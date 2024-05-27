Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, під час якої сторони домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив президент, телефонна розмова відбулася дорогою до Іспанії.

"Привітав його з переконливою перемогою на виборах і побажав наснаги в подальшій роботі для процвітання Литви", - зазначив Зеленський.

Під час телефонної розмови президенти обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.

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"Литва та Президент Науседа особисто докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки.



Домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної саме у Вільнюсі", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.