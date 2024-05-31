США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по атакующим Харьковщину российским силам - журналист Ярыш
Официальный представитель США подтвердил информацию о разрешении Джо Байдена "использовать предоставленное оружие для целей противодействия огню в Харьковской области".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриш в X.
"Официальный представитель США подтвердил Голосу Америки, что Джо Байден недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать предоставленное оружие для целей противодействия огню в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар российским силам, которые атакуют их", - написал он.
Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.
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дуже дякуємо 🙁
1 курс: Никому, никому, никому…
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5 курс: Кому? Кому? Кому?…
"Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".
А Крим та тимчасово окуповані території ніхто у світі (за виключенням деяких держав) не визнав територією росії. Тому фактично ми ще жодного разу не застосовували західне озброєння для атак по суверенній території рашистів.
Оприлюднили - погано , чому не тримали у секреті
Приховують , але не розголошують - дайте дозвіл
Хоча ви може з тих хто досі вірете Зе та великому зомбовону
- У вас есть пропуск на похороны?
- У меня абонемент.
А там винуваті хто завгодно : США . Чехи , Поляки , але тілки не зе-шапіто
Ну тоді 100% 3.14здеж. Вірю Зе (с) з монологу залишків секти одного гундосого
Ти живеш десь у іншій реальності.
А московитів та їх кріпосних, одразу видно, по їх висерам у мережах!!
Гадять повним ротом! Виходить, що ми Українці, усе правильно робимо!
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу і підтримку!!
Слава Україні!
Щоб виборці і весь світ почув, хто той сильний і могутній захисник свободи і демократії, що надав дозвіл розгромити РФ на Харківському напрямі? Чиєю саме зброєю?
Хто платить музикантам, той і замовляє музику... (мабуть є і ще сильніші вислови).