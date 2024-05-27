Путін говорить про перемовини однак намагається зірвати Глобальний саміт миру, - Боррель

Попри розмови про мирні перемовини російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати Глобальний саміт миру в Швейцарії.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін говорить про мирні переговори, але його армія розпочала ще один наступ проти Харкова. Вони обстрілюють щільно заселені цивільні будинки, намагаються підірвати майбутній Саміт миру в Швейцарії. Ми повністю підтримуємо цей саміт, який організований Швейцарією за запитом України. Його метою є сприяти майбутньому мирному процесу. Ми працюємо над якомога ширшою участю у цьому заході", - наголосив Боррель.

Також він нагадав, що одним із наслідків масованих атак російських військ проти України стали "катастрофічні пошкодження" електричних мереж, внаслідок чого у певні часи населення стикається із перериваннями у постачанні електроенергії.

"Це буде мати великий негативний ефект зараз та, на жаль, великий ефект протягом наступної зими. Так, ми наразі наближаємося до літа. Але число електричних станцій та електричних спроможностей, що були зруйновані росіянами, продовжує зростати", - зазначив політик.

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