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Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байдена не буде на Саміті миру, - Зеленський. ВIДЕО

Участь президента США Джо Байдена є важливою для Глобального саміту миру та інших лідерів, які дивляться на реакцію Вашингтона.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки", - сказав він.

Президент зазначив, що зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, "а потім буде щось, що спробує зробити Росія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та голова Євроради Мішель обговорили підготовку до Глобального саміту миру

"Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.

"Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте кожен голос дуже важливий", - резюмував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн, - Зеленський

Раніше Сполучені Штати повідомили, що будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, однак наразі невідомо хто представлятиме країну.

За даними Bloomberg, президенту США Джо Байдену, ймовірно, доведеться пропустити Глобальний саміт миру з урегулювання війни в Україні, оскільки він має бути присутнім на благодійному заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23946) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+43
Та Пу тобі аплодує....
Зробити Таке з Країною
За 5 років 🤬🤬🤬
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28.05.2024 12:59
+31
О, вже почався шантаж. Це максимальний рівень дипломатичного розуміння зе-торчка.
Перетворивши той грьобаний сраміт на вечірку імені себе самого, тепер буде звинувачувати тих хто не бажає витрачати на це час, підігруючими Пукіну.
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28.05.2024 13:00
+29
Іноді краще мовчати...
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28.05.2024 12:57
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ЗЄ-сранець !!!
і чого його Діду ще не анігілював ?
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28.05.2024 12:56 Відповісти
Не дави. Дід щось придумає
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28.05.2024 13:08 Відповісти
нервуюсь, бо вже НА ЧАСІ !

інакше пропадемо
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28.05.2024 13:36 Відповісти
Таке ляпнути на вісь світ... А може у США не хочуть з легитимним презідентом зустрічаться?
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28.05.2024 14:03 Відповісти
Це сученя заради свого політичного недорейтингу армію вбиває, перемогу віддаляє, а Байдену ще розпальцовками від школи ПРодюсера ларьочника вимахує у той період, коли він головна надія для України в майбутніх президентській гонитві.

ТО НЕТРЯПКАЯКАСЬ ПРАЦЮЄ ПРЯМО НА КРЕМЛЬ З ТРАМПОМ?
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28.05.2024 15:29 Відповісти
Іноді краще мовчати...
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28.05.2024 12:57 Відповісти
Это выражение не для этого клинического говоруна., сидящего своей пятой точкой на кулаке кремлевского агента дерьмака.
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28.05.2024 13:08 Відповісти
Наврядчи він кине захід із збирання грошей на свої вибори.
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28.05.2024 12:57 Відповісти
Він Президент Америки, і нам вигідніше, щоб він зібрав достатньо грошей і виборців, та ним і залишився.
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28.05.2024 13:13 Відповісти
На кому може відіграти себе ПРИНИЖЕНА історією НЕТРЯПКАЯКАСЬ? Звичайно на тому , на кого відкривав справи , проти кого працювала його нелегітимна друга половинка ( перша Леді ще довго буде терпіти ? Дружина Хйла скільки терпіла?)... ПРичому та друга половинка з масштабом незрівнянна з оцим недомірком - ні в формах ні в вазі впливу у сфері недовлади недолідОра) .
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28.05.2024 14:58 Відповісти
Не приіде - Сі теж не хоче
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28.05.2024 12:58 Відповісти
Можна Дикого з пінгвінами на саміт запросити

Бо ж неймовірна Радість пінгвінів, коли українська експедиція пропагандиста телемарафону Є.Дикого привезла їм шоколаду, горішків та вина на $11,6 млн. для підготовки з них бойовиків для мобілізації

Ймовірно, невдовзі розформують ТЦК, бо воювати прийдуть люті бригади з мільйонів бойових пінгвінів Дикого
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28.05.2024 12:59 Відповісти
шановний, антарктична станція нам дісталась на шару від англічан, у них же крутелик Дикий купив перед війноюпароход забезпечення за копійки, швиденько його відремонтував і відігнав у Кейптаун, бо каже чув одним місцем, що війна буде.
за Антарктидою майбутнє, китайці вже туди підкрадаються, то ж і нам треба свій шматок мати

