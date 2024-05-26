У США підтвердили участь у Глобальному саміті миру, але поки невідомо на якому рівні, - Reuters

Сполучені Штати повідомили, що будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, однак наразі невідомо хто представлятиме країну.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, американський чиновник заявив у неділю, що Сполучені Штати братимуть участь у саміті, але відмовився сказати, хто і на якому рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенту США Джо Байдену, ймовірно, доведеться пропустити Глобальний саміт миру з урегулювання війни в Україні, оскільки він має бути присутнім на благодійному заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна приїхати на Саміт миру: Потрібна участь лідерів світу. ВIДЕО

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.