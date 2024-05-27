"Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн, - Зеленський"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до пропозицій щодо Формули миру.

Про це він заявив під час брифінгу із прем'єром Іспанії Педро Санчесом, передає Цензор.НЕТ.

"Саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру. Якщо ми цього не зробимо, то ніхто цього не зробить. Ніхто, як Україна, ніхто так не знає, що відбувається у нас в державі. Ніхто не знає, що Путін приніс, які кризи. І як з них виходити", - зазначив президент.

"Але ми завжди говорили: "Так, є наша формула, але це інавгураційний саміт. Ми відкриті до пропозицій представників тих чи інших держав". Будь ласка, але базуючись на тому, що вже є. Нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність, в якій ми живемо", - додав глава держави.

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