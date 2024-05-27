От Индии и Бразилии на Глобальный саммит мира поедут младшие чиновники, - Bloomberg

Индия и Бразилия не будут отправлять лидеров на Глобальный саммит мира, сейчас рассматривают возможность отправки младших чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg.

"Президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров принять участие в саммите, но Москва активно пытается сорвать участие ключевых государств. Бразилия и Индия рассматривают идею прислать более мелких чиновников", - говорится в сообщении.

В то же время от Китая на Глобальный саммит мира может поехать только высокопоставленный государственный служащий.

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Глобальный саммит мира

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет участие в Глобальном саммите мира.

СМИ также сообщали, что лидеры ЮАР и Бразилии не будут участвовать в саммите мира.

В то же время Китай и Бразилия разделяют общую позицию по политическому урегулированию российско-украинской войны и поддерживают проведение Глобального саммита мира при равноправном участии всех сторон, включая Россию.

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