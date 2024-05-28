Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байдена не буде на Саміті миру, - Зеленський. ВIДЕО

Участь президента США Джо Байдена є важливою для Глобального саміту миру та інших лідерів, які дивляться на реакцію Вашингтона.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки", - сказав він.

Президент зазначив, що зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, "а потім буде щось, що спробує зробити Росія".

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"Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.

"Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте кожен голос дуже важливий", - резюмував глава держави.

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Раніше Сполучені Штати повідомили, що будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, однак наразі невідомо хто представлятиме країну.

За даними Bloomberg, президенту США Джо Байдену, ймовірно, доведеться пропустити Глобальний саміт миру з урегулювання війни в Україні, оскільки він має бути присутнім на благодійному заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.