так що, хвалити Богу, хоч із пінгвінами в Україні все гаразд завдячуючи пану Дикому (ветерану оборони телевежі в Вільнюсі та усіх наступних революцій та воєн)
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28.05.2024 13:42 Відповісти
😂😂😂
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28.05.2024 14:00 Відповісти
Та Пу тобі аплодує....
Зробити Таке з Країною
За 5 років 🤬🤬🤬
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28.05.2024 12:59 Відповісти
Так ще не кінець. Воно вчепилося в корито, живцем не віддереш. Попереду ще багато років знищування країни..
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28.05.2024 13:03 Відповісти
"Якщо джентельмени не можуть виграти за правилами тоді вони змінюють правила". Це ж очевидно! Нам доведеться змінити правила і застосувати якийсь легітимний механізм зміни влади. Цим вже мають займатися юристи.
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28.05.2024 13:13 Відповісти
Кіллер - самий дієвий механізм.
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28.05.2024 14:02 Відповісти
Дієвий, але нам потрібна легітимність зміни влади. Цього чорта потрібно судити, а не відспівувати як жертву "антісємітізму" та "ксєнофобії"...
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28.05.2024 14:12 Відповісти
Імпічмент. Але це повинна зробити опозиція.
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28.05.2024 14:25 Відповісти
"Прихована доблесть нічим не відрізняється від явної бездарності" казали римляни. Яка нафіг опозиція коли всі інформаційні канали належать офісу прєзідєнта і обслуговують інтереси єрмака? Хто ота опозиція? Пєтя який програв вибори 24 до 73? Не пройде! Хто ще у нас опозиція?
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28.05.2024 14:32 Відповісти
По закону і процедурі прийнятих зє + мононабрід,імпічмент можливо оформити за час,більший за вік людини. І ні опозиія,ні пропозиція його не пришвидчать!
Воно "забетонувало" недоторканість своїх депутангів,і унеможливило імпічмент.
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28.05.2024 14:40 Відповісти
Збирайте підписи за проведення референдуму про проведення виборів президента і ВР
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28.05.2024 21:11 Відповісти
Можна і не живцем відірвати.
Західні партнери будуть цим незадоволені! Вони чекають сольних (а потім і хорових) "співів" зє з посіпаками.
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28.05.2024 14:33 Відповісти
****** багато чому аплодує стоя дивлячись на дії зелених ригів...
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28.05.2024 13:00 Відповісти
О, вже почався шантаж. Це максимальний рівень дипломатичного розуміння зе-торчка.
Перетворивши той грьобаний сраміт на вечірку імені себе самого, тепер буде звинувачувати тих хто не бажає витрачати на це час, підігруючими Пукіну.
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28.05.2024 13:00 Відповісти
Питання вже давно мало стояти ребром, або або...
Пекельні санкції Заходу проти РФ де факто не працюють, остання успішно отримує 1-1.3 млрд. $ прибутку щодня від продажу нафти, газу, добрив, металів...
Щодо зброї, яку нам дають озвучують її вартість на Заході, а не кількість, бо якщо озвучать кількість, то стає очевидним, що РФ усього-аналогічного озброєння застосовує проти нас в 3-5 разів більше.
Українці не дебіли, вони бачать в яку сторону іде віна, чим вони мають воювати і який результат зараз РФ отримує застосовуючи нову стратегію з використанням кабів, які успішно знищують укріплення і нашу піхоту...
Якщо США хочуть щоб Україна мобілізувала більше військових, а США не отримали СССР2, то потрібно змінювати стратегію, щодо кількості і надання нам усіх типів озброєння, які успішно протистоятимуть новим викликам, які створює на полі бою РФ...
Інакше жодними законами українська влада не загонить людей в окопи, бо щоб людина пішла в окоп вона має бачити ціль, світло в кінці тунелю, а зараз його і близько не видно...
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28.05.2024 13:10 Відповісти
Саміт миру від Єрмака - дешевенький балаган, як і все, що затівають зелепухи.
Знову наш інфантильний капризулькін капризулькає - Байден йому не такий.
Може Байден не хоче почути хрінь типу "Чому ми не в НАТО"?
Тим більше, що відповідь на питання "чому ми не в НАТО" Зеленському треба шукати в дзеркалі, розглядачи зранку свою опухшу небриту фізію.
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28.05.2024 13:01 Відповісти
Причому тут Байден, Пуйло вже давно оплодує 73% дебілам які вибрали квартально клоуна в Президенти
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28.05.2024 13:01 Відповісти
Маніпуляції рівня дитячого садочку. Байден вже сказав своє слово, і як би ти не клянчив, він не приїде.
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28.05.2024 13:02 Відповісти
