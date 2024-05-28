Путин будет аплодировать стоя, если Байдена не будет на Саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО

Участие президента США Джо Байдена является важным для Глобального саммита мира и других лидеров, которые смотрят на реакцию Вашингтона.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки", - сказал он.

Президент отметил, что сейчас будет Саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия".

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"Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его - этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина также ожидает ответа относительно присутствия на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.

"Мы открыты для всех, важно мнение каждого. Я сказал о больших государствах, но поверьте - каждый голос очень важен", - резюмировал глава государства.

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Ранее Соединенные Штаты сообщили, что будут представлены на Саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно кто будет представлять страну.

По данным Bloomberg, президенту США Джо Байдену, вероятно, придется пропустить Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он должен присутствовать на благотворительном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.