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США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по атакующим Харьковщину российским силам - журналист Ярыш

Джо Байден

Официальный представитель США подтвердил информацию о разрешении Джо Байдена "использовать предоставленное оружие для целей противодействия огню в Харьковской области".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриш в X.

"Официальный представитель США подтвердил Голосу Америки, что Джо Байден недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать предоставленное оружие для целей противодействия огню в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар российским силам, которые атакуют их", - написал он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Также смотрите: Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2789) оружие (10215) россия (95502) США (26620)


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Топ комментарии
+22
Тепер ясно,чого так педофіли з Ватікану зашевелились.
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31.05.2024 00:52
+19
Это как тискать на скамейке 18 летнюю студентку. Сначала ничего нельзя, потом только в щечку, потом только в ушко, в губки. Проходит час - и трусы висят на дереве и локти с коленями зеленые. Так и эти...студенты...
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31.05.2024 00:52
+15
Головне - почати, а там - діло молоде....
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31.05.2024 01:13
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Як то кажуть, якщо інфа підтверджується з трьох незалежних джерел - то вона є правдою.
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31.05.2024 00:49 Ответить
Ага , бити можна тільки по Белгороду ,
дуже дякуємо 🙁
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31.05.2024 00:50 Ответить
Это как тискать на скамейке 18 летнюю студентку. Сначала ничего нельзя, потом только в щечку, потом только в ушко, в губки. Проходит час - и трусы висят на дереве и локти с коленями зеленые. Так и эти...студенты...
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31.05.2024 00:52 Ответить
або спосіб варити жабу в холодній воді на повільному вогні
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31.05.2024 00:57 Ответить
Дневник студентки:
1 курс: Никому, никому, никому…
2 курс: Только Ему…
3 курс: Ему и Его друзьям…
4 курс: Всем, всем, всем…
5 курс: Кому? Кому? Кому?…
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31.05.2024 06:14 Ответить
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31.05.2024 09:04 Ответить
Байден і сам офігєл, коли дізнався про своє рішення.

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31.05.2024 01:04 Ответить
Досить сказати що територія України це та,куди долітають від нас ракети і дрони
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31.05.2024 10:32 Ответить
Тепер ясно,чого так педофіли з Ватікану зашевелились.
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31.05.2024 00:52 Ответить
А где об этом новвости
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31.05.2024 02:58 Ответить
Та там нічого нового. Якщо захочете, самі знайдете:
"Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".
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31.05.2024 09:12 Ответить
вони там всі ідіоти чи через одного?? Як може бути ескалація неконтрольованою чи контрольованою?? Вона або є, або її немає.
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31.05.2024 10:29 Ответить
щось не бачу, що є дозвіл бити саме по території рф... а на території харківської області перемелювати балалаєчників наче і так можна було.. чи то вже не територія України?...
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31.05.2024 00:56 Ответить
Сказали на сили а не вказано територій, тобто якщо сили що сконцентрувались для атаки на місто Герой - Харків, будуть навіть десь під пітером то вони будуть законною цілью, як і літак який вилітає робить це з ї.учої саваслейки, то це також законна ціль для вказаної зброї
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31.05.2024 02:23 Ответить
Президент Джо Байден дав дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американськими ************, хоча він обмежив їх використання, щоб Київ міг вражати цілі лише над кордоном поблизу Харкова після того, як Росія досягла значних успіхів навколо міста в північно-східній частині країни поблизу російського кордону, повідомили CNN два американські чиновники.
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31.05.2024 00:56 Ответить
30 травня (Reuters) - Президент Джо Байден тихо дозволив Києву стріляти зі зброї, що постачається США, по цілях на території Росії, але лише поблизу кордону з територією навколо північного українського міста Харкова, заявили офіційні особи США в четвер.
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31.05.2024 01:02 Ответить
Можна, але на пiв-шишечки.
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31.05.2024 01:04 Ответить
Головне - почати, а там - діло молоде....
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31.05.2024 01:13 Ответить
Це удар по гаманцю Ватикану.
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31.05.2024 01:42 Ответить
Як далеко простягається Харківщина? Адже це теж саме, що Слобожанщина, в тому числі протиправно анексована в України кацапсінами 100 років тому.
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31.05.2024 02:01 Ответить
За Харківщиною, стежками, стежками - Харківська Слобожанщина, а там городами, городами, та вже й Рязаньщина.
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31.05.2024 02:24 Ответить
Кордони України закінчуються там де немає українців
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31.05.2024 10:33 Ответить
так тепер вірю що Черчилль гарно знав американців ! перепробувати всі не вірні рішення щоб прийняти вірне...
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31.05.2024 02:06 Ответить
Де ті умніки які репетували що США нам не забороняє наносити удари по территорії рашистів?!!!
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31.05.2024 02:24 Ответить
Нагадайте, по якому кацапському аеродрому по периметру нашого кордону (а їх десятки) ми вже нанесли удар західною зброєю?
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31.05.2024 09:16 Ответить
БПЛА це дуже з натяжкою західна зброя. А ракетами ми били тільки по Криму і тимчасово окупованих територіях!
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31.05.2024 11:53 Ответить
БПЛА - це цілком наше виробництво (про комплектуючі ніколи не йшла мова).
А Крим та тимчасово окуповані території ніхто у світі (за виключенням деяких держав) не визнав територією росії. Тому фактично ми ще жодного разу не застосовували західне озброєння для атак по суверенній території рашистів.
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31.05.2024 12:08 Ответить
Якщо літак десь за Уралом злітає, щоб бомбити Харків, то це той самий випадок.
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31.05.2024 02:31 Ответить
А нельзя было в секрете это разрешение продержать хотя бы сутки-полтора? Что за люди.
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31.05.2024 02:56 Ответить
Можно. Но хочется сделать путину приятное.
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31.05.2024 03:56 Ответить
Може й потримали, звідки відома дата дозволу?
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31.05.2024 08:46 Ответить
А це, я вибачаюсь, по кожному напрямку тепер треба буде окремий дозвіл? І скільки він буде діяти? І чи будуть місячні абонементи зі знижкою?
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31.05.2024 06:06 Ответить
Боти ви вже визначтесь

Оприлюднили - погано , чому не тримали у секреті

Приховують , але не розголошують - дайте дозвіл

Хоча ви може з тих хто досі вірете Зе та великому зомбовону
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31.05.2024 09:05 Ответить
Разговор в Москве на похоронах тов. Андропова:
- У вас есть пропуск на похороны?
- У меня абонемент.
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31.05.2024 13:19 Ответить
Думаю,що це все піна про різні дозволи. і пиль для ЗМІ---ЗСУ завдавали удари по тенриторії рашкі, завдають і будуть завдавати. Дипломатія--це не газетне базікання.
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31.05.2024 06:07 Ответить
Ну у нас є ще 20% українців ,які вірять великому зомбофону

А там винуваті хто завгодно : США . Чехи , Поляки , але тілки не зе-шапіто
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31.05.2024 09:07 Ответить
Професійний дипломат повинен вміти вільно мовчати кількома іноземними мовами.
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31.05.2024 13:23 Ответить
черговий піздьож. Кацапи навіть літаки не ховають у Халіно та Балтіморі - всі стоять/заправляються/обслуговуються на перонах.
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31.05.2024 06:22 Ответить
Та ти шо , а чому піздьож ? Бо нема на великому зомбофоні?

Ну тоді 100% 3.14здеж. Вірю Зе (с) з монологу залишків секти одного гундосого
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31.05.2024 09:08 Ответить
піздьож, тому що не те що хоч один atacms не полетів на АБ, з якої злітають літаки скидувати КАБ на харків, а навіть ні один сраний "есклібур" не вилетів у польовий табір біля Вєсьолой Лопані.
Ти живеш десь у іншій реальності.
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31.05.2024 09:22 Ответить
Ну все, ....... перемога. Ні дня без перемоги.
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31.05.2024 06:31 Ответить
Коли орки підуть на Суми, доведеться знову просити дозволу. Червоних ліній багато.
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31.05.2024 09:17 Ответить
Дякуємо Батьку Байдену, за допомогу Українцям!
А московитів та їх кріпосних, одразу видно, по їх висерам у мережах!!
Гадять повним ротом! Виходить, що ми Українці, усе правильно робимо!
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу і підтримку!!
Слава Україні!
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31.05.2024 10:08 Ответить
Ну все одно не так.Ну дозволу бити по аеродромах немає.
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31.05.2024 10:13 Ответить
Ну і де результати цього дозволу?
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31.05.2024 10:31 Ответить
Є дозвіл бити по прифронтовій зоні але немає дозволу ьити по тиловій логістиці і аеродромах... Також Іскандери глубоко в тилу, наразі їх головне зараз знищити... виробництво шассі займає більше часу чим ракети і можливості обмежені
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31.05.2024 11:25 Ответить
Як перетлумачити з болотного нарєчія Ай да Байдєн, ай да сукін син???Геп трах бах ***** швидка настя бункер капут.
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31.05.2024 11:49 Ответить
Ну ви тут як малі діти. Думаєте що те що є в публічному доступі - це і є вся реальність. А це тільки верхівка айсбергу. Насправді процесами комунікації з українським керівництвом займається ЦРУ. А вони жаліються що українці бунтівні і неслухняні. Їм кажуть не бийте, а вони б'ють. І "рекомендації" ЦРУ стосуються не тільки зброї США, а і всієї іншої зброї, включно з українською. Важко їм втокмачити українцям, що мати з таким партнером як США гарні стосунки важливіше, чим кілька разів бахнути по території раші. Тому і бачили ми цей спектакль у конгресі. Чи ви думали, що це виключно передвиборчі ігри? Байден міг і без закону про допомогу багато що передати/продати по закону про передачу/продаж надлишків зброї.
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31.05.2024 12:09 Ответить
Майбутні успіхи ЗСУ у розгромі рашистів у Харківському напрямі мабуть повинні бути синхронізовані з тактикою виборчої кампанії у США.
Щоб виборці і весь світ почув, хто той сильний і могутній захисник свободи і демократії, що надав дозвіл розгромити РФ на Харківському напрямі? Чиєю саме зброєю?
Хто платить музикантам, той і замовляє музику... (мабуть є і ще сильніші вислови).
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31.05.2024 13:37 Ответить
 
 