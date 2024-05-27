Від Індії та Бразилії на Глобальний саміт миру поїдуть молодші чиновники, - Bloomberg

Індія та Бразилія не відправлятимуть лідерів на Глобальний саміт миру, наразі розглядають можливість відправки молодших чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.

"Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів узяти участь у саміті, але Москва активно намагається зірвати участь ключових держав. Бразилія та Індія розглядають ідею надіслати дрібніших чиновників", - йдеться в повідомленні.

Водночас від Китаю на Глобальний саміт миру може поїхати тільки високопоставлений державний службовець.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що країна візьме участь у Глобальному саміті миру.

ЗМІ також повідомляли, що лідери ПАР та Бразилії не братимуть участь у саміті миру.

Водночас Китай і Бразилія поділяють спільну позицію щодо політичного врегулювання російсько-української війни й підтримують проведення Глобального саміту миру за рівноправної участі всіх сторін, включаючи Росію.

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