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безопасность (1057) Зеленский (19005) Литва (2334) Науседа Гитанас (234)

Украина в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Литвой, - Зеленский

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, во время которого стороны договорились в ближайшее время подписать двустороннее соглашение в рамках декларации G7.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил президент, телефонный разговор состоялся по дороге в Испанию.

"Поздравил его с убедительной победой на выборах и пожелал вдохновения в дальнейшей работе для процветания Литвы", - отметил Зеленский.

Во время телефонного разговора президенты обсудили подготовку к важным международным мероприятиям - Саммиту мира в Швейцарии, Саммиту Европейского совета и Саммиту НАТО.

Также читайте: Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности

"Литва и Президент Науседа лично прилагают все усилия, чтобы эти меры завершились успехом для Украины, европейского единства и глобальной безопасности.

Договорились в ближайшее время подписать двустороннее соглашение в рамках декларации G7, заключенной именно в Вильнюсе", - добавил Зеленский.

Также читайте: Украина и Греция в ближайшее время подпишут соглашение по безопасности, - ОП

Напомним, ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.
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Топ комментарии
+3
Досить ! Коли вибори будуть ??? Чи буде і надалі скорочуватися населення невідомо на яку страшну цифру - але ніколи не скоротиться кількість поліцейських, силовиків, безпековиків, правоохоронців та інших прикормишів Системи.. І звісно ЩОДНЯ ура-марафон !
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27.05.2024 16:04
+2
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27.05.2024 15:51
+2
оно работаєт, нетряпкажякась...
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27.05.2024 15:52
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27.05.2024 15:51 Ответить
оно работаєт, нетряпкажякась...
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27.05.2024 15:52 Ответить
Та цієі безпеки - в нас вже више криші - от тільки відбитись не можем
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27.05.2024 15:59 Ответить
ІБДшнік хрінов..
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27.05.2024 16:00 Ответить
Досить ! Коли вибори будуть ??? Чи буде і надалі скорочуватися населення невідомо на яку страшну цифру - але ніколи не скоротиться кількість поліцейських, силовиків, безпековиків, правоохоронців та інших прикормишів Системи.. І звісно ЩОДНЯ ура-марафон !
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27.05.2024 16:04 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

США не буде присутне на так званому "саміті миру" від Єрмака/Зеленського. Це означає, що там не буде й Китаю. З тієї секунди, як це стало відомо, цей "саміт" стає простим папірцем про чергові наміри та його можна вважати просто відпускою Офису Президента в Швейцарії.
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27.05.2024 16:15 Ответить
А підписи отого простроченого мають якусь юридичну силу?
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27.05.2024 16:15 Ответить
Зєлєнський навіть в "просрочці" в 100 разів легітимніший за ***** і лукашенко.
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27.05.2024 17:15 Ответить
Ну не скажи, даже они хоть какие-то, но проводили выборы...
А этот испугался доказать свою легитимность.
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27.05.2024 20:27 Ответить
Йому, на жаль, нічого доводити не потрібно. Він не починав війну. Тобто він не створював обставини понаднормового перебування у владі. А те що там ***** проголошує... то на те воно і *****, легітимність якого дійсно сумнівна, а його созник лукашенко взагалі узурпатор влади.
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27.05.2024 22:53 Ответить
 
 