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Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до пропозицій щодо Формули миру.

Про це він заявив під час брифінгу із прем'єром Іспанії Педро Санчесом, передає Цензор.НЕТ.

"Саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру. Якщо ми цього не зробимо, то ніхто цього не зробить. Ніхто, як Україна, ніхто так не знає, що відбувається у нас в державі. Ніхто не знає, що Путін приніс, які кризи. І як з них виходити", - зазначив президент.

"Але ми завжди говорили: "Так, є наша формула, але це інавгураційний саміт. Ми відкриті до пропозицій представників тих чи інших держав". Будь ласка, але базуючись на тому, що вже є. Нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність, в якій ми живемо", - додав глава держави.

Читайте: Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+20
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27.05.2024 16:29
+19
cкажу більше - в його голові геть нічого нема...
пустий чайник...
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27.05.2024 16:31
+13
Вкиньте його у вулик!
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27.05.2024 16:26
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ця формула миру у нього в голові, ніяких ратифікованих документів "формули миру" не існує
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27.05.2024 16:24 Відповісти
cкажу більше - в його голові геть нічого нема...
пустий чайник...
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27.05.2024 16:31 Відповісти
+ смужка коксу, нах...
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27.05.2024 16:47 Відповісти
не знаю, я з ним не нюхав, але певне враження є..
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27.05.2024 16:50 Відповісти
це два слова котрі він каже без тексту - ФОРМУЛА МИРУ
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27.05.2024 18:01 Відповісти
але ми відкриті до пропозицій інших
"таваріщь Кац прєдлагаєт сдаться", довбойоп ЗЄльоний

є принципи

1. кордоний 1991 р.
2. суверинетет (право вступати куди захочемо)
3. коннтрибуції за руйнування
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27.05.2024 19:36 Відповісти
В мене те ж є пропозиція. Зеленського на пенсію. Бо його йолоп Агрохімік вже домовлявся про формулу мира від *****.
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27.05.2024 16:25 Відповісти
Вкиньте його у вулик!
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27.05.2024 16:26 Відповісти
Ющ будэ в ахуэ)...
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27.05.2024 16:49 Відповісти
Ми такі ж відкриті, як двері до НАТО.
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27.05.2024 16:26 Відповісти
знову виповзло, загундосило - запхніть взад.
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27.05.2024 16:27 Відповісти
цю блаЗЄнсько-єрмаковська "формула_миру" написано в фсб.

І для того, щоб Україна не вступала до НАТО.
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27.05.2024 16:28 Відповісти
Так Шольц вчора відповів уже, років 30 ніхто не братиме нас до цього НАТО. А там де 30, там і 40, і 50, і 100. Тож не рвіть серце і не псуйте печінку з цим НАТО.
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27.05.2024 16:37 Відповісти
Шольц так вважав ще до 24/02.22р., про що він тоді заявив *****.
А нині травень 2024року. Думка Шольца явно змінилась. не на 180град, але на 90 то таки точно.
https://t.me/Ol_Sharp/19358 Олег Шарп (Шарапа) :
У наших ЗМІ поширюється інформація з посиланням на слова Шольца про те, що Україну не пустять до НАТО ще, як мінімум, 30 років. Це спотворена інформація!
Насправді таблоїди згадують про зустріч Шольца з Путіним напередодні великої війни.
"Тоді Путін доводив мені, що Україна та Білорусь є частинами Росії. Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що Україна прагне у НАТО. Я сказав Путіну, що про це не йдеться, принаймні, ще років 30", - розповів канцлер Німеччини Шольц про свою 4-годинну зустріч з Путіним на початку лютого 2022 року.
Наразі ж Шольц взагалі намагається уникати питання членства України в Альянсі, у той час як міністерка закордонних справ Бербок навпаки - досить толерантно висловлюється щодо прийому Києва до лав Альянсу.
Нагадаю, багато експертів прогнозує, що приєднання України до НАТО може відбутись у 2027-28 рр. Причому частина з них наполягає на такому варіанті навіть без факту відвоювання Україною всіх своїх земель у кордонах 1991 року. Бо розуміє, що повернути всі території у найближчі роки практично неможливо, а рятувати Україну та її державність треба вже зараз. І прискорений вступ до Альянсу - найбільш реалістичний сценарій такого порятунку.
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27.05.2024 17:11 Відповісти
" Причому частина з них наполягає на такому варіанті навіть без факту відвоювання Україною всіх своїх земель у кордонах 1991 року."
----
Щось це не дуже добре пахне. Згадуючи слова годуючого зараз черв'яків жириновського, що Україна якщо буде в НАТО, то лише окремою її частиною, виникає питання, це потрібно нам, чи все йде за кацапським сценарієм?
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27.05.2024 17:30 Відповісти
а до чого тут НАТО? уже в Конституцію України записали, що курс України в НАТО.. хоть мільйон раз це запишіть - це нічого не змінить. Бо мусить ще бути одностайна згода НАТО прийняти нас туди.
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27.05.2024 16:38 Відповісти
а нахера Україну брати в НАТО."зелезрадник" навішує свтові рашистську авантюру" глобальну формулу"
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27.05.2024 16:53 Відповісти
а в 2008-му хто і що навішав, що нам навіть ПДЧ тоді не виділили?
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27.05.2024 17:06 Відповісти
а хіба у 2008 році рашистські ракети і дрони літали над Україною .як в себе вдома.чи українські кладовища були всіяні сотнями тисяч могил...і Україна була понищена так.як зараз???
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27.05.2024 19:14 Відповісти
в 2008-му не було при владі зелезрадника...
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27.05.2024 21:40 Відповісти
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27.05.2024 16:29 Відповісти
просо піти...
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27.05.2024 16:34 Відповісти
просто
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27.05.2024 16:40 Відповісти
Нема формули миру. Є війна боротьба миру, перемога задля миру, чи поразка і занепад теж задля миру. До чого, до чого там Зєлєнскій відкритий?
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27.05.2024 16:30 Відповісти
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27.05.2024 17:00 Відповісти
"Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн, - Зеленський"

