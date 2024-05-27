90 стран подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом пресс-конференции в Мадриде, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса за подтверждение его участия в саммите. Глава Украинского государства отметил, что участие Испании в первом Глобальном саммите мира станет историческим.

"Именно там, на саммите, мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии РФ, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире", - заявил президент Зеленский.

Напомним, что в понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Всего более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.