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Германия передаст Украине еще один Patriot и 500 млн евро, - МИД
Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и 500 млн евро помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Германии, информирует Цензор.НЕТ
"Усиление противовоздушной обороны Украины остается решающим. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 млн евро", - говорится в сообщении.
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+19 Пересічний українець #452786
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+10 Orion #538564
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Краще би ракетами - бо гроші розкрадуть, без варіантів...
Чим вчити мене, краще зробіть щось реальне, щоб ваші голословні висловлювання про "зелені ворюги крадуть сотнями мільйонів" були підтвердженні вироком суду. А то це поки виглядає як наклеп.
Масове і просте ППО з радіусом дії кілометрів п'ять-вісім.
бо тіко ж недавно європейці бідкались, що днем з вогнем той петріот не знайти.