Німеччина дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю: Це стосується прикордоння із Харківщиною
Уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.
Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україні дозволено завдавати ударів по території РФ, що межує з Харківською областю.
Раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.
Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.
Топ коментарі
+8 KosAn30 JT26
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А не багато на себе берешь?!
Москву будете самі брати 😂👍
а вона ой, яка велика....
гуд. гуд. я. я. дас іст фантастіш.
Адже потрібно безупинно відволікати увагу населення від злочинів, помилок, бездіяльності,..... влади загалом і Потужного особисто.
Це не Німетчина вигодувала ху&ла своїми грошима за газ…
Не кажучи про те, що наприклад на частині ударних рашистських гелікоптерів, (Мі-8АМТШ, Ка-52, Ми-28Н) стоять українські двигуни. Вулицями України періодично проїздять Лади вироблені після 2014. До останнього часу деякі види металопрокату закуповувались в Росії. І т.п.
Але це звісно ж, виключно Німеччина відгодувала Путлєра.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://t.me/BILD_Russian/16735 Bild .
Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.
"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.
Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:
самоходная гаубица ************** 2000; бронированная ракетная система залпового огня Mars II.
"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.