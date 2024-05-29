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Байден (2855) США (20990) Глобальний саміт миру (278)

США будуть на Глобальному саміті миру, про участь Байдена конкретної інформації немає, - Білий дім

байден,джо

Сполучені штати будуть представлені на Глобальному саміті миру, проте наразі немає інформації, чи братиме участь Джо Байден.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт", - сказала речниця.

Водночас вона заявила, що не має конкретної інформації про участь Байдена у Глобальному саміті миру

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - додала Жан-П'єр.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байдена не буде на Саміті миру.

Читайте: Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру, - Стано

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Байден схаменись, не доводь чоловіка скумбрії до тупцяння ніжками та утирань сльозинок чліном дЄрмака.
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29.05.2024 11:39 Відповісти
Я б більше переживав не за присутність Байдена, а за те, щоб Вова вчергове не влаштував там якогось перфомансу, як в Вільнюсі.
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29.05.2024 11:43 Відповісти
Вова потужно прийде у військовій майці і берцях, без головного убору, як ніби тільки з окопу.
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29.05.2024 11:49 Відповісти
Головне, щоб ще й в шоломі й броніку не приперся..
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29.05.2024 12:18 Відповісти
Баиден пропускає
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29.05.2024 11:51 Відповісти
діда треба поберегти...
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29.05.2024 12:01 Відповісти
Досвідчений політичний динозавр розуміє, що ці сходнічкі нічого не варті. Дайте старому перемогти на виборах, головне, щоб трамп не переїхав знову у Білий дім. Це наша головна надія на майбутнє існування України та й взагалі світу.
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29.05.2024 12:12 Відповісти
А навіщо там Байден ? Тільки тому що цього бажає Зеленський?
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29.05.2024 12:30 Відповісти
чого ви хочети від байдена він гарно грає з пуйлом вся каденція байдена це підігрівання кацапні
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29.05.2024 12:31 Відповісти
 
 