьок.
Це насчьот "глабального юга"...
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27.05.2024 21:16
+2
Так нехай пуйло свій саміт зробить,де будуть Іран,КНДР,Нікарагуа та вожді племен Кабо-Верде та Сомали!
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27.05.2024 20:50
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Так нехай пуйло свій саміт зробить,де будуть Іран,КНДР,Нікарагуа та вожді племен Кабо-Верде та Сомали!
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27.05.2024 20:50 Відповісти
Про які "перемовини" говорить ху-йло? Звідки ви це берете?
Він вимагає капітуляції, а не перемовин..
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27.05.2024 20:59 Відповісти
Не просто капитуляции, а уничтожение Украины и украинцев. Это нам понятно, что он требует. А глобальному югу - от Африки до Латинской Америки - не особо понятно. Им поясняют, что путин ищет переговоров, а на(р)циствующий зеленский хочет продолжать войну.

путлер сознательно бьет по поддержке планов Украины, но зеленский пусть сам теперь жрет свое "договориться посередине", которым он поломал мозг 73% граждан Украины в 2019-м году.
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27.05.2024 21:05 Відповісти
Що ви хочете,щоб зробив Зеленський?
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27.05.2024 21:08 Відповісти
перевдягнувся для почятку.
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27.05.2024 21:10 Відповісти
Це, п'ять балів...
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27.05.2024 21:12 Відповісти
Чесно кажучи, - якщо комусь, в даній ситуації, треба пояснювати де добро а де зло, то він або клінічний дебіл або покидьок.
Це насчьот "глабального юга"...
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27.05.2024 21:16 Відповісти
весь тей саміт - перший клас штани на лямках...
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27.05.2024 21:08 Відповісти
Поясніть мені. Як можна перемовинами з кимось зірвати конференцію ? Перемовини має вести тільки голова країни ? А стефанчук хто ? Туалетний папір в ОПісі ? стефанчук - голова ЗАКОНОДАВЧОЇ влади України !!! Ось і є особа, яка має вести перемовини ( я взагалі ПРОТИ будь-яких переговорів). Непрострочена, лигітимна, краща з "кращих".
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27.05.2024 22:04 Відповісти
Припинення війни для х....вирок. Будуть питати в нього кацапи - гдє Сєрожка с Малой Бронной и Вітька с Моховой.
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27.05.2024 22:08 Відповісти
Хоть старий,та недолугий. Злочинця - не не до перемовин, до Гааги запрошують.
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27.05.2024 23:02 Відповісти
Ціна паперу для фіксації перемовин коштує "мінус" ???
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27.05.2024 23:22 Відповісти
 
 