Индия примет участие в Глобальном саммите мира, - Моди

Индия примет участие в Саммите мира, который летом 2024 года состоится в Швейцарии.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью агентству PTI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития", - заявил премьер-министр Нарендра Моди, ссылаясь на приглашение принять участие во встрече Группы семи и Саммите мира в Швейцарии.

Пока что это единственная крупная страна с "глобального юга", которая подтвердила участие в Саммите мира.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

По данным СМИ, лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны.