Зеленський: Україна очікує, що учасники Саміту миру складуть план дій щодо трьох пунктів
Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю французькому інформагентству AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Президента.
За словами Президента, пункт про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки України. Також під час саміту обговорюватимуть ядерну й енергетичну безпеку, щоб зупинити удари по критичній інфраструктурі. І третій пункт – обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.
"Якщо ми вийдемо із Саміту з цими трьома кроками, з погодженням у більшості країн цих позицій, це говоритиме, що далі Росія їх не блокуватиме, а ми розроблятимемо з тими чи іншими країнами на технічному рівні вже покроковий, дуже докладний план кожного із цих пунктів", – підкреслив Зеленський.
За його словами, Україна готова до діалогу з усіма державами, які підтримують її територіальну цілісність. Тому Президент і його команда активно працюють над залученням до участі в Саміті представників Глобального Півдня. Адже для Китаю дуже важлива ядерна безпека, для Африки й Азії – продовольча, для арабського світу – обмін полоненими.
"Навіть якщо вони бачать світ по-іншому, важливо працювати над тим, щоб їх залучити, тому що вони мають вплив. Будь-який: оборонний – на рівні торгівлі зброєю, десь – економічний. Вони мають вплив на Росію. І що більше таких країн з нашого боку – з боку закінчення війни, – то більше доведеться Росії зважати також", – наголосив Президент.
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Сурьйозно? Ось ухвалять, наприклад, рішення обміну всіх військовополонених, і кацапи відразу на всіх копитах поскачуть виконувати?
Але Зеленський і його банда москальських прихвостнів примудряються пересрати все.
Якщо на цьому саміті вилізе рило Єрмака - вимикай світло, зливай мастило.
Весь світ знає що це за гнида, завдяки публікаціям у європейських і американських ЗМІ.
Пропозиції України розподілені по 10 пунктахhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83#cite_note-4 [4] :
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Радіаційна та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 ядерна безпека .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Продовольча безпека .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Енергетична безпека .Звільнення всіх https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 полонених і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортованих (в тому числі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_2022 викрадених українських дітей ).Виконання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статуту ООН і відновлення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності України та світового порядку.Виведення російських військ і припинення бойових дій.Повернення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C справедливості .Протидія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 екоциду .Недопущення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F ескалації .Фіксація закінчення війни.
На саміт - маніт.
Притягує, як магніт,
Збиває на манівці
З дороги до Перемоги .
Зраді - радіє, бо буде "мир",
Бо буде смерть для його ворогів.
А він, як стерв'ятник , буде дз'обати тіла, померлих і живих героїв, нашої землі і знову звати гієну мерзенну зі сходу.