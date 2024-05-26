У США підтвердили участь у Глобальному саміті миру, але поки невідомо на якому рівні, - Reuters
Сполучені Штати повідомили, що будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, однак наразі невідомо хто представлятиме країну.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, американський чиновник заявив у неділю, що Сполучені Штати братимуть участь у саміті, але відмовився сказати, хто і на якому рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенту США Джо Байдену, ймовірно, доведеться пропустити Глобальний саміт миру з урегулювання війни в Україні, оскільки він має бути присутнім на благодійному заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
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От справді не Глобальний саміт виходить, а глобальна імітація боротьби за мир...
Квеша, це ти ?
Степана Андрійовича і Романа Осиповича я дуже шаную, як і всіх хто з ними був поруч
сам я на Франківщині бував рідко, переважно на роверах довкола Яремчі та лижах (або радше з глінтвейном) в Буковелі, але знав декого саме з Калуша
продовжуйте будь ласка...
мабуть я таки те що треба дописав.
Так кто тут кацап?
ніж їхати на заклик невідомо кого і не відомо нащо...
подумайте, і не з першого разу про чиїсь думки і дупи...
Покажуть його, як живий приклад, наслідків часів ригоАНАЛІВ …
Мертвечук, точно не приїде, з отими клюєвими з країн ЄС… Повтікали з України, який там МИР!!! Якби гроші давали, як на засіданнях КМУ по РИГламенту КМУ..
бо порядніше