Німеччина дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю: Це стосується прикордоння із Харківщиною

Уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україні дозволено завдавати ударів по території РФ, що межує з Харківською областю.

Раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

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