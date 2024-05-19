Зеленский: Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам
Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира вместе составят план действий по трем пунктам: свободное судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому информагентству AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
По словам президента, пункт о свободном судоходстве предусматривает защиту портовой инфраструктуры, пищевую безопасность для всего мира и развитие экономики Украины. Также во время саммита будут обсуждать ядерную и энергетическую безопасность, чтобы остановить удары по критической инфраструктуре. И третий пункт - обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.
"Если мы выйдем с Саммита с этими тремя шагами, с согласованием в большинстве стран этих позиций, это будет говорить, что дальше Россия их не будет блокировать, а мы будем разрабатывать с теми или иными странами на техническом уровне уже пошаговый, очень подробный план каждого из этих пунктов", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина готова к диалогу со всеми государствами, которые поддерживают ее территориальную целостность. Поэтому президент и его команда активно работают над привлечением к участию в Саммите представителей Глобального Юга. Ведь для Китая очень важна ядерная безопасность, для Африки и Азии - продовольственная, для арабского мира - обмен пленными.
"Даже если они видят мир по-другому, важно работать над тем, чтобы их привлечь, потому что они имеют влияние. Любое: оборонное - на уровне торговли оружием, где-то - экономическое. Они имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран с нашей стороны - со стороны окончания войны, - тем больше придется России считаться также", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=========
Сурьйозно? Ось ухвалять, наприклад, рішення обміну всіх військовополонених, і кацапи відразу на всіх копитах поскачуть виконувати?
Але Зеленський і його банда москальських прихвостнів примудряються пересрати все.
Якщо на цьому саміті вилізе рило Єрмака - вимикай світло, зливай мастило.
Весь світ знає що це за гнида, завдяки публікаціям у європейських і американських ЗМІ.
Пропозиції України розподілені по 10 пунктахhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83#cite_note-4 [4] :
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Радіаційна та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 ядерна безпека .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Продовольча безпека .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Енергетична безпека .Звільнення всіх https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 полонених і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортованих (в тому числі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_2022 викрадених українських дітей ).Виконання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статуту ООН і відновлення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності України та світового порядку.Виведення російських військ і припинення бойових дій.Повернення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C справедливості .Протидія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 екоциду .Недопущення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F ескалації .Фіксація закінчення війни.
На саміт - маніт.
Притягує, як магніт,
Збиває на манівці
З дороги до Перемоги .
Зраді - радіє, бо буде "мир",
Бо буде смерть для його ворогів.
А він, як стерв'ятник , буде дз'обати тіла, померлих і живих героїв, нашої землі і знову звати гієну мерзенну зі сходу.