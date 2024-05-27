От Индии и Бразилии на Глобальный саммит мира поедут младшие чиновники, - Bloomberg
Индия и Бразилия не будут отправлять лидеров на Глобальный саммит мира, сейчас рассматривают возможность отправки младших чиновников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg.
"Президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров принять участие в саммите, но Москва активно пытается сорвать участие ключевых государств. Бразилия и Индия рассматривают идею прислать более мелких чиновников", - говорится в сообщении.
В то же время от Китая на Глобальный саммит мира может поехать только высокопоставленный государственный служащий.
Глобальный саммит мира
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет участие в Глобальном саммите мира.
СМИ также сообщали, что лидеры ЮАР и Бразилии не будут участвовать в саммите мира.
В то же время Китай и Бразилия разделяют общую позицию по политическому урегулированию российско-украинской войны и поддерживают проведение Глобального саммита мира при равноправном участии всех сторон, включая Россию.
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Який сенс цього саміту миру, якщо Україна в бета-позиції. А росії в Альфа-позиції, дякуючи нашими західним тормозам-партнерам.
Таке враження, щоб ПОТУЖНО побазікати.
https://www.youtube.com/watch?v=gicm0Y2RrCE Сергей Ауслендер. Техническое поражение Израиля в информационной войне
Коротко: поки Ізраїль вважав себе правим за замовчанням і тому мовчав, терористи верещали про бомбьожку мірних жітєлєй Гази на увесь світ. Результат - рішення Міжнародного суду щодо зупинки наступу ЦАХАЛ в Рафіаху, визнання Палестини в ООН, ордени МКС на арешт ізраїльських високопосадовців.
Там ще був випуск Ауслендера про злам юридичної системи Заходу як елемент цієї операції, але то окрема тема.
І так, Байден, це тобі, паскудо, не "хитрожопий обамівський посіпака", а людина, яка якнайбільше зробила для того, щоб Україна хоча б встояла!
1. Обсудить ядерную безопасность.
2. Обсудить международную продовольственную безопасность.
3. Обмен военнопленными.
P.S вопрос войны подниматься не будет
"Безальтернативный мирный план" вычеркнут. Он вообще не обсуждается.
На саммите в Швейцарии не будет обсуждаться украинская модель окончания войны, основное "меню" от украинской стороны - это вторичные вопросы энергетической и продовольственной безопасности.
При этом КНР сумела отколоть Глобальный Юг, из-за чего "саммит" из глобального превращается в региональный.
Из-за изменения статуса саммита Вашингтон съезжает с темы, и Байден сообщает, что во время саммита будет собирать деньги на предвыборную кампанию в Голливуде.
Высокое представительство США обвалилось.
Остаётся "европейский блок" с некоторыми уточнениями. Плюс Индия как противник Китая в регионе.
Пекин попытается разыграть альтернативную партию, взяв на себя роль модератора саммита. Если КНР сможет пролоббировать себя в качестве модератора, на саммит прибудут представители Глобального Юга. Но уже на стороне Пекина, что не в пользу свободного мира.
"Формула мира" Зеленского так и не будет обсуждаться. Пекин также отвергнет российские требования по окончанию войны.
В итоге увидим пекино-стамбульский план мира.
Но такой формат саммита уже не нужен Украине, потому что это дискуссия о судьбе Украины без учёта позиции самой Украины.
Так или иначе дипломатическая миссия МИД Украины, а также Офиса Президента провалены. С начала года отвалился весь Глобальный Юг, ради позиции которого саммит и собирался не на региональном, а на глобальном уровне.
P. S. А если серьезно - абсолютно плевать кто от них приедет.
Задумка была (не срослось) глобальный саммит, с участием т.н глобального Юга.
Но Китай отказался без России. А так это ещё одно региональное собрание