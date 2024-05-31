США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш
Офіційний представник США підтвердив інформацію про дозвіл Джо Байдена "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у X.
"Офіційний представник США підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російським силам, які атакують їх", - написав він.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.
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дуже дякуємо 🙁
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"Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".
А Крим та тимчасово окуповані території ніхто у світі (за виключенням деяких держав) не визнав територією росії. Тому фактично ми ще жодного разу не застосовували західне озброєння для атак по суверенній території рашистів.
Оприлюднили - погано , чому не тримали у секреті
Приховують , але не розголошують - дайте дозвіл
Хоча ви може з тих хто досі вірете Зе та великому зомбовону
- У вас есть пропуск на похороны?
- У меня абонемент.
А там винуваті хто завгодно : США . Чехи , Поляки , але тілки не зе-шапіто
Ну тоді 100% 3.14здеж. Вірю Зе (с) з монологу залишків секти одного гундосого
Ти живеш десь у іншій реальності.
А московитів та їх кріпосних, одразу видно, по їх висерам у мережах!!
Гадять повним ротом! Виходить, що ми Українці, усе правильно робимо!
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу і підтримку!!
Слава Україні!
Щоб виборці і весь світ почув, хто той сильний і могутній захисник свободи і демократії, що надав дозвіл розгромити РФ на Харківському напрямі? Чиєю саме зброєю?
Хто платить музикантам, той і замовляє музику... (мабуть є і ще сильніші вислови).