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У США підтвердили участь у Глобальному саміті миру, але поки невідомо на якому рівні, - Reuters

США будуть на Саміті миру

Сполучені Штати повідомили, що будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, однак наразі невідомо хто представлятиме країну.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, американський чиновник заявив у неділю, що Сполучені Штати братимуть участь у саміті, але відмовився сказати, хто і на якому рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенту США Джо Байдену, ймовірно, доведеться пропустити Глобальний саміт миру з урегулювання війни в Україні, оскільки він має бути присутнім на благодійному заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна приїхати на Саміт миру: Потрібна участь лідерів світу. ВIДЕО

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

США (22713) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
можна прислати Моніку Левінські чи Стормі Данієлс - теж просрочені...
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26.05.2024 22:24
+5
А може він мольфар Карпатський?Помішав в киплячому казані збір звіробою,корінь женьшеня і смолу сосни,пригнув тричі через ватру,вийшов на полонину,дунув в тримбіту,що аж пес в сусідньому селі з ланца зірвався,і всі думки Байдена йому відкрились
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26.05.2024 23:01
+4
нетряпка не виконую умов партнерів , котрі передав нетряпці Блінкен, мерзота зелена користується виборами у США , й знає, що вголос проти МАРОДЕРНІ НІХТО НІЧОГО НЕ СКАЖЕ доки там передвиборча тусня
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26.05.2024 22:38
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В честь цього буде глобально-потужний відосик від потужно-глобального Лідора
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26.05.2024 22:18 Відповісти
Ніхто не наважиться Єрмаку клешню пожати?
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26.05.2024 22:19 Відповісти
Пошліть Макфола з Расмуссеном- нічого що вони бувші в істеблішменті США та НАТО , нехай відпрацьовують ті грошенята, котрі Єрмак спздив з допомоги США й заплатив їм гратися з ним у формулу миру імені Вироку народу України , під погонялом "нетряпкаякась"
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26.05.2024 22:23 Відповісти
Блінкен. У нього робота така.
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26.05.2024 22:24 Відповісти
можна прислати Моніку Левінські чи Стормі Данієлс - теж просрочені...
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26.05.2024 22:24 Відповісти
На рівні студентської делегації Nazarene Bible College.
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26.05.2024 22:27 Відповісти
З Баиденом виишов прокол - саміт здувся
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26.05.2024 22:35 Відповісти
нетряпка не виконую умов партнерів , котрі передав нетряпці Блінкен, мерзота зелена користується виборами у США , й знає, що вголос проти МАРОДЕРНІ НІХТО НІЧОГО НЕ СКАЖЕ доки там передвиборча тусня
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26.05.2024 22:38 Відповісти
Ну треба ж розуміти, що не може Байден, який є главою держави і де-юре, і де-іакто зустрічатися з Зєлєнскім, який де-фактр главою держави не є, оскільки керує фактично Єрмак. Ло Зєлєнского на саміт пошлють делегаіяю, очолювану посадовцем його фактичного рівня - якимось Салліваном, чи в крайньому разі - Блінкеном.
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26.05.2024 23:15 Відповісти
А Єрмак дважди не зЄ , а Зе вже не преЗЕ(потрібне можна дописати в умі) у ні разу неконстітуційного Є ...

От справді не Глобальний саміт виходить, а глобальна імітація боротьби за мир...
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26.05.2024 23:43 Відповісти
Швидше за все держсекретар Антон Налисник,представлятиме США.Камала Гарріс латентна українофобка,а дідусь Йосип їздить тільки тоді,коли на 99,9% щось вирішено,без конкретики він не поїде,бо тоді рудий презерватив Дональд розірве його рейтинг,як голодний,домбаський собачка "хорошого руского" ваньку.
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26.05.2024 22:38 Відповісти
Гаріс латентна кар"єристка політикиня (вибачаюсь ) ..
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26.05.2024 22:42 Відповісти
Вам з Чікаґщини видніше,нам тут на Степано-Бандерівщині вона здається лютою українофобкою)
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26.05.2024 22:54 Відповісти
Ви шо,я "чистокровний" бандерівець,мій дідусь по батьковій лінії з Богданом Андрійовичем Бандерою навчався в школі в Калуш-Сіті,доречі та школа там досі функціонує,В мене дача в Старому Угринові,до садиби Бандер-Глодзінських кілометра два по прямій,я навіть ноги мию кожне літо в річці Бережниці,в якій Степан Андрійович мив,так що я "чистокровний"
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26.05.2024 23:13 Відповісти
знімаю підозру - зняла
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26.05.2024 23:15 Відповісти
так може писати сценарії тільки Квентін Тарантіно

Квеша, це ти ?
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26.05.2024 23:19 Відповісти
Які сценарії,ви шо?хоть і з сарказмом,то всьо чиста правда.Моя бабуся була зв'язкова,дідусь служив в т-23"Магура" в сотні Тютюнника(Андрія Марійчина) "Вітрогони",ще з рейду по Болохові,Кулинці,Завадці...
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26.05.2024 23:38 Відповісти
та ні, то я не про УПА-ОУН зауважив, а про ваші інтерпретації американських персон та подій

