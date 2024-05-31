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США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш

Джо Байден

Офіційний представник США підтвердив інформацію про дозвіл Джо Байдена "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у X.

"Офіційний представник США підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російським силам, які атакують їх", - написав він.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Читайте: Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2887) зброя (7460) росія (65122) США (22769)


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Топ коментарі
+22
Тепер ясно,чого так педофіли з Ватікану зашевелились.
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31.05.2024 00:52
+19
Это как тискать на скамейке 18 летнюю студентку. Сначала ничего нельзя, потом только в щечку, потом только в ушко, в губки. Проходит час - и трусы висят на дереве и локти с коленями зеленые. Так и эти...студенты...
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31.05.2024 00:52
+15
Головне - почати, а там - діло молоде....
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31.05.2024 01:13
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Як то кажуть, якщо інфа підтверджується з трьох незалежних джерел - то вона є правдою.
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31.05.2024 00:49 Відповісти
Ага , бити можна тільки по Белгороду ,
дуже дякуємо 🙁
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31.05.2024 00:50 Відповісти
Это как тискать на скамейке 18 летнюю студентку. Сначала ничего нельзя, потом только в щечку, потом только в ушко, в губки. Проходит час - и трусы висят на дереве и локти с коленями зеленые. Так и эти...студенты...
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31.05.2024 00:52 Відповісти
або спосіб варити жабу в холодній воді на повільному вогні
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31.05.2024 00:57 Відповісти
Дневник студентки:
1 курс: Никому, никому, никому…
2 курс: Только Ему…
3 курс: Ему и Его друзьям…
4 курс: Всем, всем, всем…
5 курс: Кому? Кому? Кому?…
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31.05.2024 06:14 Відповісти
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31.05.2024 09:04 Відповісти
Байден і сам офігєл, коли дізнався про своє рішення.

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31.05.2024 01:04 Відповісти
Досить сказати що територія України це та,куди долітають від нас ракети і дрони
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31.05.2024 10:32 Відповісти
Тепер ясно,чого так педофіли з Ватікану зашевелились.
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31.05.2024 00:52 Відповісти
А где об этом новвости
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31.05.2024 02:58 Відповісти
Та там нічого нового. Якщо захочете, самі знайдете:
"Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".
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31.05.2024 09:12 Відповісти
вони там всі ідіоти чи через одного?? Як може бути ескалація неконтрольованою чи контрольованою?? Вона або є, або її немає.
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31.05.2024 10:29 Відповісти
щось не бачу, що є дозвіл бити саме по території рф... а на території харківської області перемелювати балалаєчників наче і так можна було.. чи то вже не територія України?...
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31.05.2024 00:56 Відповісти
Сказали на сили а не вказано територій, тобто якщо сили що сконцентрувались для атаки на місто Герой - Харків, будуть навіть десь під пітером то вони будуть законною цілью, як і літак який вилітає робить це з ї.учої саваслейки, то це також законна ціль для вказаної зброї
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31.05.2024 02:23 Відповісти
Президент Джо Байден дав дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американськими ************, хоча він обмежив їх використання, щоб Київ міг вражати цілі лише над кордоном поблизу Харкова після того, як Росія досягла значних успіхів навколо міста в північно-східній частині країни поблизу російського кордону, повідомили CNN два американські чиновники.
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31.05.2024 00:56 Відповісти
30 травня (Reuters) - Президент Джо Байден тихо дозволив Києву стріляти зі зброї, що постачається США, по цілях на території Росії, але лише поблизу кордону з територією навколо північного українського міста Харкова, заявили офіційні особи США в четвер.
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31.05.2024 01:02 Відповісти
Можна, але на пiв-шишечки.
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31.05.2024 01:04 Відповісти
Головне - почати, а там - діло молоде....
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31.05.2024 01:13 Відповісти
Це удар по гаманцю Ватикану.
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31.05.2024 01:42 Відповісти
Як далеко простягається Харківщина? Адже це теж саме, що Слобожанщина, в тому числі протиправно анексована в України кацапсінами 100 років тому.
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31.05.2024 02:01 Відповісти
За Харківщиною, стежками, стежками - Харківська Слобожанщина, а там городами, городами, та вже й Рязаньщина.
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31.05.2024 02:24 Відповісти
Кордони України закінчуються там де немає українців
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31.05.2024 10:33 Відповісти
так тепер вірю що Черчилль гарно знав американців ! перепробувати всі не вірні рішення щоб прийняти вірне...
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31.05.2024 02:06 Відповісти
Де ті умніки які репетували що США нам не забороняє наносити удари по территорії рашистів?!!!
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31.05.2024 02:24 Відповісти
Нагадайте, по якому кацапському аеродрому по периметру нашого кордону (а їх десятки) ми вже нанесли удар західною зброєю?
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31.05.2024 09:16 Відповісти
БПЛА це дуже з натяжкою західна зброя. А ракетами ми били тільки по Криму і тимчасово окупованих територіях!
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31.05.2024 11:53 Відповісти
БПЛА - це цілком наше виробництво (про комплектуючі ніколи не йшла мова).
А Крим та тимчасово окуповані території ніхто у світі (за виключенням деяких держав) не визнав територією росії. Тому фактично ми ще жодного разу не застосовували західне озброєння для атак по суверенній території рашистів.
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31.05.2024 12:08 Відповісти
Якщо літак десь за Уралом злітає, щоб бомбити Харків, то це той самий випадок.
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31.05.2024 02:31 Відповісти
А нельзя было в секрете это разрешение продержать хотя бы сутки-полтора? Что за люди.
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31.05.2024 02:56 Відповісти
Можно. Но хочется сделать путину приятное.
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31.05.2024 03:56 Відповісти
Може й потримали, звідки відома дата дозволу?
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31.05.2024 08:46 Відповісти
А це, я вибачаюсь, по кожному напрямку тепер треба буде окремий дозвіл? І скільки він буде діяти? І чи будуть місячні абонементи зі знижкою?
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31.05.2024 06:06 Відповісти
Боти ви вже визначтесь