Тим більше після таких заяв.
Але ж Ви бачите по діям "янєлоха-янєтряпкі" що воно або ворог й робить все щоб нашкодити, або реально зовсім недолуге..... або-або.
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28.05.2024 13:04 Відповісти
Таке враження, що воно вже обдовбане зранку, так його пре..
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28.05.2024 13:08 Відповісти
Важка сказати, чи зрадник, чи ідіот, але його дії шкодять країні однозначно.
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28.05.2024 13:08 Відповісти
Два в одном. Нет, скорее намного больше, чем два.
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28.05.2024 14:14 Відповісти
Або "і ....і...."!
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28.05.2024 14:42 Відповісти
та він і не кляньчить, він на понт бере, що ще гірше..
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28.05.2024 13:59 Відповісти
НЕТРЯПКАЯКАСЬ, якщо це так ,не буде про це верещати вголос, а якщо вже саме зізналося вголос у тому, хто він є, то наступним кроком звичайно повинно стати "самтакий"...Увядающій нарцис з накачаними біцепсами в обісранному неедокамуфляжному вбранні недовоїна та недополітика без звання та законної посади . ґ
ЩО З НЬОГО ВЗЯТИ -ВОНО КОЛИ НЕРВУЄ ВОНО ЗАВЖДИ ОПУСКЕАЄТЬСЯ ДО ХАМСТВА.
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28.05.2024 14:47 Відповісти
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28.05.2024 13:02 Відповісти
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28.05.2024 13:43 Відповісти
Он уже в эйфории,страной управляют помощники сивковича,тедеева и пшонки,путин аплодирует тому,кто их назначил.
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28.05.2024 13:03 Відповісти
маленьке мстиве нарцисенятко злиться на себе, бо вже не вдається видавати з себе лідера , воно само бачить що у слові ЛІДЕР не ті літери ховаються за другою та четвертою
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28.05.2024 15:04 Відповісти
Не за довго до виборів Байдену і треба, щоб йому всі стоячи аплодували. І не важливо хто це буде пуйло чи хтось інший.
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28.05.2024 13:03 Відповісти
Путін вже аплодує стоячи, бо ця війна йому та його країні нічим не загрожує...
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28.05.2024 13:07 Відповісти
потужні речі мілкого, про міжгалактичний зелёньський саміт з його лічним участієм. міша плєтньов, гриша соколов, іво погореліч, марта аргерих, вовочка ашкєназі, крістіан ціммерман та данило баренбойм, також поки що не підтвердили своєї участі в конкурсі.
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28.05.2024 13:07 Відповісти
Зеленськийуявив себе втіленням совісті українського народу
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28.05.2024 13:08 Відповісти
Вся Україна буде оплодувати стоячи,як що ця тварь разом з гопотой і менеджерами здохне,а дебіли вірячі в відосікі і 95квартал,разом з бидлом з шоубізнесу почнуть хоронити родичів і захльобуватись кровавой юшкой.
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28.05.2024 13:09 Відповісти
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28.05.2024 13:09 Відповісти
***** аплодувало стоячи коли дізналося що Зелялька став президентом, так що не переводь стрілки, Вава, чомусь в тебе усі навкруги вінувати крім тебе самого.
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28.05.2024 13:09 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Україні потрібен "Тегеран-43", а не Шапіто-2024 В Швейцарії заявили,що участь в "саміті миру" Підтвердили >ніж 50 зі 160 запрошених (в світі 195 держав) Бразилія+Півд\Африк\Республ.НЕприймуть участь+ Світові гегемони (США+Китай) усунулися від цього цирку
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28.05.2024 13:09 Відповісти
***** вже 5 років аплодує тій хрипато-хуцпатій підмоскальській курві, яку здуру наобирва мудрий нарід в 2019, насправді обравши вирок власній воюючій державі. Тепер гидота, яка своїми діями зробила все, щоб кацапи розпочали широкомасштабне вторгнення, винуватить всіх довкола - і Захід і Світ загалом і Байдена ... Хоча насправді винуватців двоє - "слуга кремля", який підготував Україну до "шашличків" 24.02.22. та кремлівське *****, яке використало "слугу кремля" в якості троянської зеленої конячки.
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28.05.2024 13:10 Відповісти
Ну значить ***** буде аплодувати. А бубачкі треба зашити рота.
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28.05.2024 13:11 Відповісти
Всрися ти на того діда,бо прийде інший осінню.
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28.05.2024 13:17 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://x.com/13Hellis_13/status/1795344132371894548 3 ч

