90 стран подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский
Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом пресс-конференции в Мадриде, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства", - сказал президент.
Зеленский также поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса за подтверждение его участия в саммите. Глава Украинского государства отметил, что участие Испании в первом Глобальном саммите мира станет историческим.
"Именно там, на саммите, мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии РФ, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире", - заявил президент Зеленский.
Напомним, что в понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Всего более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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Він ВЖЕ ПРОВАЛИВСЯ не встигнув розпочатися!
1. Не буде високопосадовців США та Китаю.
2. Програму саміту порізали - всі ключові питання викинули.
3. Тебе ніхто за легітимного не вважає.
4. Де-пропаганда Рашки успішно пройшлася по ЄС.
Але ***** сказало, що нелегітимний - значить, нелегітимний.
Твердо и четко.
Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь у Глобальному саміті миру. Джерело:
Це одна людина писала?