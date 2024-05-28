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Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру, - Стано

Путін боїться саміту миру, заявили в ЄС

Дії РФ, яка намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, свідчать про те, що Путін боїться саміту.

Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, Євросоюз підтримує ідею Глобального саміту миру, тому що "бачить в ньому джерело натхнення для майбутнього мирного процесу".

Стано розповів, що ЄС інтенсивно працює з партнерами по всьому світу, щоб забезпечити найширше можливе представництво на події.

"Спроба підірвати ефективність саміту паралельними заходами - це лише показує те, як Путін боїться саміту", - сказав речник.

"Це важлива подія ми працюємо з партнерами з України, зі Швейцарією та іншими, щоб забезпечити найвищий рівень представництва та найбільшу можливу кількість країн, які беруть у цьому участь. Для нас це мирна подія року, дуже важлива для України, ми продовжуватимемо працювати для її успіху", - підсумував Стано.

Читайте: Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн, - Зеленський

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Також читайте: Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн, - Зеленський

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Топ коментарі
+9
Ніх... він не боїться. Знає, що далі стурбованості, занепокоєності та чергових закликів "за все хороше проти всього поганого" цей саміт не піде.
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28.05.2024 14:39
+6
саміт миру це по ходу як будпештський меморандум або " Міньск"1;2: поки ракети не понуть прилітати по містам кацапстану ніякого миру або перемоги не буде.
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28.05.2024 14:43
+4
Нічого він не боїться.
Рутинна операція з руйнування союзів.
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28.05.2024 14:33
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Нічого він не боїться.
Рутинна операція з руйнування союзів.
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28.05.2024 14:33 Відповісти
Безстрашний путін це щось нове. І що, він на передову також їздить скликати ставку ?
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28.05.2024 15:25 Відповісти
Ні "ставка" "передова" це щось тхне піаром від 95квартала
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28.05.2024 16:47 Відповісти
Тварюка кремлівська своєі тіні боіться і навить нужду справляє
в чемоданчик
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28.05.2024 14:39 Відповісти
Можна тільки додати, що це почуття воно відчуває, зі свого кінченого, рахітного дитинства! (,
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28.05.2024 14:43 Відповісти
Ніх... він не боїться. Знає, що далі стурбованості, занепокоєності та чергових закликів "за все хороше проти всього поганого" цей саміт не піде.
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28.05.2024 14:39 Відповісти
> Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Це неправда. Шляхів досягнення миру там не шукатимуть. Зовсім.

> Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру .

І як це речення узгоджується з попереднім??

Мільйони людей читають це все і думають "нас що, вважають всіх ідіотами"?
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28.05.2024 14:41 Відповісти
саміт миру це по ходу як будпештський меморандум або " Міньск"1;2: поки ракети не понуть прилітати по містам кацапстану ніякого миру або перемоги не буде.
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28.05.2024 14:43 Відповісти
Все що не робиться, а ця подія, має величезну роль, на сьогоднішньому етапі, робиться для перемоги ЗСУ!, так що не -- парься вася.
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28.05.2024 15:08 Відповісти
Для ЗСУ вже все зробили 17 боевих генералів зняли на чолі з лалужним і хто ? буратіно коломойского зеленський на чолі з торговцем півними кіосками дермаком. Заслуги - трижди ухилянт, без війсковой освіти, без знань міжнарродних відносин і політики, яке ніде ніколи не служила своему народу а тільки оскорбляла його і оцей саміт це якийсь піар від буратіно що він щось решае.
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28.05.2024 16:59 Відповісти
Потрібний союз притидії фашизму в Європі з чіткою програмою і планом військових дій, а не оцей сцикливий фарс "стурбованих" втратою прибутків капіталістів...
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28.05.2024 14:51 Відповісти
Цитата: "Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру", зараз пердону.
Петер, дорогий ви наш словак і до речі непоганий політик. Зрозумійте путін вже нічого не боїться, НІЧОГО. Він як криса, яку загнали в глухий кут, стара криса, якій вже втрачати нічого, як лікар це я вам обіцяю, цей психопат піде на все. Пробачте мені, як на мене, чхати на цей саміт зелупні хотіли всі, і не тільки путін. Команда ЗЕ захотіла підробити трішечки грішви по халявному...
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28.05.2024 15:04 Відповісти
чого там боятись?

пустопорожніх балачок?

пуйло за два дні перемовин з китаєм, іраном та півн. кореєю матиме більше наявних результатів у вигляді зброї....
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28.05.2024 15:04 Відповісти
Кого він боїться, збіговище балакунів?
Він боїться що війська країн НАТО увійдуть в Україну! Саме тому зе-д'єрмаки і нехочуть звертатися з таким проханням.
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28.05.2024 15:06 Відповісти
До речі що мішає це зробити? Чому коняка лавров розмахувала бамажкой ягуковоща ввести війска росії в доказ захоплення частини країни? То тре просити ввести війська НАТО, щоб визволити ту частину країни, яку захопили рашисти
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28.05.2024 15:10 Відповісти
"- і мене теж! "
додав вслід за дєрьмаком його потужний прислужка.
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28.05.2024 15:17 Відповісти
***** боїться, Байден боїться , цінь пінь теж боїться.Якогось ""зеленого страхополоха" для світу придумало рашистське фсбе,котре втілює агент "козирний" і яке не принесе миру для України .не зупинитькровопролиття і вбивство українців.не добавить озброєння і т.д. Але єдине що принесе-"а по3,14здіти можна ?@Будь ласка-3,14стякайте
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28.05.2024 15:49 Відповісти
 
 