Владимир Александрович, я помню Вашу формулу:

Надо перестать стрелять! Надо посмотреть в глаза! Порошенко наживается на войне, ему выгодно воевать!

Я уже запутался в Ваших формулах........ Наверное высшая математика с "интрегалами"?
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27.05.2024 16:34 Відповісти
Ага... Там зараз "хава нагіла" 24/7 в тиковці піздячить... А потім "в сємь сорок он подєдєт..."
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27.05.2024 17:02 Відповісти
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27.05.2024 16:38 Відповісти
Вова ти замозакоханий долбо@об.Нах. ти Гельсенські угоди і статут ООН називаєш,якоюсь міфічною "українською формулою"? Щоби що?Щоб Китай,Бразилія,араби і пів Африки віляли хвостом?Є статут ООН,є Гельсенські угоди і Будапешський меморандум(мало хто знає,але він став основою договору про неросповсюдження ядерки на радбезі ООН і саме там його підписав Китай) і на цих документах будуй свою зовнішню політику,а не вигадуй велосипед,який доведе до 3-ої світової.
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27.05.2024 16:42 Відповісти
Ідіот.

Перепрошую, але більше сказати нічого.
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27.05.2024 16:48 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

Окупаційний офіс готує для т.зв. саміту "миру" лише 3 питання: енергетика, торгівля зерном, обмін полоненими (імітація), які допомагають ЗЕ барижити/мародерити. Про МИР і Перемогу України, вивід військ рф, репарації ані слова. Тому єрмак запросив на сейшн всіх поплічників москви.
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27.05.2024 16:49 Відповісти
До яких це пропозицій? З яких це країн? Часом не від китайський ***********???
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27.05.2024 16:53 Відповісти
Зеленський реально рамси попутав.
Яка відкритість і до яких "пропозицій"?
Адже теза про мир "...базуючись на тому, що вже є. Нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність..." - це путінська херня.
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27.05.2024 16:54 Відповісти
Знов око куйла?
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27.05.2024 16:54 Відповісти
кто-то придумывает словосочетания - "формула мира" - а нужен просто мир, не формула, задолбал этот самовлюбленный пиарщик зеля со своими словесными конструкциями, а по факту пшик((
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27.05.2024 16:55 Відповісти
…відкриті до пропозицій «з будь-якого боку, у будь-якій кількості». PR- ідея була дурнувата із самого початку.
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27.05.2024 17:00 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19352 Олег Шарп (Шарапа) :
Щодо "мирної конференції" у Швейцарії.
Байден туди не поїде, бо вважає цей захід, за словами оточення, "безглуздою симуляцією активності". Тим більше, що Зеленський в інтерв'ю журналістам із Казахстану (журнал "Власть"), повідомив, що на цьому саміті Україна запропонує присутнім обговорити лише три пункти з десяти «формули Зеленського». Як то: ядерна безпека, продовольча безпека та обмін «всіх на всіх». Отже, за межами розгляду залишаться такі пункти як "виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності", а також "виведення російських військ з території України". Ці пункти, на думку Зеленського, не є ключовими на даному етапі.
А навіщо тоді збирати лідерів десятків країн? Лише для того, щоб обговорити питання, які не є у першому десятку конкретних тем цієї війни, а стосується загальних викликів світової безпеки?
Таким чином, експерти вважають, що вся ця витівка з «самітом миру» у Швейцарії провалилася, не розпочавшись. Відмова Байдена на нього приїхати і скорочення повістки Саміту до трьох пунктів, за якими навіть у Путіна немає особливих заперечень, зробило його безглуздим.

