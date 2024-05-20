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Новости
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Индия примет участие в Глобальном саммите мира, - Моди

Індія братиме участь у Саміті миру

Индия примет участие в Саммите мира, который летом 2024 года состоится в Швейцарии.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью агентству PTI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития", - заявил премьер-министр Нарендра Моди, ссылаясь на приглашение принять участие во встрече Группы семи и Саммите мира в Швейцарии.

Пока что это единственная крупная страна с "глобального юга", которая подтвердила участие в Саммите мира.

Читайте: Зеленский: Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

По данным СМИ, лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны.

Автор: 

Индия (404) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+4
Це чудово. Це представники найбільшого населення планети і уже 5 економіки
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20.05.2024 14:46
+4
Індія можливо й зацікавлена в Україні.
В україні буде страшенний дефіцит робочих. бо тисячі українців виїхали, сотні тисяч загинули на війні. і загинуть ще...
І наша ***** влада напре в Україну свю цю імпортну пи*доту...
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20.05.2024 14:49
+2
Заберемо.
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20.05.2024 15:45
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Правила форума Совет форумчан
Це чудово. Це представники найбільшого населення планети і уже 5 економіки
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20.05.2024 14:46 Ответить
Індія можливо й зацікавлена в Україні.
В україні буде страшенний дефіцит робочих. бо тисячі українців виїхали, сотні тисяч загинули на війні. і загинуть ще...
І наша ***** влада напре в Україну свю цю імпортну пи*доту...
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20.05.2024 14:49 Ответить
31 000
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20.05.2024 15:46 Ответить
ага, українські втрати мінімальні, втрати росіян удесятеро більше, але для утримання лінії необхідно ще 500000 солдатів.
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20.05.2024 15:50 Ответить
Це добре головне це щоб Китай, Індія, Сша, Британія, Франція та Німеччина взяли участь... тоді можливо вироблять якусь дорожню карту...
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20.05.2024 14:55 Ответить
так все рівно. рашка не відмовиться від того що у свій папірець, який називають конституцією, внесли. Бо "насєлєніе" не поймєт.
Щоб там не виробили, але поки в рашці фашистський режим, наші території вони не віддадуть під жодним примусом
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20.05.2024 14:58 Ответить
Заберемо.
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20.05.2024 15:45 Ответить
як записала так і випише, на "население" насруть як завжди
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20.05.2024 15:56 Ответить
внесення наших областей в кацапську конституцію, це як бетонна загорожа для перемовин, це відрізало шлях
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20.05.2024 18:16 Ответить
Запамʼятай !
коли збирається саміт миру значить буде війна
коли збирається саміт війни значить буде мир
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20.05.2024 14:59 Ответить
Індій, а не Індія (Коля Котлєта): https://x.com/hochu_dodomu/status/1792518871619924069
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20.05.2024 15:32 Ответить
Контрнаступ-Абрамси-F16-Глобальний саміт миру...
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20.05.2024 15:38 Ответить
Це дуже, дуже гарна новина! Сподівався що Моді зробить крок на противагу Сі, та ще їбанашкам бразильско-ЮАРівським! Хоча сам форум це бздюра в калюжу
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20.05.2024 18:14 Ответить
 
 