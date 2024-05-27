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Новости Война
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Зеленский (19005) Испания (845) глобальный саммит мира (273)

90 стран подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

90 країн вже підтвердили свою участь у саміті миру – Зеленський

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом пресс-конференции в Мадриде, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса за подтверждение его участия в саммите. Глава Украинского государства отметил, что участие Испании в первом Глобальном саммите мира станет историческим.

"Именно там, на саммите, мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии РФ, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире", - заявил президент Зеленский.

Напомним, что в понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Всего более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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Топ комментарии
+10
Буде саміт а-ля ЗПР - зібрались, попізділи та розішлись
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27.05.2024 16:28
+9
Та якій "саміт миру"?!
Він ВЖЕ ПРОВАЛИВСЯ не встигнув розпочатися!
1. Не буде високопосадовців США та Китаю.
2. Програму саміту порізали - всі ключові питання викинули.
3. Тебе ніхто за легітимного не вважає.
4. Де-пропаганда Рашки успішно пройшлася по ЄС.
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27.05.2024 16:25
+5
ООН лайт
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27.05.2024 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Заберіть в нього мікрофон, відключіть інтернет. А ще краще відвезіть на острів канібалів нехай він з ними про безпеку домовляється!
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27.05.2024 16:24 Ответить
Та якій "саміт миру"?!
Він ВЖЕ ПРОВАЛИВСЯ не встигнув розпочатися!
1. Не буде високопосадовців США та Китаю.
2. Програму саміту порізали - всі ключові питання викинули.
3. Тебе ніхто за легітимного не вважає.
4. Де-пропаганда Рашки успішно пройшлася по ЄС.
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27.05.2024 16:25 Ответить

Але ***** сказало, що нелегітимний - значить, нелегітимний.
Твердо и четко.
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27.05.2024 17:08 Ответить
Буде саміт а-ля ЗПР - зібрались, попізділи та розішлись
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27.05.2024 16:28 Ответить
ООН лайт
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27.05.2024 16:31 Ответить
щури типу уродщини теж їдуть?
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27.05.2024 16:29 Ответить
Треба від України легетимного представника
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27.05.2024 16:58 Ответить
и шо, что 90 стран? как же задолбал этот пустой пиар((
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27.05.2024 16:58 Ответить
90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський Джерело:

Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь у Глобальному саміті миру. Джерело:

Це одна людина писала?
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27.05.2024 17:06 Ответить
Засідання ООН було 2 рази і два рази голосували всим світом за припиненя війни і виведення військ орків?І що?Нічого що перднуть в пустоту ,Так само і цей саміт миру буде великий пердіж в пустоту балаканини.Тільки зброя і задвити крису оце дієво.******** світ розуміє тільки силу.
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27.05.2024 17:08 Ответить
Кому той форум здався? Хіба що Патрушеву, на виконання Оманських договорняків.
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27.05.2024 17:43 Ответить
Ну, шо. Незабаром війні кінець. Такого потужного, нічого незначного саміту, світ не бачив. Буде шампусік, шашлики, кв95(швейцарською).
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27.05.2024 17:43 Ответить
ГЛОБАЛЬНА РАЗВАДІЛОВКА маленької нарцисоїдальної нетряпки Єрмака-Козира
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27.05.2024 18:09 Ответить
це все збіговисько закінчиться нічим.
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27.05.2024 18:15 Ответить
зе явно загрався!
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27.05.2024 20:03 Ответить
 
 