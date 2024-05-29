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Байден (2762) США (24834) глобальный саммит мира (273)

США будут на Глобальном саммите мира, об участии Байдена конкретной информации нет, - Белый дом

байден,джо

Соединенные Штаты будут представлены на Глобальном саммите мира, однако пока нет информации, будет ли участвовать Джо Байден.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Как вы знаете, мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены на этом будущем саммите", - сказала спикер.

В то же время, она заявила, что не имеет конкретной информации об участии Байдена в Глобальном саммите мира

"Для нас важно продолжать убеждаться, что Украина имеет все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и прочного мира", - добавила Жан-Пьер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин будет аплодировать стоя, если Байдена не будет на Саммите мира.

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Байден схаменись, не доводь чоловіка скумбрії до тупцяння ніжками та утирань сльозинок чліном дЄрмака.
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29.05.2024 11:39 Ответить
Я б більше переживав не за присутність Байдена, а за те, щоб Вова вчергове не влаштував там якогось перфомансу, як в Вільнюсі.
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29.05.2024 11:43 Ответить
Вова потужно прийде у військовій майці і берцях, без головного убору, як ніби тільки з окопу.
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29.05.2024 11:49 Ответить
Головне, щоб ще й в шоломі й броніку не приперся..
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29.05.2024 12:18 Ответить
Баиден пропускає
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29.05.2024 11:51 Ответить
діда треба поберегти...
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29.05.2024 12:01 Ответить
Досвідчений політичний динозавр розуміє, що ці сходнічкі нічого не варті. Дайте старому перемогти на виборах, головне, щоб трамп не переїхав знову у Білий дім. Це наша головна надія на майбутнє існування України та й взагалі світу.
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29.05.2024 12:12 Ответить
А навіщо там Байден ? Тільки тому що цього бажає Зеленський?
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29.05.2024 12:30 Ответить
чого ви хочети від байдена він гарно грає з пуйлом вся каденція байдена це підігрівання кацапні
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29.05.2024 12:31 Ответить
 
 