УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11155 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 962 15

90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

90 країн вже підтвердили свою участь у саміті миру – Зеленський

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом пресконференції в Мадриді, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", - сказав президент.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу за підтвердження його участі у саміті. Очільник Української держави зазначив, що участь Іспанії у першому Глобальному саміті миру стане історичною.

"Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії РФ, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі", - заявив президент Зеленський.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії.

Дивіться також: Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки (оновлено). ВIДЕО

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Читайте також: Від Індії та Бразилії на Глобальний саміт миру поїдуть молодші чиновники, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Іспанія (900) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Буде саміт а-ля ЗПР - зібрались, попізділи та розішлись
показати весь коментар
27.05.2024 16:28
+9
Та якій "саміт миру"?!
Він ВЖЕ ПРОВАЛИВСЯ не встигнув розпочатися!
1. Не буде високопосадовців США та Китаю.
2. Програму саміту порізали - всі ключові питання викинули.
3. Тебе ніхто за легітимного не вважає.
4. Де-пропаганда Рашки успішно пройшлася по ЄС.
показати весь коментар
27.05.2024 16:25
+5
ООН лайт
показати весь коментар
27.05.2024 16:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заберіть в нього мікрофон, відключіть інтернет. А ще краще відвезіть на острів канібалів нехай він з ними про безпеку домовляється!
показати весь коментар
27.05.2024 16:24 Відповісти
Та якій "саміт миру"?!
Він ВЖЕ ПРОВАЛИВСЯ не встигнув розпочатися!
1. Не буде високопосадовців США та Китаю.
2. Програму саміту порізали - всі ключові питання викинули.
3. Тебе ніхто за легітимного не вважає.
4. Де-пропаганда Рашки успішно пройшлася по ЄС.
показати весь коментар
27.05.2024 16:25 Відповісти

Але ***** сказало, що нелегітимний - значить, нелегітимний.
Твердо и четко.
показати весь коментар
27.05.2024 17:08 Відповісти
Буде саміт а-ля ЗПР - зібрались, попізділи та розішлись
показати весь коментар
27.05.2024 16:28 Відповісти
ООН лайт
показати весь коментар
27.05.2024 16:31 Відповісти
щури типу уродщини теж їдуть?
показати весь коментар
27.05.2024 16:29 Відповісти
Треба від України легетимного представника
показати весь коментар
27.05.2024 16:58 Відповісти
и шо, что 90 стран? как же задолбал этот пустой пиар((
показати весь коментар
27.05.2024 16:58 Відповісти
90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський Джерело:

Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь у Глобальному саміті миру. Джерело:

Це одна людина писала?
показати весь коментар
27.05.2024 17:06 Відповісти
Засідання ООН було 2 рази і два рази голосували всим світом за припиненя війни і виведення військ орків?І що?Нічого що перднуть в пустоту ,Так само і цей саміт миру буде великий пердіж в пустоту балаканини.Тільки зброя і задвити крису оце дієво.******** світ розуміє тільки силу.
показати весь коментар
27.05.2024 17:08 Відповісти
Кому той форум здався? Хіба що Патрушеву, на виконання Оманських договорняків.
показати весь коментар
27.05.2024 17:43 Відповісти
Ну, шо. Незабаром війні кінець. Такого потужного, нічого незначного саміту, світ не бачив. Буде шампусік, шашлики, кв95(швейцарською).
показати весь коментар
27.05.2024 17:43 Відповісти
ГЛОБАЛЬНА РАЗВАДІЛОВКА маленької нарцисоїдальної нетряпки Єрмака-Козира
показати весь коментар
27.05.2024 18:09 Відповісти
це все збіговисько закінчиться нічим.
показати весь коментар
27.05.2024 18:15 Відповісти
зе явно загрався!
показати весь коментар
27.05.2024 20:03 Відповісти
 
 