відповідь всім, у кого винен Байден, Макрон, всі партнери, весь світ, весь всесвіт... окрім Зеленського та його команди російський щурів на чоли з Єрмаком. (з ТГ В. Прозапас)
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28.05.2024 13:22 Відповісти
Новини від Павлюченка. "ДИПЛОМАТІЯ НАХАБ" АБО "ПІШЛІТЬ МЕНЕ НА ХЕР"? Дуже "цікаво" споглядати за маневрами до яких зараз вдається наш Президент, за його риторикою, за месседжами які він "відправляє у світ". Особливо з точки зору того, що сьогодні у США будуть приймати рішення - дозволяти Україні бити американською зброєю по рашці чи не дозволяти. І передчуття на цей рахунок у мене дуже погані - дай боже щоби вони не реалізувалися. "США зроблять усе можливе щоби Україна здобула сильну позицію на майбутніх переговорах з росією", Блінкен. "Ми не повинні скорочувати допомогу Україні". Макрон. "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно"! Шольц. "Великобританія ніколи не відмовиться від підтримки України і буде лише розширювати наше з нею військово-технічне співробітництво". Сунак. "Нас доки ще ніхто не ********** до переговорів з путіним". Зеленський. Це все було ще два тижні тому. За останні два тижні Зеленський декілька разів звинуватив Захід у нерішучості стосовно надання дозволу бити росію західною зброєю. Він звинуватив Захід у тому, що той не надає системи "Петріот" хоча абсолютно чітко проінформований про те, що для постачання робиться усе можливе і неможливе. Президент звинуватив Захід у затримці з постачанням нам літаків хоча жодної провини того у затримці немає - провина виключно українська. Зеленський заявив, що "не знає кому вірити" тому що, начебто, перед війною "у декого" з союзників були домовленості з росією щодо розділу України. Президент звинуватив Захід у відмові вводити економічні санкції проти росії перед війною, мовляв - "ввели б - тоді й війни б не було". Ми бачимо - як санкції зупинили війну. Про свою особисту провину у неналежній підготовці до війни не зважаючи на надані Заходом детальні плани російського наступу - жодного слова. Президент відкрито повернувся до своєї особистої, "фірмовоЇ" "дипломатії нахаб" перших восьми місяців за які він отримав "ляпасів" у кінці 2022го року від американців, британців та німців які навіть "притримали" на місяць деякі пакети допомоги доки Зеленський не вибачився публічно та не змінив риторику. ВВС поспілкувався з "Слугою" Мережко який у поті лиця "паше" у комітеті по іноземним справам Ради і оцей депутат каже, що наданих США грошей вистачить лише на оборону до кінця поточного року. Тобто 27 мільярдів вистачили на майже півтора року, 61 плюс рекордні вливання від союзників які плануються у розмірі не менше 50 мільярдів - це "копійки" яких вистачить лише на те, щоби трохи відбитися. Антизахідні та антиамериканські зокрема заяви