90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом пресконференції в Мадриді, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", - сказав президент.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу за підтвердження його участі у саміті. Очільник Української держави зазначив, що участь Іспанії у першому Глобальному саміті миру стане історичною.

"Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії РФ, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі", - заявив президент Зеленський.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

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