Від Індії та Бразилії на Глобальний саміт миру поїдуть молодші чиновники, - Bloomberg
Індія та Бразилія не відправлятимуть лідерів на Глобальний саміт миру, наразі розглядають можливість відправки молодших чиновників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.
"Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів узяти участь у саміті, але Москва активно намагається зірвати участь ключових держав. Бразилія та Індія розглядають ідею надіслати дрібніших чиновників", - йдеться в повідомленні.
Водночас від Китаю на Глобальний саміт миру може поїхати тільки високопоставлений державний службовець.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що країна візьме участь у Глобальному саміті миру.
ЗМІ також повідомляли, що лідери ПАР та Бразилії не братимуть участь у саміті миру.
Водночас Китай і Бразилія поділяють спільну позицію щодо політичного врегулювання російсько-української війни й підтримують проведення Глобального саміту миру за рівноправної участі всіх сторін, включаючи Росію.
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Який сенс цього саміту миру, якщо Україна в бета-позиції. А росії в Альфа-позиції, дякуючи нашими західним тормозам-партнерам.
Таке враження, щоб ПОТУЖНО побазікати.
https://www.youtube.com/watch?v=gicm0Y2RrCE Сергей Ауслендер. Техническое поражение Израиля в информационной войне
Коротко: поки Ізраїль вважав себе правим за замовчанням і тому мовчав, терористи верещали про бомбьожку мірних жітєлєй Гази на увесь світ. Результат - рішення Міжнародного суду щодо зупинки наступу ЦАХАЛ в Рафіаху, визнання Палестини в ООН, ордени МКС на арешт ізраїльських високопосадовців.
Там ще був випуск Ауслендера про злам юридичної системи Заходу як елемент цієї операції, але то окрема тема.
І так, Байден, це тобі, паскудо, не "хитрожопий обамівський посіпака", а людина, яка якнайбільше зробила для того, щоб Україна хоча б встояла!
1. Обсудить ядерную безопасность.
2. Обсудить международную продовольственную безопасность.
3. Обмен военнопленными.
P.S вопрос войны подниматься не будет
"Безальтернативный мирный план" вычеркнут. Он вообще не обсуждается.
На саммите в Швейцарии не будет обсуждаться украинская модель окончания войны, основное "меню" от украинской стороны - это вторичные вопросы энергетической и продовольственной безопасности.
При этом КНР сумела отколоть Глобальный Юг, из-за чего "саммит" из глобального превращается в региональный.
Из-за изменения статуса саммита Вашингтон съезжает с темы, и Байден сообщает, что во время саммита будет собирать деньги на предвыборную кампанию в Голливуде.
Высокое представительство США обвалилось.
Остаётся "европейский блок" с некоторыми уточнениями. Плюс Индия как противник Китая в регионе.
Пекин попытается разыграть альтернативную партию, взяв на себя роль модератора саммита. Если КНР сможет пролоббировать себя в качестве модератора, на саммит прибудут представители Глобального Юга. Но уже на стороне Пекина, что не в пользу свободного мира.
"Формула мира" Зеленского так и не будет обсуждаться. Пекин также отвергнет российские требования по окончанию войны.
В итоге увидим пекино-стамбульский план мира.
Но такой формат саммита уже не нужен Украине, потому что это дискуссия о судьбе Украины без учёта позиции самой Украины.
Так или иначе дипломатическая миссия МИД Украины, а также Офиса Президента провалены. С начала года отвалился весь Глобальный Юг, ради позиции которого саммит и собирался не на региональном, а на глобальном уровне.
P. S. А если серьезно - абсолютно плевать кто от них приедет.
Задумка была (не срослось) глобальный саммит, с участием т.н глобального Юга.
Но Китай отказался без России. А так это ещё одно региональное собрание