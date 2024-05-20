Индия примет участие в Глобальном саммите мира, - Моди
Индия примет участие в Саммите мира, который летом 2024 года состоится в Швейцарии.
Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью агентству PTI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития", - заявил премьер-министр Нарендра Моди, ссылаясь на приглашение принять участие во встрече Группы семи и Саммите мира в Швейцарии.
Пока что это единственная крупная страна с "глобального юга", которая подтвердила участие в Саммите мира.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
По данным СМИ, лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны.
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В україні буде страшенний дефіцит робочих. бо тисячі українців виїхали, сотні тисяч загинули на війні. і загинуть ще...
І наша ***** влада напре в Україну свю цю імпортну пи*доту...
Щоб там не виробили, але поки в рашці фашистський режим, наші території вони не віддадуть під жодним примусом
коли збирається саміт миру значить буде війна
коли збирається саміт війни значить буде мир