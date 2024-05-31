Германия передаст Украине еще один Patriot и 500 млн евро, - МИД

Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и 500 млн евро помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Германии, информирует Цензор.НЕТ

"Усиление противовоздушной обороны Украины остается решающим. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 млн евро", - говорится в сообщении.

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