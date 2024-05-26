В США подтвердили участие в Глобальном саммите мира, но пока неизвестно на каком уровне, - Reuters

Соединенные Штаты сообщили, что будут представлены на Саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно кто будет представлять страну.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, американский чиновник заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты будут участвовать в саммите, но отказался сказать, кто и на каком уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту США Джо Байдену, вероятно, придется пропустить Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он должен присутствовать на благотворительном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

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Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в Саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.

Как известно, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.