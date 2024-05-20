Індія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Моді

Індія візьме участь у Саміті миру, який влітку 2024 року відбудеться у Швейцарії.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді в інтерв'ю агентству PTI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - заявив прем’єр-міністр Нарендра Моді, посилаючись на запрошення взяти участь у зустрічі Групи семи та Саміті миру у Швейцарії.

Поки що це єдина велика країна з "глобального півдня", яка підтвердила участь у Саміті миру.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

За даними ЗМІ, лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що на Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни.