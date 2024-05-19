Зеленский: Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира вместе составят план действий по трем пунктам: свободное судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому информагентству AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

По словам президента, пункт о свободном судоходстве предусматривает защиту портовой инфраструктуры, пищевую безопасность для всего мира и развитие экономики Украины. Также во время саммита будут обсуждать ядерную и энергетическую безопасность, чтобы остановить удары по критической инфраструктуре. И третий пункт - обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

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"Если мы выйдем с Саммита с этими тремя шагами, с согласованием в большинстве стран этих позиций, это будет говорить, что дальше Россия их не будет блокировать, а мы будем разрабатывать с теми или иными странами на техническом уровне уже пошаговый, очень подробный план каждого из этих пунктов", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готова к диалогу со всеми государствами, которые поддерживают ее территориальную целостность. Поэтому президент и его команда активно работают над привлечением к участию в Саммите представителей Глобального Юга. Ведь для Китая очень важна ядерная безопасность, для Африки и Азии - продовольственная, для арабского мира - обмен пленными.

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"Даже если они видят мир по-другому, важно работать над тем, чтобы их привлечь, потому что они имеют влияние. Любое: оборонное - на уровне торговли оружием, где-то - экономическое. Они имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран с нашей стороны - со стороны окончания войны, - тем больше придется России считаться также", - подчеркнул президент.