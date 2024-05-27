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От Индии и Бразилии на Глобальный саммит мира поедут младшие чиновники, - Bloomberg

Бразилія та Індія відправлять на Глобальний саміт миру молодших чиновників

Индия и Бразилия не будут отправлять лидеров на Глобальный саммит мира, сейчас рассматривают возможность отправки младших чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg.

"Президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров принять участие в саммите, но Москва активно пытается сорвать участие ключевых государств. Бразилия и Индия рассматривают идею прислать более мелких чиновников", - говорится в сообщении.

В то же время от Китая на Глобальный саммит мира может поехать только высокопоставленный государственный служащий.

Читайте: Для Украины важно участие Бразилии в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Глобальный саммит мира

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет участие в Глобальном саммите мира.

СМИ также сообщали, что лидеры ЮАР и Бразилии не будут участвовать в саммите мира.

В то же время Китай и Бразилия разделяют общую позицию по политическому урегулированию российско-украинской войны и поддерживают проведение Глобального саммита мира при равноправном участии всех сторон, включая Россию.

Также читайте: Крупнейшие импортеры российского угля резко сократили его закупки

Автор: 

Бразилия (304) Индия (404) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+10
Поіде старшии помічник молодшого конюха
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27.05.2024 11:03
+9
Якщо від України буде присутнім завгосп, то нічого дивного...
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27.05.2024 11:10
+9
тут треба насамперед за все "дякувати" зе-яненлоху оманському, героюбоневтіку та усій його злодійській камарілії з дермаків, подоляків, стефанкучів, арахімій в тд.тп. !!!



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27.05.2024 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Поіде старшии помічник молодшого конюха
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27.05.2024 11:03 Ответить
Україну ніхто не поважає зараз, Україна відступає на фронті. Ніхто у світі наших політиків не сприймає серйозно.

Який сенс цього саміту миру, якщо Україна в бета-позиції. А росії в Альфа-позиції, дякуючи нашими західним тормозам-партнерам.

Таке враження, щоб ПОТУЖНО побазікати.
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27.05.2024 11:08 Ответить
тут треба насамперед за все "дякувати" зе-яненлоху оманському, героюбоневтіку та усій його злодійській камарілії з дермаків, подоляків, стефанкучів, арахімій в тд.тп. !!!



