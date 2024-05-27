Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, під час якої сторони домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7.
Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомив президент, телефонна розмова відбулася дорогою до Іспанії.
"Привітав його з переконливою перемогою на виборах і побажав наснаги в подальшій роботі для процвітання Литви", - зазначив Зеленський.
Під час телефонної розмови президенти обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.
"Литва та Президент Науседа особисто докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки.
Домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної саме у Вільнюсі", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.
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@13Hellis_13
США не буде присутне на так званому "саміті миру" від Єрмака/Зеленського. Це означає, що там не буде й Китаю. З тієї секунди, як це стало відомо, цей "саміт" стає простим папірцем про чергові наміри та його можна вважати просто відпускою Офису Президента в Швейцарії.
А этот испугался доказать свою легитимность.