Степана Андрійовича і Романа Осиповича я дуже шаную, як і всіх хто з ними був поруч
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27.05.2024 01:29 Відповісти
так Ентоні ж з нашинських,з Переяслава рід його,тому і Антон Налисник саме з Переяславом і пов'язана перша письмова згадка назви нашої країни-Україна,в 1187 році,коли на московських болотах ще навіть жаби не квакали.
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27.05.2024 01:40 Відповісти
в мене критичне ставлення до Блінкена (це ж його тато готував будапеський меморандум), тай до байдена теж ставлюся радше негативно

сам я на Франківщині бував рідко, переважно на роверах довкола Яремчі та лижах (або радше з глінтвейном) в Буковелі, але знав декого саме з Калуша
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27.05.2024 02:47 Відповісти
Треба держсекретар або віцик інакше це буде клоунада, а не саміт.
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26.05.2024 22:43 Відповісти
так, а чим не тема ************ ?
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26.05.2024 22:45 Відповісти
Якщо Київ офіційний імітує прагнення до перемоги , у цей час знищуючи мародерством воїнів -героїв , то й майбутній самміт нічого окрім імітації боротьби за мир ВЖЕ собою нічого не представляє, а якщо там побачимо вкотре Єрмака ...
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26.05.2024 23:19 Відповісти
Байден зараз думає, як йому свій зад у кріслі втримати. Або передати довіреній особі, можливо Обамі яка дружина. А наївні хлопчики та дівчатка думають, що він вболіває за їхнє щастя.
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26.05.2024 22:46 Відповісти
ви про всіх знаєте хто що думає, чи так псіханули по кацапські?
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26.05.2024 22:51 Відповісти
Бачу, що сьогодні у вас трохи тверезий день. Зазвичай, коли він у вас як завжди не тверезий, вас читати неможливо.
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26.05.2024 22:57 Відповісти
так ви щє все і про всіх все бачите? - зрячя ванга це щось новеньке...
продовжуйте будь ласка...
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26.05.2024 22:59 Відповісти
ви перший день на сайті і перший же мій комент вам неможливо читати?
мабуть я таки те що треба дописав.
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26.05.2024 23:02 Відповісти
А може він мольфар Карпатський?Помішав в киплячому казані збір звіробою,корінь женьшеня і смолу сосни,пригнув тричі через ватру,вийшов на полонину,дунув в тримбіту,що аж пес в сусідньому селі з ланца зірвався,і всі думки Байдена йому відкрились
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26.05.2024 23:01 Відповісти
Телеканал "Експресо" . Ефір від 25.05.2024: Байден пропустить "Саміт миру": поїде збирати кошти на виборчу кампанію".
Так кто тут кацап?
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26.05.2024 23:36 Відповісти
я б теж по гриби пішов
ніж їхати на заклик невідомо кого і не відомо нащо...
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26.05.2024 23:41 Відповісти
Вас туди не запрошували, тож відпочивайТе.
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26.05.2024 23:46 Відповісти
так і не я клован-організатор цьoго шапітолія...
подумайте, і не з першого разу про чиїсь думки і дупи...
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26.05.2024 23:52 Відповісти
Хоть би отого АЛМАЗА з Харькова, з АнтиМайдану, не забув запросити єрмак чи татаров, він до них ближче! Бо, отак забігаються з розсадкою та харчуванням запрошених, дивись, а уже і забулули…
Покажуть його, як живий приклад, наслідків часів ригоАНАЛІВ …
Мертвечук, точно не приїде, з отими клюєвими з країн ЄС… Повтікали з України, який там МИР!!! Якби гроші давали, як на засіданнях КМУ по РИГламенту КМУ..
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26.05.2024 22:49 Відповісти
З самітом уже все більш-менш зрозуміло.Наразі,є надія на Макрона...
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26.05.2024 22:53 Відповісти
постійний оон нічого не вирішує - так давайте створимо ще один, тимчасовий, спеційно для єрмака
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26.05.2024 23:18 Відповісти
знову байден показує путіну, як йому треба той мир і що твори далі що хочеш. Неймовірний цинізм
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27.05.2024 00:07 Відповісти
Пришлють- Обаму-жінку. А у Байдена зараз не до України,--виборчі перегони.
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27.05.2024 00:13 Відповісти
Ні Байден, ні Гарріс не приїдуть на саміт миру - тому що Байден домовився з хуьлом
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27.05.2024 00:51 Відповісти
А для аргументів про домовленість з х...м постачає в Україну озброєння.
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27.05.2024 06:05 Відповісти
Постачати по краплині й обмежувати застосування по рашкіній території = домовленість із хуьлом
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27.05.2024 11:01 Відповісти
до речі і Моніка і Стормі сказали що не згодні і не поїдуть...
бо порядніше
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27.05.2024 01:45 Відповісти
Оце кидок хриплявого... Ну,а амєрікоси,як завжди.Поматросілі та...
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27.05.2024 07:17 Відповісти
 
 