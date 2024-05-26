В США подтвердили участие в Глобальном саммите мира, но пока неизвестно на каком уровне, - Reuters
Соединенные Штаты сообщили, что будут представлены на Саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно кто будет представлять страну.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, американский чиновник заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты будут участвовать в саммите, но отказался сказать, кто и на каком уровне.
Напомним, ранее сообщалось, что президенту США Джо Байдену, вероятно, придется пропустить Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он должен присутствовать на благотворительном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.
Глобальный саммит мира
Напомним, свое участие в Саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.
Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.
Как известно, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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От справді не Глобальний саміт виходить, а глобальна імітація боротьби за мир...
Квеша, це ти ?
Степана Андрійовича і Романа Осиповича я дуже шаную, як і всіх хто з ними був поруч
сам я на Франківщині бував рідко, переважно на роверах довкола Яремчі та лижах (або радше з глінтвейном) в Буковелі, але знав декого саме з Калуша
продовжуйте будь ласка...
мабуть я таки те що треба дописав.
Так кто тут кацап?
ніж їхати на заклик невідомо кого і не відомо нащо...
подумайте, і не з першого разу про чиїсь думки і дупи...
Покажуть його, як живий приклад, наслідків часів ригоАНАЛІВ …
Мертвечук, точно не приїде, з отими клюєвими з країн ЄС… Повтікали з України, який там МИР!!! Якби гроші давали, як на засіданнях КМУ по РИГламенту КМУ..
бо порядніше