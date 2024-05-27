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Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою, - Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, під час якої сторони домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив президент, телефонна розмова відбулася дорогою до Іспанії.

"Привітав його з переконливою перемогою на виборах і побажав наснаги в подальшій роботі для процвітання Литви", - зазначив Зеленський.

Під час телефонної розмови президенти обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.

Також читайте: Зеленський провів телефонну розмову з Науседою: президент Литви погодився взяти участь у Глобальному саміті миру

"Литва та Президент Науседа особисто докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки.

Домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної саме у Вільнюсі", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду, - ОП

Нагадаємо, раніше Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Автор: 

безпека (932) Зеленський Володимир (23790) Литва (2395) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+3
Досить ! Коли вибори будуть ??? Чи буде і надалі скорочуватися населення невідомо на яку страшну цифру - але ніколи не скоротиться кількість поліцейських, силовиків, безпековиків, правоохоронців та інших прикормишів Системи.. І звісно ЩОДНЯ ура-марафон !
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27.05.2024 16:04
+2
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27.05.2024 15:51
+2
оно работаєт, нетряпкажякась...
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27.05.2024 15:52
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27.05.2024 15:51 Відповісти
оно работаєт, нетряпкажякась...
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27.05.2024 15:52 Відповісти
Та цієі безпеки - в нас вже више криші - от тільки відбитись не можем
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27.05.2024 15:59 Відповісти
ІБДшнік хрінов..
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27.05.2024 16:00 Відповісти
Досить ! Коли вибори будуть ??? Чи буде і надалі скорочуватися населення невідомо на яку страшну цифру - але ніколи не скоротиться кількість поліцейських, силовиків, безпековиків, правоохоронців та інших прикормишів Системи.. І звісно ЩОДНЯ ура-марафон !
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27.05.2024 16:04 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

США не буде присутне на так званому "саміті миру" від Єрмака/Зеленського. Це означає, що там не буде й Китаю. З тієї секунди, як це стало відомо, цей "саміт" стає простим папірцем про чергові наміри та його можна вважати просто відпускою Офису Президента в Швейцарії.
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27.05.2024 16:15 Відповісти
А підписи отого простроченого мають якусь юридичну силу?
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27.05.2024 16:15 Відповісти
Зєлєнський навіть в "просрочці" в 100 разів легітимніший за ***** і лукашенко.
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27.05.2024 17:15 Відповісти
Ну не скажи, даже они хоть какие-то, но проводили выборы...
А этот испугался доказать свою легитимность.
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27.05.2024 20:27 Відповісти
Йому, на жаль, нічого доводити не потрібно. Він не починав війну. Тобто він не створював обставини понаднормового перебування у владі. А те що там ***** проголошує... то на те воно і *****, легітимність якого дійсно сумнівна, а його созник лукашенко взагалі узурпатор влади.
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27.05.2024 22:53 Відповісти
 
 