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27.05.2024 11:19 Ответить
Це неподобство, бо з нашої сторони поїде найголовніший завгосп країни ...
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27.05.2024 12:08 Ответить
Ми всі, затримавши подих, слідкуємо за цією епохальною подією...
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27.05.2024 11:05 Ответить
Сцаміт так Сцаміт...хочь прибиральникі, але повинні визнати 🤡 легітимним
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27.05.2024 11:05 Ответить
Для тих, хто вважає, що саміт миру - безглузда витівка.
https://www.youtube.com/watch?v=gicm0Y2RrCE Сергей Ауслендер. Техническое поражение Израиля в информационной войне
Коротко: поки Ізраїль вважав себе правим за замовчанням і тому мовчав, терористи верещали про бомбьожку мірних жітєлєй Гази на увесь світ. Результат - рішення Міжнародного суду щодо зупинки наступу ЦАХАЛ в Рафіаху, визнання Палестини в ООН, ордени МКС на арешт ізраїльських високопосадовців.
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27.05.2024 11:06 Ответить
от тільки рішення МКС видати ордер на арешт Нетаньяху- це результат не програшу Ізраїлю в інформаційній війні, а це результати роботи цапів чи китайців, які через Рамафосу подали позов в МКС на Нетаньяху.
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27.05.2024 11:20 Ответить
Вся ця операція розроблялась і курувалась руснею. Не можуть чурбани в такі складні речі, а настільки передові технології інформаційних операцій є тільки у русні.
Там ще був випуск Ауслендера про злам юридичної системи Заходу як елемент цієї операції, але то окрема тема.
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27.05.2024 11:23 Ответить
ну тут так, поставили вилку - якщо на Бібі не дасте ордер, то тоді і на ху йла скасуйте ордер. кацапи лізуть у всі щілини. от тільки це їм ні куя вже не допоможе, або залишаться ізгоями, або розпадуться як совок.
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27.05.2024 11:50 Ответить
Але до того бід нароблять цілу купу.
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27.05.2024 11:52 Ответить
Вірно.Занесли зулусу парочку корзин, от він і гарцює.
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27.05.2024 12:14 Ответить
Сама військова операція в такому форматі була поразкою . Це порушення максими Сунь Цзи найкраще розбити задуми ворога і його союзи , найгріше - штурмувати фортеці . Ізраїль вибрав штурм фортеці та програв...Поки що
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27.05.2024 11:35 Ответить
Мова йде про інформаційну складову. Якщо не ліньки, можете подивитись відео, переказувати сенсу немає.
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27.05.2024 11:37 Ответить
Я модчу про наших геостратигов. Все союзы просираются и крепости даже не штурмуются а стрираются....у нас.
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27.05.2024 12:31 Ответить
Якщо від України буде присутнім завгосп, то нічого дивного...
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27.05.2024 11:10 Ответить
Від України відправлять Безуглу та Арахімію. Вибух мозку забезпечений.
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27.05.2024 11:11 Ответить
І подоляка з д'Єрьмаком. Тоді ще й жопа підгорить.
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27.05.2024 11:21 Ответить
Нахєр треба той самі миру, потрібен саміт перемоги!
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27.05.2024 11:13 Ответить
От Ирана приедет президент Раиси с куском вертолёта Bell в жопе, а от Словакии Фицо с "уткой" под жопой.
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27.05.2024 11:15 Ответить
А от Китая спецпредставитель Ван *** с толстым рашистским членом за щекой…
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27.05.2024 11:26 Ответить
