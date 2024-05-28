Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру, - Стано
Дії РФ, яка намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, свідчать про те, що Путін боїться саміту.
Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За його словами, Євросоюз підтримує ідею Глобального саміту миру, тому що "бачить в ньому джерело натхнення для майбутнього мирного процесу".
Стано розповів, що ЄС інтенсивно працює з партнерами по всьому світу, щоб забезпечити найширше можливе представництво на події.
"Спроба підірвати ефективність саміту паралельними заходами - це лише показує те, як Путін боїться саміту", - сказав речник.
"Це важлива подія ми працюємо з партнерами з України, зі Швейцарією та іншими, щоб забезпечити найвищий рівень представництва та найбільшу можливу кількість країн, які беруть у цьому участь. Для нас це мирна подія року, дуже важлива для України, ми продовжуватимемо працювати для її успіху", - підсумував Стано.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.
Будь ласка, зачекайте...
Рутинна операція з руйнування союзів.
в чемоданчик
Це неправда. Шляхів досягнення миру там не шукатимуть. Зовсім.
> Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру .
І як це речення узгоджується з попереднім??
Мільйони людей читають це все і думають "нас що, вважають всіх ідіотами"?
Петер, дорогий ви наш словак і до речі непоганий політик. Зрозумійте путін вже нічого не боїться, НІЧОГО. Він як криса, яку загнали в глухий кут, стара криса, якій вже втрачати нічого, як лікар це я вам обіцяю, цей психопат піде на все. Пробачте мені, як на мене, чхати на цей саміт зелупні хотіли всі, і не тільки путін. Команда ЗЕ захотіла підробити трішечки грішви по халявному...
пустопорожніх балачок?
пуйло за два дні перемовин з китаєм, іраном та півн. кореєю матиме більше наявних результатів у вигляді зброї....
Він боїться що війська країн НАТО увійдуть в Україну! Саме тому зе-д'єрмаки і нехочуть звертатися з таким проханням.
додав вслід за дєрьмаком його потужний прислужка.