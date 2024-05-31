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Німеччина дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю: Це стосується прикордоння із Харківщиною

Німеччина дозволила бити по території РФ

Уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україні дозволено завдавати ударів по території РФ, що межує з Харківською областю.

Раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Також читайте: Дозвіл на удари американською зброєю по РФ допоможе стримати окупантів на кордонах, - речник президента Нікіфоров

Автор: 

Німеччина (7349) зброя (7460) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+8
прикордоння харьковщины понятие растяжимое)тут главное чтобы англичане и французы такой формулировки не делали)
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31.05.2024 12:19
+6
Данке шон !
Москву будете самі брати 😂👍
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31.05.2024 12:20
+6
Від МКАДу до Кремля.
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31.05.2024 12:27
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прикордоння харьковщины понятие растяжимое)тут главное чтобы англичане и французы такой формулировки не делали)
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31.05.2024 12:19 Відповісти
от волги и до енисея...
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31.05.2024 12:20 Відповісти
Многовато будет !
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31.05.2024 12:22 Відповісти
Від МКАДу до Кремля.
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31.05.2024 12:27 Відповісти
А Земля вообще-то круглая. Если что, Австралия не будет возражать, если мы через нее считать будем.
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31.05.2024 12:21 Відповісти
По мірі розтягування фронту на Півночі, нажаль, буде розтягуватись і дозвіл. 😕
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31.05.2024 12:21 Відповісти
Щольц буде Україні военні цілі вказувати?!!!

А не багато на себе берешь?!
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31.05.2024 12:40 Відповісти
З території Харківщини можна бить від Смоленська до Ростова!
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31.05.2024 13:51 Відповісти
Данке шон !
Москву будете самі брати 😂👍
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31.05.2024 12:20 Відповісти
Бундесвер без ЗСУ це зробити не взмозі. Кішка затонка.
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31.05.2024 12:24 Відповісти
Бундесер
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31.05.2024 13:21 Відповісти
Nun, es ist endlich passiert. Danke. Wir warten auf Tauras.
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31.05.2024 12:21 Відповісти
тобто, слобожанщина.
а вона ой, яка велика....

гуд. гуд. я. я. дас іст фантастіш.
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31.05.2024 12:23 Відповісти
До Курська та Воронежу. Та ще трохи далі, десь на 150 - 200 км.
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31.05.2024 12:29 Відповісти
З нетерпінням чекаю, в чому ще фанати Подоляка, будуть звинувачувати Шольца. Ну і інші країни союзники....
Адже потрібно безупинно відволікати увагу населення від злочинів, помилок, бездіяльності,..... влади загалом і Потужного особисто.
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31.05.2024 12:23 Відповісти
Не, не - Шольц -Меркель безгрішні!

Це не Німетчина вигодувала ху&ла своїми грошима за газ…
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31.05.2024 12:42 Відповісти
Але ж і Україна заробляла транспортуючи цей газ в Німеччину.
Не кажучи про те, що наприклад на частині ударних рашистських гелікоптерів, (Мі-8АМТШ, Ка-52, Ми-28Н) стоять українські двигуни. Вулицями України періодично проїздять Лади вироблені після 2014. До останнього часу деякі види металопрокату закуповувались в Росії. І т.п.
Але це звісно ж, виключно Німеччина відгодувала Путлєра.
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31.05.2024 14:56 Відповісти
З почином.
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31.05.2024 12:23 Відповісти
А в Донецькій, Луганській і інших областях- НІЗЗЯ? Що за тупість сцикливого дідуся Джо???
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31.05.2024 12:24 Відповісти
Так працює вікно Овертона.
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31.05.2024 12:28 Відповісти
Наче нічого і не заважало, ніяких вимог не було, щоб своєчасно раз....шить вороже угруповання в Ясінуватій, тож Авдіївка на своєму місці і залишилась би, так шо може справа трохи в іншому, ніж просто дозвіл, я так маю, що справа в наявності, та у достатній кількості як зброї, так і особового складу, що може його використовувати .
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31.05.2024 13:15 Відповісти
це про дідуся шольця
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Предлагаю включить в состав Харьковской области еще и Сумскую с Черниговской
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31.05.2024 12:28 Відповісти
І Білгородську. Рєфєрєндумом в інтернеті - всьо як русня любіт....
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31.05.2024 12:31 Відповісти
Нарешті. Але Брянська та Курська області можуть образитися, що така честь надається тільки Білгородщині.
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31.05.2024 12:50 Відповісти
Германия разрешила Силам обороны Украины наносить удары по российской территории. При этом радиус поражения совсем небольшой.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://t.me/BILD_Russian/16735 Bild .

Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:
самоходная гаубица ************** 2000; бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.
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31.05.2024 16:28 Відповісти
 
 