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Індія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Моді

Індія братиме участь у Саміті миру

Індія візьме участь у Саміті миру, який влітку 2024 року відбудеться у Швейцарії.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді в інтерв'ю агентству PTI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - заявив прем’єр-міністр Нарендра Моді, посилаючись на запрошення взяти участь у зустрічі Групи семи та Саміті миру у Швейцарії.

Поки що це єдина велика країна з "глобального півдня", яка підтвердила участь у Саміті миру.

Також читайте: Зеленський: Україна очікує, що учасники Саміту миру складуть план дій щодо трьох пунктів

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

За даними ЗМІ, лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що на Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни.

Автор: 

Індія (667) Нарендра Моді (47) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+4
Це чудово. Це представники найбільшого населення планети і уже 5 економіки
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20.05.2024 14:46
+4
Індія можливо й зацікавлена в Україні.
В україні буде страшенний дефіцит робочих. бо тисячі українців виїхали, сотні тисяч загинули на війні. і загинуть ще...
І наша ***** влада напре в Україну свю цю імпортну пи*доту...
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20.05.2024 14:49
+2
Заберемо.
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20.05.2024 15:45
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Це чудово. Це представники найбільшого населення планети і уже 5 економіки
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20.05.2024 14:46 Відповісти
Індія можливо й зацікавлена в Україні.
В україні буде страшенний дефіцит робочих. бо тисячі українців виїхали, сотні тисяч загинули на війні. і загинуть ще...
І наша ***** влада напре в Україну свю цю імпортну пи*доту...
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20.05.2024 14:49 Відповісти
31 000
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20.05.2024 15:46 Відповісти
ага, українські втрати мінімальні, втрати росіян удесятеро більше, але для утримання лінії необхідно ще 500000 солдатів.
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20.05.2024 15:50 Відповісти
Це добре головне це щоб Китай, Індія, Сша, Британія, Франція та Німеччина взяли участь... тоді можливо вироблять якусь дорожню карту...
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20.05.2024 14:55 Відповісти
так все рівно. рашка не відмовиться від того що у свій папірець, який називають конституцією, внесли. Бо "насєлєніе" не поймєт.
Щоб там не виробили, але поки в рашці фашистський режим, наші території вони не віддадуть під жодним примусом
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20.05.2024 14:58 Відповісти
Заберемо.
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20.05.2024 15:45 Відповісти
як записала так і випише, на "население" насруть як завжди
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20.05.2024 15:56 Відповісти
внесення наших областей в кацапську конституцію, це як бетонна загорожа для перемовин, це відрізало шлях
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20.05.2024 18:16 Відповісти
Запамʼятай !
коли збирається саміт миру значить буде війна
коли збирається саміт війни значить буде мир
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20.05.2024 14:59 Відповісти
Індій, а не Індія (Коля Котлєта): https://x.com/hochu_dodomu/status/1792518871619924069
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20.05.2024 15:32 Відповісти
Контрнаступ-Абрамси-F16-Глобальний саміт миру...
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20.05.2024 15:38 Відповісти
Це дуже, дуже гарна новина! Сподівався що Моді зробить крок на противагу Сі, та ще їбанашкам бразильско-ЮАРівським! Хоча сам форум це бздюра в калюжу
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20.05.2024 18:14 Відповісти
 
 