Я би відправив листа всім хитрожопим поцам типу Індії або Бразилії - якщо не їде президент або премʼєр (це ж торкається і хитрожопого обамівського посіпаки Байдена) то всіх інших (помічників старшого двірника) краще не присилайте, приймати ми їх не будемо. Ми не такі багаті щоби засіляти цих «помічників» у пʼятизіркові готелі, годувати, поїти та розважати. У висновку це означатиме - по-перше що ваша країна підтримує фашистську політику плешивого гітлера-куйла, по-друге ваша країна проти мирних процесів на світовій зовнішньополітичній арені і підтримує, і підтримуватиме у майбутньому, загарбницькі імперські війни.
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27.05.2024 11:23 Ответить
А чем для них просроченный с его терористами в бусиках лучше путлера? Ну чисто объективно. И там и там два маленьких просроченных кр..здка любят диктатуру.
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27.05.2024 12:33 Ответить
Я знаю этот гитлеровский нарратив - если мы уберем руководство Украины от власти и поставим своего пророссийского то война закончится очень быстро и в Украине наступит мир и все украинцы станут руссофилами. Предваряя твой вопрос - в 73% не вхожу, мой кандидат проиграл. Во-вторых плешивого гитлера никто на форум не зовет( и по фиг какой он легитимный или нет, он лицемер, вурдалак и людоед). В третьих - а кого ты сейчас видишь на посту гаранта в Украине??? Неужели Залужного хочешь? Я только за! В четвертых - нет у нас бабок сейчас выборы проводить. В пятых - не нравится, не хочешь на фронт, сцышся от одного этого слова! Вперёд тиса тебя ждёт
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27.05.2024 12:42 Ответить
Но собственно аргументировать ты не стал)) Все перевел на гитлера и на меня. По сути еще совсем немного и для просто го украинца не будет разницы путлер или диктатор зерон.... Как кто-то правильно спросил - а за что вы именно сейчас уже воюете? И толком никто не смог ответить. Ну что бы не было тут русских с русским иром. Ну ок сейчас действительно русские с их миром вызывают тошноту и ненависть. Но это не русские у тебя собираются по закону отбирать майно и это не русские в бусики похищают людей и незаконно их удерживают. Это не русские прое...ли все полимеры и не русские держат за 800 гривен в месяц тех кого надо списать. Еще немного "мудрого" правления зерона и привет.
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27.05.2024 16:05 Ответить
Ты еще и кацап рашистский оказывается. Ну о чем мне с тобой гнида лугандоновская разговаривать? Разве не русские расстреливали украинцев в Буче разве не они тянули все что могли из домов в Херсоне и из хат в Широкино. В бутик его посадили суку… пошёл на йух гавно и сцыкун лугандоновский
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28.05.2024 00:00 Ответить
Не забудь сопли с монитора убрать истеричка.
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28.05.2024 10:42 Ответить
Штанин обоссаные поменяй а то воняет сильно
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28.05.2024 10:47 Ответить
что ж ты обсосанные штаны нюхаешь, привык обрыган?
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28.05.2024 12:59 Ответить
Так если ты, пингвин горбатый, в них, в штанах обоссаных постоянно ходишь, то все нюхают. Это ж тебе как кацапу из лугандона по йух, если раз в месяц в баню ходишь то это еще нормально, а украинцы гигиену блюдут. Помнишь песню - «по кацапськи Себастьян, по украински Фуфел». Короче, время на тебя больше тратить не буду, пошёл ты на йух еще раз, обоссавшийся конь педальный! Это все.
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28.05.2024 15:38 Ответить
Таквроде кроме тебя мышидурной никто не нюхает. Может ты еще уй нюхаешьговнед? *************
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28.05.2024 16:04 Ответить
А ось і подоляківське лайно "Sharl" вистрибнуло. Від самого початку було зрозуміло, що цей "саміт" - піар zеленськаго, бо жодного результату, окрім чергового папірця, він не принесе! Перемогу здобувають наші воїни в боях, перемога - це прапор над звільненими українськими містами і селами, а не заяви і "меморандуми" за підписами якихось завхозів!
І так, Байден, це тобі, паскудо, не "хитрожопий обамівський посіпака", а людина, яка якнайбільше зробила для того, щоб Україна хоча б встояла!
