Путин будет аплодировать стоя, если Байдена не будет на Саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО
Участие президента США Джо Байдена является важным для Глобального саммита мира и других лидеров, которые смотрят на реакцию Вашингтона.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки", - сказал он.
Президент отметил, что сейчас будет Саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия".
"Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его - этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина также ожидает ответа относительно присутствия на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.
"Мы открыты для всех, важно мнение каждого. Я сказал о больших государствах, но поверьте - каждый голос очень важен", - резюмировал глава государства.
Ранее Соединенные Штаты сообщили, что будут представлены на Саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно кто будет представлять страну.
По данным Bloomberg, президенту США Джо Байдену, вероятно, придется пропустить Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он должен присутствовать на благотворительном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.
Пожалуйста, подождите...
і чого його Діду ще не анігілював ?
інакше пропадемо
ТО НЕТРЯПКАЯКАСЬ ПРАЦЮЄ ПРЯМО НА КРЕМЛЬ З ТРАМПОМ?
Бо ж неймовірна Радість пінгвінів, коли українська експедиція пропагандиста телемарафону Є.Дикого привезла їм шоколаду, горішків та вина на $11,6 млн. для підготовки з них бойовиків для мобілізації
Ймовірно, невдовзі розформують ТЦК, бо воювати прийдуть люті бригади з мільйонів бойових пінгвінів Дикого
за Антарктидою майбутнє, китайці вже туди підкрадаються, то ж і нам треба свій шматок мати
так що, хвалити Богу, хоч із пінгвінами в Україні все гаразд завдячуючи пану Дикому (ветерану оборони телевежі в Вільнюсі та усіх наступних революцій та воєн)
Зробити Таке з Країною
За 5 років 🤬🤬🤬
Воно "забетонувало" недоторканість своїх депутангів,і унеможливило імпічмент.
Західні партнери будуть цим незадоволені! Вони чекають сольних (а потім і хорових) "співів" зє з посіпаками.
Перетворивши той грьобаний сраміт на вечірку імені себе самого, тепер буде звинувачувати тих хто не бажає витрачати на це час, підігруючими Пукіну.
Пекельні санкції Заходу проти РФ де факто не працюють, остання успішно отримує 1-1.3 млрд. $ прибутку щодня від продажу нафти, газу, добрив, металів...
Щодо зброї, яку нам дають озвучують її вартість на Заході, а не кількість, бо якщо озвучать кількість, то стає очевидним, що РФ усього-аналогічного озброєння застосовує проти нас в 3-5 разів більше.
Українці не дебіли, вони бачать в яку сторону іде віна, чим вони мають воювати і який результат зараз РФ отримує застосовуючи нову стратегію з використанням кабів, які успішно знищують укріплення і нашу піхоту...
Якщо США хочуть щоб Україна мобілізувала більше військових, а США не отримали СССР2, то потрібно змінювати стратегію, щодо кількості і надання нам усіх типів озброєння, які успішно протистоятимуть новим викликам, які створює на полі бою РФ...
Інакше жодними законами українська влада не загонить людей в окопи, бо щоб людина пішла в окоп вона має бачити ціль, світло в кінці тунелю, а зараз його і близько не видно...
Знову наш інфантильний капризулькін капризулькає - Байден йому не такий.
Може Байден не хоче почути хрінь типу "Чому ми не в НАТО"?
Тим більше, що відповідь на питання "чому ми не в НАТО" Зеленському треба шукати в дзеркалі, розглядачи зранку свою опухшу небриту фізію.
Але ж Ви бачите по діям "янєлоха-янєтряпкі" що воно або ворог й робить все щоб нашкодити, або реально зовсім недолуге..... або-або.
ЩО З НЬОГО ВЗЯТИ -ВОНО КОЛИ НЕРВУЄ ВОНО ЗАВЖДИ ОПУСКЕАЄТЬСЯ ДО ХАМСТВА.
@BorisenkoBoris
Україні потрібен "Тегеран-43", а не Шапіто-2024 В Швейцарії заявили,що участь в "саміті миру" Підтвердили >ніж 50 зі 160 запрошених (в світі 195 держав) Бразилія+Півд\Африк\Республ.НЕприймуть участь+ Світові гегемони (США+Китай) усунулися від цього цирку
@13Hellis_13
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https://x.com/13Hellis_13/status/1795344132371894548 3 ч
відповідь всім, у кого винен Байден, Макрон, всі партнери, весь світ, весь всесвіт... окрім Зеленського та його команди російський щурів на чоли з Єрмаком. (з ТГ В. Прозапас)
Байден підкладає Зеленському пройоби.
Різниця в тому що в першому випадку страждали кацапи, а у другому самозакоханий малорос.
1. Поїсти шашлику й попити пивка. Шопінг дівки...
2. Створити військову коаліцію з 90 держав світу та допомогти Україні військами.
3. Показати неспроможність країн Світу протистояти агресору.
4. Звернути всю відповідальність за бездіяльність та повну некомпетентність кварталу95 на інші країни.
Повір, тупеньке, що "путін аплодуватиме стоячи", якщо Байдена на посаді Президента США змінить Трамп. От тоді це будуть аплодисменти!!!
сам хоч щось виправ: випусти Червінського, увімкни прямий 5й еспресо, звільни дермака-татарова, вибачайся перед Залужним і українцями за порноакторку-Голодомор-шашлики...
Кодова назва ЗЄРМАК.
Богдан? Гончарук? А може баканов, чи венидиктова? Хомчак, таран? Чи ті які сприяли вторгненню росії в Україну?
То хто ті невинні? Може ті які прийшли з зе і стали послами і живуть собі, а не сидять?
То назвіть, кого зе привело достойного, по кому можна сумувати?
А потім Кремль дав Бєні коврижок для його бізнесу- і той здувся. Забрав свого Богдана та тихо сховався за гратами Малюка. Це мабуть саме той випадок коли кремль з Татаровим сделалі Бєню ! А вин так мріяв стати володарем України. Юля ж розкрила таємницю у 2018 році - як ВОНИ ХОЧУТЬ ПОСТАВИТИ НА БУРАТІНУ ...Навіть мріяла що й їй від Бєні пахана у владі щось перепаде ... Кремль і Юлю сдєлал.
Не більше, і не менше.
Хвіст вже відпав?
Чекаю на момент, коли їм дійде, що першопричиною цих всіх провалів є їхні галочки в бюлетенях 2019-го року... На те, що вони зрозуміють, що вони самі в цьому винуваті - не сподіваюсь.
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!
Ну перетворить бенефіс ЗЕ на чергове збіговисько молодих лідОрів, ласих до халявного житла, бухла та жрачки.
Яка Швейцарія? Рівень Зеленського то трускавецька академія.