Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до пропозицій щодо Формули миру.
Про це він заявив під час брифінгу із прем'єром Іспанії Педро Санчесом, передає Цензор.НЕТ.
"Саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру. Якщо ми цього не зробимо, то ніхто цього не зробить. Ніхто, як Україна, ніхто так не знає, що відбувається у нас в державі. Ніхто не знає, що Путін приніс, які кризи. І як з них виходити", - зазначив президент.
"Але ми завжди говорили: "Так, є наша формула, але це інавгураційний саміт. Ми відкриті до пропозицій представників тих чи інших держав". Будь ласка, але базуючись на тому, що вже є. Нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність, в якій ми живемо", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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пустий чайник...
"таваріщь Кац прєдлагаєт сдаться", довбойоп ЗЄльоний
є принципи
1. кордоний 1991 р.
2. суверинетет (право вступати куди захочемо)
3. коннтрибуції за руйнування
І для того, щоб Україна не вступала до НАТО.
А нині травень 2024року. Думка Шольца явно змінилась. не на 180град, але на 90 то таки точно.
https://t.me/Ol_Sharp/19358 Олег Шарп (Шарапа) :
У наших ЗМІ поширюється інформація з посиланням на слова Шольца про те, що Україну не пустять до НАТО ще, як мінімум, 30 років. Це спотворена інформація!
Насправді таблоїди згадують про зустріч Шольца з Путіним напередодні великої війни.
"Тоді Путін доводив мені, що Україна та Білорусь є частинами Росії. Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що Україна прагне у НАТО. Я сказав Путіну, що про це не йдеться, принаймні, ще років 30", - розповів канцлер Німеччини Шольц про свою 4-годинну зустріч з Путіним на початку лютого 2022 року.
Наразі ж Шольц взагалі намагається уникати питання членства України в Альянсі, у той час як міністерка закордонних справ Бербок навпаки - досить толерантно висловлюється щодо прийому Києва до лав Альянсу.
Нагадаю, багато експертів прогнозує, що приєднання України до НАТО може відбутись у 2027-28 рр. Причому частина з них наполягає на такому варіанті навіть без факту відвоювання Україною всіх своїх земель у кордонах 1991 року. Бо розуміє, що повернути всі території у найближчі роки практично неможливо, а рятувати Україну та її державність треба вже зараз. І прискорений вступ до Альянсу - найбільш реалістичний сценарій такого порятунку.
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Щось це не дуже добре пахне. Згадуючи слова годуючого зараз черв'яків жириновського, що Україна якщо буде в НАТО, то лише окремою її частиною, виникає питання, це потрібно нам, чи все йде за кацапським сценарієм?
Владимир Александрович, я помню Вашу формулу:
Надо перестать стрелять! Надо посмотреть в глаза! Порошенко наживается на войне, ему выгодно воевать!
Я уже запутался в Ваших формулах........ Наверное высшая математика с "интрегалами"?
Перепрошую, але більше сказати нічого.
@leusenko1
Окупаційний офіс готує для т.зв. саміту "миру" лише 3 питання: енергетика, торгівля зерном, обмін полоненими (імітація), які допомагають ЗЕ барижити/мародерити. Про МИР і Перемогу України, вивід військ рф, репарації ані слова. Тому єрмак запросив на сейшн всіх поплічників москви.
Яка відкритість і до яких "пропозицій"?
Адже теза про мир "...базуючись на тому, що вже є. Нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність..." - це путінська херня.
Щодо "мирної конференції" у Швейцарії.
Байден туди не поїде, бо вважає цей захід, за словами оточення, "безглуздою симуляцією активності". Тим більше, що Зеленський в інтерв'ю журналістам із Казахстану (журнал "Власть"), повідомив, що на цьому саміті Україна запропонує присутнім обговорити лише три пункти з десяти «формули Зеленського». Як то: ядерна безпека, продовольча безпека та обмін «всіх на всіх». Отже, за межами розгляду залишаться такі пункти як "виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності", а також "виведення російських військ з території України". Ці пункти, на думку Зеленського, не є ключовими на даному етапі.
А навіщо тоді збирати лідерів десятків країн? Лише для того, щоб обговорити питання, які не є у першому десятку конкретних тем цієї війни, а стосується загальних викликів світової безпеки?
Таким чином, експерти вважають, що вся ця витівка з «самітом миру» у Швейцарії провалилася, не розпочавшись. Відмова Байдена на нього приїхати і скорочення повістки Саміту до трьох пунктів, за якими навіть у Путіна немає особливих заперечень, зробило його безглуздим.
🔹Як тоді досягти миру?
Військова перемога. Або через Китай.
Успішні переговори можливі, коли обидві сторони є як мінімум законослухняними. Останнє не про Росію, яка вже порушила всі норми міжнародного права та не збирається їх дотримуватися. Дуже хотілося б, щоб на всіх переговорних майданчиках над місцями, де сидітимуть представники Росії, великими літерами були написані слова з роману імперця Солженіцина: не вір, не бійся, не проси.
Але саме завдяки Китаю росія поки не рухнула, і його вплив на економічні та в перспективі політичні процеси там буде тільки зростати. На відміну від кремля Китай договорів дотримується, оскільки інакше рухне вся його міжнародна система торгівлі. Тому якщо в рамках переговорів Китай буде їх важливим учасником і брати на себе зобов'язання - це єдина умова, завдяки якій можна досягнути якогось сталого результату переговорів з путіним.
Між тим, Китай не буде присутнім у Швейцаріїї, а значить ця конференція стає ще більш безглуздою. Експерти стверджують, що поки Зеленський буде насолоджуватись своїм швейцарським дітищем, Байден має намір до кінця літа вступити у прямий контакт з Сі стосовно українського питання.
https://telegra.ph/file/26bc29a6e7a0d6ad8c100.jpg 🏛️Источники сообщают, что президент США Джо Байден решил не приезжать на мирную конференцию в Швейцарию, по версии Офиса президента Украинцы - глобальный саммит мира. Там планируется проведение имплементации так называемой «формулы мира Зеленского».
🤗Причин две. Во-первых, присутствие президента США поднимет уровень события до наивысшего и покажет Зеленского вершителем судеб мира - а Байден и близко не считает его таковым, и потому не желает подыгрывать. Во-вторых, в посольстве США дали понять, что после отказа лидера Китая присутствовать на конференции, в Вашингтоне эту мирную конференцию считают разговором ни о чем.
🤦🏼Зеленскому, естественно этот «саммит» просто необходим - ему позарез нужно показать себя великим дипломатом и борцом за мир в стране. Проблема в том, что практически никому кроме Зеленского этого не нужно. Мировые лидеры прекрасно понимают, что если на конференции не будет лидеров Китая и России то решать можно что угодно, а война продолжится своим чередом.
🤪Так что ничему не удивляйтесь. Конференция естественно пройдет. Единый телемарафон будет транслировать ее от начала и до конца, и пропоет звонкие дифирамбы Владимиру Зеленскому - гению мировой дипломатии. И стороны даже подпишут некоторые протоколы о намерениях. Не более того. А что до встречи?
😁Вы результаты прошлой конференции, прошедшей в Киеве 1 декабря 2023 г., помните? И эти не вспомните.
Ти ТИПІЛ, ІДІОТ, НЕМІЧ?!!
Це головна рашистська ІПСО - всунути в цій саміт миру "інші пропозиції" та "інші плани" - що би він остаточно перетворився на повний НЕПОТРІБ з пустою балаканиною.