зараз лунають від нашої влади вже частіше ніж антиросійські і українське суспільство охоче їх підтримує. "Зброї мало, надали несвоєчасно, наші з-за них гинуть, вони нас використовують"... - я це вже чую навіть від людей яких зовсім не запідозриш у недостатній мозковій діяльності. Вони вже навіть не згадують що Україна взагалі існує тільки тому, що той "клятий" Захід надає нам допомогу, хоча жодним чином не зобов'язаний це робити. Особисто я просто не розумію - якого хера отой "поганий Захід" просто, вибачте, "не покладе хера" на нашого Президента а з ним на Україну та демонстративно не посадить його домовлятися з ******. Я чудово знаю - наскільки американці невдоволені Зеленським. Вони, як я вже писав, вважають безчесною інформаційну компанію від нашої влади та вже відкрито підозрюють нашого Президента у підготовці української суспільної думки до факту початку переговорів з путіним під рефрен - "Захід нас наї...в. тому я вимушений піти на розділ України". Я попереджаю своїх підпісників - завтра майже напевно буде "сірий" день і питання стосовно дозволу бити американською ракетною зброєю по територій рф буде як мінімум відкладено у довгий ящик. Не вибачиться Зеленський, продовжить свою "дипломатію нахаб" - не отримаємо ми його взагалі, ракет до F-16 з радіусом дії у 500 км зокрема. З часом ми побачимо, була це особиста "дурість" Президента, чи все сплановано так, як бачать це американці. Але українці повинні не здогадуватися - ЗНАТИ, що ця небезпечна взагалі для нашого існування гра по роздмухуванні антизахідних настроїв в Україні може скінчитися не лише нашою поразкою у цій війні - вона може поставити під сумнів існування України взагалі. Думай-ТЕ.
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28.05.2024 13:29 Відповісти
Обама срав в кацапськіх під'їздах.
Байден підкладає Зеленському пройоби.
Різниця в тому що в першому випадку страждали кацапи, а у другому самозакоханий малорос.
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28.05.2024 13:30 Відповісти
Кто-нибудь, верните его в реальность.
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28.05.2024 13:35 Відповісти
Місяць у СІЗО - поверне.
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28.05.2024 14:47 Відповісти
Яка ціль цього саміту?
1. Поїсти шашлику й попити пивка. Шопінг дівки...
2. Створити військову коаліцію з 90 держав світу та допомогти Україні військами.
3. Показати неспроможність країн Світу протистояти агресору.
4. Звернути всю відповідальність за бездіяльність та повну некомпетентність кварталу95 на інші країни.
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28.05.2024 13:35 Відповісти
Воно, недолуге, не розуміє, що Байден у Швейцарії на саміті - це один день підтримки України, а Байден на зустрічі з зірками Голівуду - це, можливо, ще 4 роки підтримки!