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27.05.2024 16:22 Ответить
Я сподіваюсь що хоч ти «нелайно» на відрізницю від диванних зеленчуків здобуваєш перемогу в окопах під Авдієвкою і тобі вистачає снарядів та пострілів до хаймерсів від байдена та його команди? Сподіваюсь що ти також знаєш що перемога кується на всіх фронтах і на політико-дипломатичному теж. Це саме кацапи видумали і на їх мові це і є так звана гібридна війна. Ну то відтепер ти озброєний новими знаннями. А за зєльца і його зеленчуків я не голосував, мій кандидат нажаль програв вибори. Слава ЗСУ!
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28.05.2024 00:10 Ответить
якщо Байден не хоче чи не може, то й інші не дуже будуть прагнути туди потрапити.
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27.05.2024 11:25 Ответить
У тому то і річ що це нам ніж у спину… не даремно що Байден посіпака сцикуна Обами (він був віциком в його уряді). В американських ЗМІ пишуть що вони досі «дружать родинами» і Байден по кожному важливому питанню радиться з Обамою. А Обама, у свою чергу, чорний мусловський сцикун, який все робив аби не конфліктувати з плешивим рашистським царьком і не дратувати його. Саме при Обамі був Крим і Лугандон.
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27.05.2024 11:33 Ответить
Мовою дипломатії, це ігнор саміту. Та й чого його не ігнорувати, по суті він ні про що, просто зберуться потеревенити. Це можна робити і в ООН з комунякую Гутерішем
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27.05.2024 11:40 Ответить
Так званий "міжгалактичний саміт миру" проводиться за кошти українських платників податків (проживання в швейцарських готелях+харчування), то чого б не поїхати дрібним чиновникам прогулятись до Швейцарії, результат цього саміту буде нульовий, основні гравці не приїдуть (Байден і Сі), ну прочитають ще раз програму Зеленського. У мене виникає питання, а що ми хотіли отримати від цього зібрання?
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27.05.2024 12:00 Ответить
Ти часом не з мацкви га дівчинко? Мені здається якщо в рашкі розвернули кампанію спрямовану на дискредитацію цьому форуму то крок був зроблений вірний, нехай плешивий гітлер свою репу чухає. Чого Україна хоче від саміту почитай у мережі. Чи в тебе Інтернету немає?
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27.05.2024 12:48 Ответить
У меня есть интернет. Украина хочет:
1. Обсудить ядерную безопасность.
2. Обсудить международную продовольственную безопасность.
3. Обмен военнопленными.
P.S вопрос войны подниматься не будет
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27.05.2024 14:26 Ответить
Ядерная безопасность - это Запорожская АЭС где сейчас сидят фашисты из рашки, обстрелы ракетами и дронами других АЭС на территории Украины (их у нас много, ты видать не знал? Это что не война?). Продовольственная безопасность это ситуация в Черном и Азовском морях, обстрелы и захваты судов с украинским зерном, воровство оккупантами украинского зерна из Мариуполя и портов Крыма, бомбежка портов и припортовых сооружений/оборудования Одессы и Ильичевска (это что не война?). Обмен военнопленными попавшими в плен на войне (это что по твоему не война?), положение украинских граждан на оккупированных территориях. Это только предварительная прикидка плана саммита, думаю что в процессе подготовки всплывут и другие вопросы. Ты понимаешь главную задачу саммита - показать всему миру и всем странам что рашка агрессор и оккупант, а путлер обыкновенный гитлер-фашист. Если все страны мира осудят придурков и примут об этом совместный меморандум то любой шаг государства- участника саммита в последующем влево или вправо к рашке, даст повод напоминать такой державе о саммите и подписанном его представителями меморандуме. Какой то ты инфантильный хлопчик Серьожа, не можешь сам анализировать инфу, школьник что ли???
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27.05.2024 15:21 Ответить
Наблюдаем за разворотом доски по саммиту в Швейцарии.
"Безальтернативный мирный план" вычеркнут. Он вообще не обсуждается.

На саммите в Швейцарии не будет обсуждаться украинская модель окончания войны, основное "меню" от украинской стороны - это вторичные вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

При этом КНР сумела отколоть Глобальный Юг, из-за чего "саммит" из глобального превращается в региональный.

Из-за изменения статуса саммита Вашингтон съезжает с темы, и Байден сообщает, что во время саммита будет собирать деньги на предвыборную кампанию в Голливуде.

Высокое представительство США обвалилось.

Остаётся "европейский блок" с некоторыми уточнениями. Плюс Индия как противник Китая в регионе.

Пекин попытается разыграть альтернативную партию, взяв на себя роль модератора саммита. Если КНР сможет пролоббировать себя в качестве модератора, на саммит прибудут представители Глобального Юга. Но уже на стороне Пекина, что не в пользу свободного мира.

"Формула мира" Зеленского так и не будет обсуждаться. Пекин также отвергнет российские требования по окончанию войны.

В итоге увидим пекино-стамбульский план мира.

Но такой формат саммита уже не нужен Украине, потому что это дискуссия о судьбе Украины без учёта позиции самой Украины.

Так или иначе дипломатическая миссия МИД Украины, а также Офиса Президента провалены. С начала года отвалился весь Глобальный Юг, ради позиции которого саммит и собирался не на региональном, а на глобальном уровне.
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27.05.2024 16:01 Ответить
Боже, это ужас, ганьба! Главы двух нищих стран не готовы ехать на саммит. Саммит не легитимный!!! Там не будет лидеров нищих стран. А Бурунди и Эритрея вообще не приглашены. Позор!!! Шабаш!!!
P. S. А если серьезно - абсолютно плевать кто от них приедет.
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27.05.2024 12:01 Ответить
Это далеко не нищие страны. В топе по экономическим показателям в современном мире. Другое дело, что значительная часть населения живёт бедно. Так то население, а государства у них вполне богатые и достаточно весомые в мировой экономике.
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27.05.2024 12:42 Ответить
Я не разу не читал, чтоб страна, которой плевать на своих граждан стремилась отстоять права граждан какой-нибудь демократической страны. Поэтому приезд глав таких государств мало что меняет.
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27.05.2024 14:35 Ответить
Аполитично рассуждаете. Дай бог, по глупости.
Задумка была (не срослось) глобальный саммит, с участием т.н глобального Юга.
Но Китай отказался без России. А так это ещё одно региональное собрание
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27.05.2024 14:23 Ответить
Недавно Гундосий прорік, що буде рішення по трьох вопросах. Раніше було 10 глобальних, татотаке. І взагалі - ти посилаєш тіньовика, і посилаємо канцеляристів.
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27.05.2024 12:21 Ответить
Цей саміт "миру" на х у й нікому не потрібен і глобального в нього тільки назва.
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27.05.2024 12:29 Ответить
Погодься якщо рашка так нервує через ций саміт і всіма силами хоче його зірвати, витрачаючи на це багато коштів, сил та нервів, то цей форум Україні потрібний. Про цілі саміту читай у мережі. І більш так не пиши бо на ольгінський тролізм дуже схоже
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27.05.2024 12:52 Ответить
Можливо, але я ніде не помітив щоб кацапи нервували з цього приводу. Якщо нам серуть в очі про саміт і про рашку не означа що то є так на справді.
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27.05.2024 14:01 Ответить
Путін розмовляв з китайським фюрером про цей саміт під час візиту до Пекіну - про це писала рашистськи та китайськи ЗМІ. Саме рашисти вмовили головного індуса не їхати на саміт (британські ЗМІ). Рашисти вмовили бразільєро та південно-африканського лідерів не їхати на саміт (CNN, BBC). Про цей саміт і присутність на ньому «нелегітимного зеленського» робить саміт фейковим (кожен вечір про це талдичать рашистськи мас-медіа та особлмво скабєєва, сімонян, соловьйов, кісельов та інші пропагандони). Заяви саме про ций саміт представника рашки в ООН лисого члена небензі - Це все шо вам не нерви??? Якщо б не нервували, то мовчали б у сцану ганчірочку. Чи я не правий?
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27.05.2024 15:33 Ответить
Ви черпаєте інформацію з першоджерел? Я маю на увазі Ви там були, чи може читали китайську пресу, чи хоча б кацапську?
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27.05.2024 19:58 Ответить
Англійською читаю, а агенція Сіньхуа та газета «женьмінь жібао» є і російською і англійською і іспанською і німецькою. Кацапськи мас-медіа іноді передивлюся, слухаю та читаю, щоби бути в курсі. Якщо ви вмієте аналізувати то вибрав з цього потоку інфи «середньо арифметичне» можна зрозуміти що відбувається. Хоча згодний що теж приблизно…. А шо вас так дивує? Якщо ви інших мов не знаєте то є програмні перекладачі які переведуть вам надруковані тексти з якою бажаєте мови хоч з японською або корейської, арабської або хінді…треба тільки бажання мати та займатися цією справою (інформацією) серйозно. Нажаль я технарь, а інфа це моє хобі, я аматор…
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27.05.2024 23:22 Ответить
Останнім часом мене взагалі нічого не дивує, особливо те що в українських ЗМІ. Що до аналізу, то ми живемо в світі інформаційних технологій і часто важливо не те що зроблено або навіть можливо буде зроблено, а те як воно піднесено інформативно. Тому останнім часом правду можна роздивитися тільки згодом.
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28.05.2024 09:36 Ответить
Згодний на рахунок технологій, але все ж таки, правду «згодом» чекати не хочу, хочу знати її прямо зараз (ніхто не може знати що буде завтра чи після завтра, звичайно окрім булгаківського Воланда, шуткую). Якщо цієї правди хоча б 70% - то я правий.
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28.05.2024 12:38 Ответить
Я теж багато чого хочу, але цього не достатньо. На все свій час.
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28.05.2024 12:39 Ответить
Украина сама роет себе яму этим никому не нужным саммитом! На нем могут выкатить такие условия "мира", от корым мы не сможем отказаться, либо кацапы навесят на нас ярлык агрессора, не желающего мира. Это дерьмаковая идея!
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27.05.2024 12:52 Ответить
Ты не прав, раз рашка так нерв6ичает и пытается всеми силами этот саммит сорвать значит он нам нужен. Во вторых на саммитах ничего не выкатывают и не подписывают. И что кацапы на нас навесят тоже нас не особо волнует, наше дело правое мы ни на кого не нападали и защищаем мы только свою Батькивщину. Или я не прав?
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27.05.2024 12:56 Ответить
Мне бы очень хотелось, что бы я был не прав, а ты - прав!
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27.05.2024 13:00 Ответить
Не знаю как ты в своей далекой от Украины стране, а я надежду не потерял. Я не хочу чтобы моя Батькивщина легла под плешивого гитлера, залезла в рашистское гавняное болото под подбородок и сидела там вместе с кацапами и не квакала, при этом украинцы потеряли бы все свои свободы, которые итак дались нам нелегко.
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27.05.2024 15:38 Ответить
 
 