Украина в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Литвой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, во время которого стороны договорились в ближайшее время подписать двустороннее соглашение в рамках декларации G7.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил президент, телефонный разговор состоялся по дороге в Испанию.

"Поздравил его с убедительной победой на выборах и пожелал вдохновения в дальнейшей работе для процветания Литвы", - отметил Зеленский.

Во время телефонного разговора президенты обсудили подготовку к важным международным мероприятиям - Саммиту мира в Швейцарии, Саммиту Европейского совета и Саммиту НАТО.

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"Литва и Президент Науседа лично прилагают все усилия, чтобы эти меры завершились успехом для Украины, европейского единства и глобальной безопасности.



Договорились в ближайшее время подписать двустороннее соглашение в рамках декларации G7, заключенной именно в Вильнюсе", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.