Повір, тупеньке, що "путін аплодуватиме стоячи", якщо Байдена на посаді Президента США змінить Трамп. От тоді це будуть аплодисменти!!!
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28.05.2024 13:38 Відповісти
хто би не був президентом США, для них головний пріоритет - це стратегічні цілі своєї країни. тому стверджувати щось на зразок того, що якщо Трамп стане президентом США, то він здасть Україну "другу" ху йлу - це дуже недалекоглядно.
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28.05.2024 14:20 Відповісти
Клоун, ти вже обісрався
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28.05.2024 13:39 Відповісти
...а пєрєсідєнт-узурпатор-мародер Зеленське - пісяти сидячи
сам хоч щось виправ: випусти Червінського, увімкни прямий 5й еспресо, звільни дермака-татарова, вибачайся перед Залужним і українцями за порноакторку-Голодомор-шашлики...
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28.05.2024 13:46 Відповісти
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28.05.2024 13:50 Відповісти
Дебіла випустили з дому вар"ятів.....
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28.05.2024 13:52 Відповісти
Байден, удали любым способом этого дурачка от нас
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28.05.2024 13:57 Відповісти
А це хрипате не хоче пояснити чому воно відмінило онлайн конференцію з сенаторами за 10 хв до по початку...
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28.05.2024 14:18 Відповісти
Коли ще в 2021 році Байден кричав-рий окопи а ти послав йо в відомий напрям та клав асфальт і закликав на шашлики.Вова а може вже пора не мучити Україну та дай людям вижити бо ти одна суцільна біда яка несе смерть і горе.Зелю геть !
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28.05.2024 14:22 Відповісти
Зелене. ганьбища
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28.05.2024 14:23 Відповісти
сша. ганьбища
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29.05.2024 00:21 Відповісти
З хриплим наполеончиком вже ніхто не хоче мати справу...жалко що український народ від цього страждає
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28.05.2024 14:26 Відповісти
Порохоботи, годі вже обливати лайном нашого президента Володимира Зеленського. Він констатує реалії. І якщо старина Джо не прибуде на Саміт Миру, то таким чином зіллє США в унітаз, на радість пу, сі та бармалеям. А страждати від усього будемо ми.
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28.05.2024 14:26 Відповісти
Ну то з крадунами та мародерами справу ніхто не хоче мати
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28.05.2024 14:27 Відповісти
Краще просто запхніть вашого президента туди, звідки ви його у 19 році дістали.
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28.05.2024 14:35 Відповісти
Світлана, не говоріть дурниць. Час дуже швидкоплинний. Володимир Зеленський, наш президент. І він на своєму місці. Ваш сивочолий свій шанс просрав назавжди. Петро вже президентом України не буде ніколи! Назад вороття нема!
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28.05.2024 14:54 Відповісти
Найбільшим розчаруванням для українців було президенство сивочолого з його бізнесом на крові, кумовством (медведчуком в т.ч.), казламі від жінки 21 тисячоліття, зливом справ майдану і далі. Порошенко власними руками так все дискредитував, що проти нього у виборах переміг би будь-хто. Порошенко не дарма "виліз" на Майдані, це був запобіжний проєкт від яника (про всяк випадок). І мудрий нарід повівся на всю цю лабуду. І не треба звинувачувати Володимира Зеленського. Ми повинні згуртуватись перед лицем ворога, а не поливати брудом нашого президента. Треба відстояти Украхну, а розбиратись будем вже після нашої Перемоги. Хто в даний час проти Зеленського - значить він за поразку України. Ганьба!
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28.05.2024 14:42 Відповісти
ніззя з неповагою до яника говорити коли облизуєш того, хто на уісх виборах йому сраку лизав
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28.05.2024 14:49 Відповісти
Пу аплодує зє з 2019 року,коли ФСБ провела найуспішнішу спецоперацію,яку готувало 5 років!
Кодова назва ЗЄРМАК.
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28.05.2024 14:52 Відповісти