Оприлюднили - погано , чому не тримали у секреті

Приховують , але не розголошують - дайте дозвіл

Хоча ви може з тих хто досі вірете Зе та великому зомбовону
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31.05.2024 09:05 Відповісти
Разговор в Москве на похоронах тов. Андропова:
- У вас есть пропуск на похороны?
- У меня абонемент.
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Думаю,що це все піна про різні дозволи. і пиль для ЗМІ---ЗСУ завдавали удари по тенриторії рашкі, завдають і будуть завдавати. Дипломатія--це не газетне базікання.
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31.05.2024 06:07 Відповісти
Ну у нас є ще 20% українців ,які вірять великому зомбофону

А там винуваті хто завгодно : США . Чехи , Поляки , але тілки не зе-шапіто
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31.05.2024 09:07 Відповісти
Професійний дипломат повинен вміти вільно мовчати кількома іноземними мовами.
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31.05.2024 13:23 Відповісти
черговий піздьож. Кацапи навіть літаки не ховають у Халіно та Балтіморі - всі стоять/заправляються/обслуговуються на перонах.
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31.05.2024 06:22 Відповісти
Та ти шо , а чому піздьож ? Бо нема на великому зомбофоні?

Ну тоді 100% 3.14здеж. Вірю Зе (с) з монологу залишків секти одного гундосого
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31.05.2024 09:08 Відповісти
піздьож, тому що не те що хоч один atacms не полетів на АБ, з якої злітають літаки скидувати КАБ на харків, а навіть ні один сраний "есклібур" не вилетів у польовий табір біля Вєсьолой Лопані.
Ти живеш десь у іншій реальності.
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31.05.2024 09:22 Відповісти
Ну все, ....... перемога. Ні дня без перемоги.
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31.05.2024 06:31 Відповісти
Коли орки підуть на Суми, доведеться знову просити дозволу. Червоних ліній багато.
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31.05.2024 09:17 Відповісти
Дякуємо Батьку Байдену, за допомогу Українцям!
А московитів та їх кріпосних, одразу видно, по їх висерам у мережах!!
Гадять повним ротом! Виходить, що ми Українці, усе правильно робимо!
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу і підтримку!!
Слава Україні!
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31.05.2024 10:08 Відповісти
Ну все одно не так.Ну дозволу бити по аеродромах немає.
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31.05.2024 10:13 Відповісти
Ну і де результати цього дозволу?
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31.05.2024 10:31 Відповісти
Є дозвіл бити по прифронтовій зоні але немає дозволу ьити по тиловій логістиці і аеродромах... Також Іскандери глубоко в тилу, наразі їх головне зараз знищити... виробництво шассі займає більше часу чим ракети і можливості обмежені
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31.05.2024 11:25 Відповісти
Як перетлумачити з болотного нарєчія Ай да Байдєн, ай да сукін син???Геп трах бах ***** швидка настя бункер капут.
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31.05.2024 11:49 Відповісти
Ну ви тут як малі діти. Думаєте що те що є в публічному доступі - це і є вся реальність. А це тільки верхівка айсбергу. Насправді процесами комунікації з українським керівництвом займається ЦРУ. А вони жаліються що українці бунтівні і неслухняні. Їм кажуть не бийте, а вони б'ють. І "рекомендації" ЦРУ стосуються не тільки зброї США, а і всієї іншої зброї, включно з українською. Важко їм втокмачити українцям, що мати з таким партнером як США гарні стосунки важливіше, чим кілька разів бахнути по території раші. Тому і бачили ми цей спектакль у конгресі. Чи ви думали, що це виключно передвиборчі ігри? Байден міг і без закону про допомогу багато що передати/продати по закону про передачу/продаж надлишків зброї.
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31.05.2024 12:09 Відповісти
Майбутні успіхи ЗСУ у розгромі рашистів у Харківському напрямі мабуть повинні бути синхронізовані з тактикою виборчої кампанії у США.
Щоб виборці і весь світ почув, хто той сильний і могутній захисник свободи і демократії, що надав дозвіл розгромити РФ на Харківському напрямі? Чиєю саме зброєю?
Хто платить музикантам, той і замовляє музику... (мабуть є і ще сильніші вислови).
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31.05.2024 13:37 Відповісти
 
 