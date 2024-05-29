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Австралія (415) Зеленський (22429) Глобальний саміт миру (278)

Австралія готова бути на Глобальному саміті миру, - Зеленський

Австралія буде на саміті миру

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував Прем’єр-міністра про поточні спроби Росії розширити війну та наші нагальні оборонні потреби для протистояння агресору.

Крім того, обговорили майбутній Саміт миру й потребу заохотити якомога більшу кількість країн з усього світу взяти в ньому участь. Дуже ціную готовність Австралії бути на Саміті" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру, - Стано

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Також читайте: США будуть на Глобальному саміті миру, про участь Байдена конкретної інформації немає, - Білий дім

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Топ коментарі
+3
Немає простроченому чим зайнятися-іди у відставку
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29.05.2024 14:57
+3
Зєля, певне, себе асоціює з якимось бойовим таким створінням, але веде себе як півень-неформал, у якого не все нормально з орієнтацією,- замість бойового ку-ку-рі-ку, видає таке собі куд-кудах, наче курка, яка знесла яйце і вважає за потрібне сповістити весь сільський закуток, де знаходиться її курник про цю епохальну, як на її курячі мізки подію🤔🧐😁 Так і цей майстер хєрової гри на роялі, квохче при кожному випадку про те хто приїде на типу глобальний самміт миру... А от на скільки він глобальний і хто приїде,- побачимо, щоб не вийшло, як кажуть - розбіг на рубль, стрибок на копійку і на виході нуль😝😝😝😝😜🤪
Та, не зважаючи на цей цирк, - слава Україні, путін *****, а раша-параша йде за рюзьге кааарабльом 🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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29.05.2024 15:05
+2
Міру мір! будуть скандувати?
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29.05.2024 15:02
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Дермак так сказав? чи офіційні особи Австралії...клоун)))
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29.05.2024 14:45 Відповісти
Це шо - кожну краіну потрібно вбовтувати - а самим ім нах потрібно
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29.05.2024 14:53 Відповісти
Немає простроченому чим зайнятися-іди у відставку
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29.05.2024 14:57 Відповісти
Міру мір! будуть скандувати?
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29.05.2024 15:02 Відповісти
Зєля, певне, себе асоціює з якимось бойовим таким створінням, але веде себе як півень-неформал, у якого не все нормально з орієнтацією,- замість бойового ку-ку-рі-ку, видає таке собі куд-кудах, наче курка, яка знесла яйце і вважає за потрібне сповістити весь сільський закуток, де знаходиться її курник про цю епохальну, як на її курячі мізки подію🤔🧐😁 Так і цей майстер хєрової гри на роялі, квохче при кожному випадку про те хто приїде на типу глобальний самміт миру... А от на скільки він глобальний і хто приїде,- побачимо, щоб не вийшло, як кажуть - розбіг на рубль, стрибок на копійку і на виході нуль😝😝😝😝😜🤪
Та, не зважаючи на цей цирк, - слава Україні, путін *****, а раша-параша йде за рюзьге кааарабльом 🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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29.05.2024 15:05 Відповісти
Вангую, що зелений виродок за сутки до цього саміту зморозить таку діч, що половина присутніх не захоче потім в одному кадрі з ним знаходитись. Воно так вже на саміт НАТО їздило. Це може зірвати план виродка зробити якнайбільше гарних селфі зі світовими політиками для підтвердження своєї просроченної легітимності. А українці отримають чергову порцію всесвітнього позору.
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29.05.2024 15:45 Відповісти
А ОМАН?
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29.05.2024 15:44 Відповісти
Если би в Україні були письменники як у Словакії, то було би свято.
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29.05.2024 15:49 Відповісти
А Антарктида буде? Чи Дикий дарма пінгвінів підгодовував?
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29.05.2024 17:32 Відповісти
Вова Зеленський аж дупу собі виварачує наїзнанку, ак хоче заморозити війну і хоч щось виконати з договорів в Омані з Патрушевим.
Південь здав, ЗАЕС у кацапів, заморозка це означає півдню України долю Донбасу ....
КРАЩЕ ВЖЕ ВІЙСЬКА НАТО в Україні ніж заморозка війни.
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29.05.2024 17:58 Відповісти
Всі боневтіка переваги на виборах розвіялись наче дим ... його мрій. Припинив війну , не втратив території, як Порошенко , збудував країну мрій без бідності !!! Повний банкрут. Залишилось кулю в лоб !
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29.05.2024 18:40 Відповісти
Громадянин зелєнскаВая надуває щоки. Начебто він президент. Тоді я Генсек ООН. Тепер я хочу побачити цей Саміт. Як його пронесуть. Щоб щоки (які нажрав Мівіною у бункері) запали. Грудь кАлєсом втягнув наче живіт після Голодомору (який воно осміяло). Воно носить воду у друшлаку, і запевняє українців, що ця його ідея саміту чогось варта. І змінить світоустрій за його сценарієм. Як ще його переконати, якщо від саміту отримаємо дірку від бублика, то це його вирок -йди нарешті геть з України.
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29.05.2024 18:36 Відповісти
 
 