Шкода, що Зеленський йшов на вибори з однією командою, завдяки якій отримав перемогу, а потім раптово всіх позбувся. Невідомо, що спонукало його до таких безвідповідальних дій. Створив собі оточення взагалі з бувших ригів. Це оточення своєю діяльністю лише дискредитує президента та не добавляє іміджу нашій Україні.
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28.05.2024 15:03 Відповісти
А хто це такі величні, які прийшли з зе?
Богдан? Гончарук? А може баканов, чи венидиктова? Хомчак, таран? Чи ті які сприяли вторгненню росії в Україну?
То хто ті невинні? Може ті які прийшли з зе і стали послами і живуть собі, а не сидять?
То назвіть, кого зе привело достойного, по кому можна сумувати?
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28.05.2024 15:14 Відповісти
Він йшов на вибори з тими , хто були підтанцовкую для вступу у владу справжніх кремлівських. Пінчуки , Ахметови,( а скоріше Ахмєтов знав , у нього круті звʼязки з Кремлем), Бені та Фіали вірили, що своїмспонсорством соросятами від Заходу прикрили себе біля корита влади . А вийшло все не так ... Таке враження що Бєню Кремль теж надув, відомстивши йому за 2014 рік . Згадайте , яким папою мафії він сидів у кабінеті вовчика.
А потім Кремль дав Бєні коврижок для його бізнесу- і той здувся. Забрав свого Богдана та тихо сховався за гратами Малюка. Це мабуть саме той випадок коли кремль з Татаровим сделалі Бєню ! А вин так мріяв стати володарем України. Юля ж розкрила таємницю у 2018 році - як ВОНИ ХОЧУТЬ ПОСТАВИТИ НА БУРАТІНУ ...Навіть мріяла що й їй від Бєні пахана у владі щось перепаде ... Кремль і Юлю сдєлал.
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28.05.2024 15:22 Відповісти
🤔
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28.05.2024 15:37 Відповісти
2019 - катастрофа для України.
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28.05.2024 15:08 Відповісти
2019 - катастрофа для України.
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28.05.2024 15:21 Відповісти
Шаріков.
Не більше, і не менше.
Хвіст вже відпав?
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28.05.2024 15:23 Відповісти
це якась ганьба,стулите пельку недонаполеону
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28.05.2024 15:38 Відповісти
читаю коменти, бачу,що навіть упоротим 73/43%зебілам доходить (нехай з потугами), що винуватцем у всіх цих дипломатичних провалах є безпосередньо ЕрЗе.
Чекаю на момент, коли їм дійде, що першопричиною цих всіх провалів є їхні галочки в бюлетенях 2019-го року... На те, що вони зрозуміють, що вони самі в цьому винуваті - не сподіваюсь.
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28.05.2024 15:50 Відповісти
А Байден забив на саміт свій нестоячий...
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28.05.2024 15:50 Відповісти
Заткнув би ти вже пельку прострочений зеполеон
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28.05.2024 15:56 Відповісти
Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!
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28.05.2024 16:09 Відповісти
Ви бачите скільки кацапів набігло на цю гілку саміт ганьбити? Це означає що Україна йде вірним шляхом, як що кацапи і особисто плешивий фюрер, так нервують. Потрібний такий саміт, ой як потрібний, нехай гітлер та його оточення від злоби на гівно зійдуть!!!!
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28.05.2024 16:17 Відповісти
Погоджуюсь, як би там не було, завжид є хто проти) а тут всі **я 100%. Статистично так не буває, одні боти навкруги
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28.05.2024 16:43 Відповісти
Ну знизить Світ рівень дипприсутності.
Ну перетворить бенефіс ЗЕ на чергове збіговисько молодих лідОрів, ласих до халявного житла, бухла та жрачки.
Яка Швейцарія? Рівень Зеленського то трускавецька академія.
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28.05.2024 16:19 Відповісти
Свою присутність вже підтвердили більше 90 країн світу. Трускавець чи не Трускавець, нехай плешивий гітлер нервує. Сьогодні читав що Швейцарія почала об являти персонами нон ґрата окремих дипломатичних представників посольства та різних представництв рашки в цій країні, яких кваліфікують як шпигуни які всіма силами заважають організації саміту міра. Ось таки справи Серьожа…
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28.05.2024 18:03 Відповісти
Ішак із- за своєї тупості не бачить берегів.
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28.05.2024 22:36 Відповісти
 
 