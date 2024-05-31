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Новости Помощь Украине
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Германия передаст Украине еще один Patriot и 500 млн евро, - МИД

Німеччина передасть Україні ще один Patriot

Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и 500 млн евро помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Германии, информирует Цензор.НЕТ

"Усиление противовоздушной обороны Украины остается решающим. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 млн евро", - говорится в сообщении.

Читайте: Австралия объявила о новом пакете помощи украинской энергетике на почти 20 млн долларов

Автор: 

Германия (6952) помощь (7798) Patriot (274)


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Топ комментарии
+19
500 млн євро - це для того, щоб обмити придбання?
Краще би ракетами - бо гроші розкрадуть, без варіантів...
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31.05.2024 16:41
+10
Danke schön!
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31.05.2024 16:44
+4
Синяя, с четырьмя полосками, из дермонтина и с надписью "Abibas"
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31.05.2024 16:51
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500 млн євро - це для того, щоб обмити придбання?
Краще би ракетами - бо гроші розкрадуть, без варіантів...
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31.05.2024 16:41 Ответить
Гроші дають на пенсії і зарплати бюджетникам. Свої гривні Україна витрачає на армію. Така домовленість.
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31.05.2024 17:45 Ответить
А чиї гривні (чи евро, чи долари) зелені ворюги крадуть сотнями мільйонів?
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31.05.2024 18:43 Ответить
Чуму ви мені задаєте це риторичне питання? Вам не сподобалось що я нагадав про потреби пенсіонерів і бюджетників? Во вашому всі повинні улюлюкати в одну дудку про недавайте гроші бо розкрадуть? Не вийде.

Чим вчити мене, краще зробіть щось реальне, щоб ваші голословні висловлювання про "зелені ворюги крадуть сотнями мільйонів" були підтвердженні вироком суду. А то це поки виглядає як наклеп.
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31.05.2024 23:10 Ответить
Вам не подобається моя відповідь - то Вас ніхто не запрошував щось мені нагадувати. А шайка Зеленського ворюги - і це факт, а не наклеп.
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31.05.2024 23:38 Ответить
гроші нє спіздять тільки зброю.
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31.05.2024 16:42 Ответить
500 млн буде під сидінням командира, в спортивній сумці, чорного кольору?
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31.05.2024 16:43 Ответить
Синяя, с четырьмя полосками, из дермонтина и с надписью "Abibas"
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31.05.2024 16:51 Ответить
Спасибо , ржу пипец , браво и красиво)
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31.05.2024 18:03 Ответить
Danke schön!
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31.05.2024 16:44 Ответить
Gerne
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31.05.2024 17:37 Ответить
Это называется! ( на на дипломатическом языке) ! И ипись как можешь, и От ипись!
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31.05.2024 16:50 Ответить
Нам перш за все потрібні засоби для боротьби з дронами-розвідниками.
Масове і просте ППО з радіусом дії кілометрів п'ять-вісім.
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31.05.2024 16:51 Ответить
Не давайте жодної копійки зеленим підорам...тільки зброєю...
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31.05.2024 17:08 Ответить
я просто уточнити: це повторна обіцянка раніше обіцяного? чи це на додачу ?

бо тіко ж недавно європейці бідкались, що днем з вогнем той петріот не знайти.
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31.05.2024 17:20 Ответить
Дякуємо
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31.05.2024 17:22 Ответить
оце так потужна прибавка на карман елдака та херпіду.... це ж скільки зеленка зможе скумбрії накупити по 8 грвн?
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31.05.2024 17:30 Ответить
Шульц,а в якому році передасьте????
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31.05.2024 21:22 Ответить
Одна батарея. Ми просили сім. Потужно...
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01.06.2024 06:53 Ответить
так що, відмовлятись бо гонорові настільки ж як 73% придуркуваті?
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01.06.2024 10:07 Ответить
 
 