🔹Як тоді досягти миру?
Військова перемога. Або через Китай.
Успішні переговори можливі, коли обидві сторони є як мінімум законослухняними. Останнє не про Росію, яка вже порушила всі норми міжнародного права та не збирається їх дотримуватися. Дуже хотілося б, щоб на всіх переговорних майданчиках над місцями, де сидітимуть представники Росії, великими літерами були написані слова з роману імперця Солженіцина: не вір, не бійся, не проси.
Але саме завдяки Китаю росія поки не рухнула, і його вплив на економічні та в перспективі політичні процеси там буде тільки зростати. На відміну від кремля Китай договорів дотримується, оскільки інакше рухне вся його міжнародна система торгівлі. Тому якщо в рамках переговорів Китай буде їх важливим учасником і брати на себе зобов'язання - це єдина умова, завдяки якій можна досягнути якогось сталого результату переговорів з путіним.
Між тим, Китай не буде присутнім у Швейцаріїї, а значить ця конференція стає ще більш безглуздою. Експерти стверджують, що поки Зеленський буде насолоджуватись своїм швейцарським дітищем, Байден має намір до кінця літа вступити у прямий контакт з Сі стосовно українського питання.
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27.05.2024 17:01 Відповісти
сподіваюся, зедена ****, що під "іншими країнами" розуміється не китай!! чи таки ублюдочна дєрьмачня переконала ?!
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27.05.2024 17:03 Відповісти
https://t.me/pecherhill/945 Печерский холм

https://telegra.ph/file/26bc29a6e7a0d6ad8c100.jpg ​​ 🏛️Источники сообщают, что президент США Джо Байден решил не приезжать на мирную конференцию в Швейцарию, по версии Офиса президента Украинцы - глобальный саммит мира. Там планируется проведение имплементации так называемой «формулы мира Зеленского».
🤗Причин две. Во-первых, присутствие президента США поднимет уровень события до наивысшего и покажет Зеленского вершителем судеб мира - а Байден и близко не считает его таковым, и потому не желает подыгрывать. Во-вторых, в посольстве США дали понять, что после отказа лидера Китая присутствовать на конференции, в Вашингтоне эту мирную конференцию считают разговором ни о чем.
🤦🏼Зеленскому, естественно этот «саммит» просто необходим - ему позарез нужно показать себя великим дипломатом и борцом за мир в стране. Проблема в том, что практически никому кроме Зеленского этого не нужно. Мировые лидеры прекрасно понимают, что если на конференции не будет лидеров Китая и России то решать можно что угодно, а война продолжится своим чередом.
🤪Так что ничему не удивляйтесь. Конференция естественно пройдет. Единый телемарафон будет транслировать ее от начала и до конца, и пропоет звонкие дифирамбы Владимиру Зеленскому - гению мировой дипломатии. И стороны даже подпишут некоторые протоколы о намерениях. Не более того. А что до встречи?
😁Вы результаты прошлой конференции, прошедшей в Киеве 1 декабря 2023 г., помните? И эти не вспомните.
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27.05.2024 17:03 Відповісти
Які до біса "інші пропозиції"?!!
Ти ТИПІЛ, ІДІОТ, НЕМІЧ?!!
Це головна рашистська ІПСО - всунути в цій саміт миру "інші пропозиції" та "інші плани" - що би він остаточно перетворився на повний НЕПОТРІБ з пустою балаканиною.
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27.05.2024 17:26 Відповісти
Господи, ну виключіть же нарешті хто небудь звук на цьому модулі.....
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27.05.2024 17:32 Відповісти
Зелене лайно🤮
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27.05.2024 18:26 Відповісти
зе готовий приймати з усіх сторін!
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27.05.2024 19:59 Відповісти
Как ты не старайся, но тюрьма по тебе плачет, двери открыты...
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27.05.2024 20:17 Відповісти
Срати всі хотіли на твою "формулу" разом з тобою, чмо тупориле.
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27.05.2024 21:34 Відповісти
 
 