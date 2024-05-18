Зеленський: Україна очікує, що учасники Саміту миру складуть план дій щодо трьох пунктів

Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю французькому інформагентству AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Президента.

За словами Президента, пункт про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки України. Також під час саміту обговорюватимуть ядерну й енергетичну безпеку, щоб зупинити удари по критичній інфраструктурі. І третій пункт – обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.

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"Якщо ми вийдемо із Саміту з цими трьома кроками, з погодженням у більшості країн цих позицій, це говоритиме, що далі Росія їх не блокуватиме, а ми розроблятимемо з тими чи іншими країнами на технічному рівні вже покроковий, дуже докладний план кожного із цих пунктів", – підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна готова до діалогу з усіма державами, які підтримують її територіальну цілісність. Тому Президент і його команда активно працюють над залученням до участі в Саміті представників Глобального Півдня. Адже для Китаю дуже важлива ядерна безпека, для Африки й Азії – продовольча, для арабського світу – обмін полоненими.

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"Навіть якщо вони бачать світ по-іншому, важливо працювати над тим, щоб їх залучити, тому що вони мають вплив. Будь-який: оборонний – на рівні торгівлі зброєю, десь – економічний. Вони мають вплив на Росію. І що більше таких країн з нашого боку – з боку закінчення війни, – то більше доведеться Росії зважати також", – наголосив Президент.